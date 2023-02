KAMP MOT KLOKKEN: Inne i interiørkafeen «Bryggejentene» går alt som vanlig, med glade gjester som nyter kaffe og bakst. Men utenfor jobber de på spreng for å rekke å sikre stedet før uværet kommer igjen.

Jobber mot klokka etter stormen: − Må sikre alt før neste vær kommer

Orkanen i Ersfjorden rev onsdag bort hele varelageret. Nå har «Bryggejentene» en kamp mot klokka for å få alt sikret før uværet kommer igjen.

På brygga nedenfor interiørkafeen Bryggejentene står det et berg av møbler og salgsvarer med et tykt lag snø på seg. Nede på bunnen av det grå havet nedfor brygga kan man skimte hvite sommermøbler. En nysgjerrig oter er i ferd med å utforske de nye omgivelsene.

– Det føles ikke noe bra, det gjør ikke det, sier daglig leder Trude Lorentzen og ser utover den nedsnødde haugen.

Før klokken 17 onsdag sto alt trygt plassert fra regn og snø inne på varelageret.

– Jeg skjønte hva som hadde skjedd fire minutter over fem. Med ett kast var varelageret borte vekk. Hele bygget ble løftet opp med tak og det hele, og så fløy det til sides.

Da VG snakket med henne like etter orkanens herjinger, fortalte hun at hun var «i sjokk».

MYE Å GJØRE: Trude Lorentzen er i gang med å rydde på brygga. De må få haugen med varer og møbler trygt plassert før vinden og mørket kommer.

En kamp mot klokken

Lerøy fanget opp hendelsen av det 150 kvadratmeter store skuret som blir til pinneved på overvåkningskamera, men de ønsker ikke å frigi videoen.

Det som en gang var et skur ligger nå i havet og i fjæra like bortenfor. En gravemaskin er i full sving med å rydde vekk restene.

– Det som er viktig for oss nå er å få sikret alt før neste vær kommer, sier Lorentzen og peker ut mot storhavet som ser ut som en hvit vegg.

– Jeg føler nesten at jeg misbruker tiden ved å stå og snakke. Vi har dårlig tid og mye jobb å gjøre før vinden kommer og det blir mørkt. Det er en kamp mot klokken.

– Hvor skal dere gjøre av alt sammen?

– Nå har det kommet noen containere, og så får vi se hva vi gjør. Vi er i kontakt med forsikringsselskapet, og tar det derfra hva vi gjør videre. Nå må vi først få alt sikret.

– Vi bor i en fantastisk bygd

Onsdag kveld forsøkte Brann og redning og frivillige å «redde det som reddes kan», men de måtte gi tapt for uværet. Det blåste så kraftig at det ikke var forsvarlig å drive sikringsarbeid.

– Flere i bygda har sagt at de vil hjelpe, så jeg skal forsøke å mobilisere nå. Vi bor i en fantastisk bygd, sier Lorentzen.

– Vet du hvor mye verdi som er tapt?

– Det har jeg ikke oversikt over. Jeg har ikke fått sett gjennom hva som ligger her, og mye har fått seg et hardt slag. Mye har nok havnet i havet også, og bortover fjæra. Jeg er veldig glad for at ingen ble skadet onsdag, det er egentlig bare tilfeldigheter. Folk er jo på jobb og turister ferdes her, sier Lorentzen.

Vind med 40 m/s i kastene er langt ifra noe de opplever hver dag i Ersfjorden. En av de innfødte som iTromsø snakker med sier at han ikke har opplevd slikt vær siden han var ung. Det har ikke Lorentzen heller.

– Det er veldig lenge siden jeg har opplevd sånn vær. At været skulle rive bort lageret er noe jeg absolutt ikke trodde ville skje, sier hun.