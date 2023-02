HOLDER STENGT: Det var i aktivitetshuset Bryggjeslottet at dødsulykken fant sted. Bygget holder stengt onsdag.

Tenåring omkom: − Man blir ekstra berørt når det er så unge mennesker

Drukningsulykken hvor en 15 år gammel gutt døde tirsdag, preger det lille lokalsamfunnet i Modalen kommune.

– Det er klart at lokalsamfunnet er merket av denne hendelsen, det er det ingen tvil om, sier ordfører i Modalen kommune Kjetil Eikefet, til VG.

En 15 år gammel gutt døde tirsdag kveld, etter en drukningsulykke i Modalen i Nordhordaland.

Politiet meldte om ulykken like etter klokken 17 tirsdag ettermiddag. Etter livreddende innsats på stedet, ble gutten ble fløyet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde.

Lite samfunn

Modalen er Norges nest minste kommune, med bare 380 innbyggere.

– Om ikke alle kjenner hverandre, vet de fleste om hverandre. Men man blir ekstra berørt når det er så unge mennesker, uansett om samfunnet er lite eller stort, sier han.

Eikefet forteller at det etter ulykken ble satt kriseteam for å kartlegge omstendighetene hvem som er berørt, og for å ivareta venner, kjente og de pårørende.

– Skolen starter til vanlig tid, hvor ansatte og elever vil samles i kantinen, og prest, politi og helsesykepleier vil være til stede første del av dagen slik at elever blir ivaretatt, sier han.

Det er rundt 60 elever på skolen hvor gutten var elev.

Rektor Jahn Olav Nordheim skriver i en SMS til VG at elever og ansatte ivaretas av kriseteamet til Modalen kommune. Han legger til at han må benytte tiden med ansatte og elever onsdag, og derfor ikke kan uttale seg ytterligere.

Svømmehallen holder stengt

Ulykken skjedde i Bryggjeslottet, et aktivitetshus med blant annet bowling, bibliotek, idrettshall og svømmehall. Kommunen opplyser at aktivitetshuset vil holde stengt inntil videre.

Politiet er ikke kjent med at det var vitner til selve hendelsen, men andre i svømmehallen skal ha oppdaget gutten på bunnen av bassenget.

– Disse fikk han opp og iverksatt førstehjelp, samt varslet nødetatene, opplyste politiet i en pressemelding tirsdag.

En del barn og unge var ifølge politiet vitne til hendelsen.

Kommunehuset vil holde åpent fra klokken 12, hvor alle som ønsker kan komme for å samles eller prate.