1 / 2 Her har et ras gått over fylkesvei 53 i Øvre Årdal fredag formiddag. Veien er helt stengt ved Øygarden i Utladalen på grunn av ras. forrige neste fullskjerm Her har et ras gått over fylkesvei 53 i Øvre Årdal fredag formiddag.

Uvær på Vestlandet: E16 stengt flere steder på grunn av flom

Politiet ber beboere i utsatte områder være varsomme og unngå å ferdes utendørs med mindre det er strengt nødvendig.

– Det er høy risiko for skred, stor vannføring og flom, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Veier kan bli stengt på kort varsel. Lokale variasjoner kan forekomme og vi oppfordrer derfor folk til å holde seg oppdatert om situasjonen gjennom media eller via varsom.no, legger de til.







I Voss er E16 ved Hole nå helt stengt på grunn av flom. Ifølge Vegtrafikksentralen er E16 også stengt ved Vinje, mellom Voss og Opheim.

Vegtrafikksentralen vest varslet først at ett kjørefelt var stengt, men at hele veien kunne bli helt stengt på kort varsel.

Er du rammet av uværet? Tips oss her.

Statens vegvesen skriver at beregnet sluttid er klokken 18.10, men presiserer at denne er usikker og kan endres.

Vegtrafikksentralen varsler også at E16 er stengt ved Vinje, mellom Voss og Opheim.

Rødt farevarsel

Fredag ettermiddag er farevarselet for flom i Vestland fylke skrudd opp til rødt, og det forventes mye nedbør natt til lørdag.

Varselet gjelder for de indre delene av Vestland fylke. Vannstanden stiger raskt på grunn av mye regn det siste døgnet og det er forventet at nedbøren vil fortsette i timene frem mot midnatt natt til lørdag.

– Rødt nivå forekommer svært sjeldent og kan føre til store skader. Det forventes mye nedbør frem til midnatt natt til lørdag 12. november, skriver NVE i en pressemelding.

Varselet gjelder frem til klokken syv i morgen tidlig og omfatter midtre og indre deler av Vestland fylke, ifølge Varsom VarsomVarslingstjeneste Varsom.no er et samarbeid med Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen og Meteorologisk institutt..

– Rødt farenivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjeldent. Vi kan få store skader som omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på infrastruktur og bebyggelse, sier Aart Verhage, regionsjef i NVE.

Stengte skoler

I Årdal kommune i Vestland opplever de 50-årsflom og har stengt skoler og satt krisestab.

– Dette handler om sikkerhet, sier kommunedirektør Stig Stark-Johansen i Årdal til Bergens Tidende.

Han leder beredskapsgruppen i kommunen som nå har satt krisestab og stengt skolene.

– Vi er en kommune med mye flom og rasproblematikk, og nå gikk det nylig et ras i Utladalen, så da bestemte vi dette, sier Stark-Johansen om at de blant annet har stengt skolene.

– Det er gjort en vurdering ut fra store nedbørsmengder, ras på gangvei i Utladalen og flom flere steder, står det på nettsiden til kommunen.

VANN I FJELLET: Tangen skule er en av skolene som er stengt i forbindelse med flommen fredag.

Per Kristian Pedersen, rektoren på Tangen skule i Sogn, forteller at de involverte har hatt forståelse for situasjonen.

– Vi fikk heldigvis stoppet noen av skolebussene før de kjørte. Noen av barna kom til skolen, og de ble da sendt hjem med en gang. Vi ga også melding til lærerne med det samme, sier Pedersen.

Nå jobbes det med et godt tilbud for barna som må ha hjemmeskole.

– Vi har vært gjennom en pandemi, så vi har heldigvis erfaring med å lære bort på nett.

Kommunen skriver at de følger situasjonen tett.

– Det er satt ut vaktmannskap og maskiner i områder der det kan bli utfordringer.

Flere veier er stengt på grunn av nedbøren. En oppdatert liste over hvilke veier det gjelder, finner du her.

Flere ras

Natt til fredag knuste kampesteiner en garasje og feide et naust på sjøen, da steinraset gikk på Vågset i Masfjorden nord for Bergen.

Foreldrene til Marita Vågset (40) våknet og ringte datteren.

– De ble vekket av susing og buldring og trodde først det var sterk vind, sier Vågset til VG.

STEINRAS: Steinraset ved Haugsværfjorden nord for Bergen gikk natt til fredag. Gården Vågset i bakgrunnen.

Raset fulgte Hellersgjelet, elven som kaster seg ned den stupbratte fjellsiden over gården Vågset i bygda Haugsvær.

Elva som går mellom kårhuset der foreldrene bor og gården som Marita Vågsets bror Anders driver, gikk stor etter kraftig regnfall.

For sikkerhets skyld evakuerte hun foreldrene på 75 og 84 år i tretiden natt til fredag for å bringe dem hjem til seg, lenger oppe i bygda.

Aktiver kart

I nattemørket tok de en sving i retning raset. I skinnet av frontlyktene kunne de se at massene fullstendig sperret veien langs fjorden.

– Steinene er store som biler. Det var ekkelt, sier Marita Vågset.

Hverken hun eller moren fikk sove etter dramaet.

Mindre steiner havnet i hagen til foreldrene hennes.

– At raset ble utløst, vil jeg tro har sammenheng med været. Det begynte å regne ganske kraftig i går ettermiddag, sier Marita Vågset.

Etter at dagslyset kom, opplyser Anders Vågset at garasjen der han hadde båthengeren, ligger knust under raset.

– Naustet med gamle robåter er halvveis utpå sjøen, sier gårdbrukeren til VG.

Han sier den høye, intense susingen fra fjellet i natt varte i 10–15 minutter.

– Det er voldsomme steinmasser som har kommet ned. Jeg ble litt sjokkert da jeg så dem. Elvefaret er rensket i flere hundre meters lengde.

Vågset sier det ikke er så farlig med det materielle, så lenge det gikk bra med folk. Han opplyser at geolog kommer for å ta raset i øyesyn.

– Føles det utrygt å bo under fjellet?

– Huset har stått siden 1800-tallet. Det er en fjellhammer bak oss som tar av for ras. Så der er det trygt.

Ordfører isolert

Torsdag kveld fikk vaktleder ved 110 Vest en melding om ras ved Menes i Sogndal kommune over fylkesvei 5606. Politiet omtaler det som et «større ras», på mellom 20 og 30 meter.

12 personer er isolerte på grunn av raset, inkludert ordfører i Sogndal, Arnstein Menes.

– Vi har det fint, med både hjemmekontor og hjemmeskole, sier Menes.

Lørdag klokken ni skal det gjøres en ny vurdering av når veien kan åpnes, melder BT.NO.

– Det er mye vann i hele dag, så det er for usikkert å jobbe med nå. Derfor blir det ny vurdering i morgen, seier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til avisen.