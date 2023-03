TROLL-BESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-president Ursula von der Leyen fløy ut i Nordsjøen til Troll A-plattformen fredag.

Gir Europa gassgaranti - men ikke prisgaranti

TROLLFELTET I NORDSJØEN (VG) Europa vil få like mye naturgass fra Norge de neste fire-fem årene. Det løftet fikk EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Nordsjøen fredag.

Støre hadde invitert EU-sjefen og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til Troll A-plattformen, Norges største «gass-fabrikk» for å markere at Norge fortsatt skal sikre Europa energi de nærmeste årene.

De norske gassprodusentene klarte å øke eksporten med opptil åtte prosent, da Russland stoppet sin gasseksport i 2022.

Støres løfte om at dette nivået kan videreføres, var en nyhet fra Norge som von der Leyen satte stor pris på:

– Vi er svært fornøyde med at selskapene her har økt produksjonen av gass, og vil fortsette å holde et høyt nivå, sier EU-kommisjonens president til VG.

SIGNERT: Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, signerte et av gassrørene som går fra Nordsjøen, via landanlegget på Kollsnes og videre til Europa. Troll A leverer 30 prosent av gasseksporten til EU.

Putin manipulerte

– Vil stabil høy gassleveranse fra Norge føre til at Europa unngår nye prissjokk på energi kommende vinter?

– De ekstreme prisene som vi led under, var ikke på grunn av markedets reaksjon, men fordi president Putin manipulerte energimarkedet i Europa. Når man tar ut 100 milliarder kubikkmeter gass fra det europeiske markedet, så kommer det selvsagt en reaksjon, sier hun.

Von der Leyen legger til at EU samtidig må fortsette å jobbe hardt for å få til en drastisk økning av fornybar energi i Europa.

– Det er det som er fremtiden, sier hun til VG.

PASSER PÅ: Det norske kystvaktfartøyet «Sortland» patruljerte ved Troll A-plattformen fredag.

Dette påvirker prisen

Heller ikke Støre kan gi noen prisgaranti for de kommende årene:

– Det som har stor betydning for pris, er den flytende gassen. Men det er en verdensvare, så hva som skjer avhenger av hva andre land, og ikke minst Kina, etterspør, sier han til VG.

– Men den norske gassen er stabil, den kommer fra et demokratisk land og vi snakker lett sammen med våre europeiske naboer. Så dette er uansett et viktig signal som vi gir til de europeiske regjeringene, legger han til.

Leverer like mye i 2030

Equinors toppsjef Anders Opedal var også med til Troll A fredag, som vertskap. Selskapet er operatør på Troll A, som alene leverer mer enn 10 prosent av gassforbruket i EU.

Han sier at Equinor har som ambisjon å opprettholde dagens nivå på gasseksport de neste seks årene:

– Fra Equinors side skal vi klare vi å levere 40 BCM hvert år helt fram til 2030, sier han til VG.

En BCM tilsvarer en milliard kubikkmeter gass.

HELT TIL BUNNS: Nederst nede i skaftet på Troll A-plattformen stilte statsminister Jonas Gahr Støre, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og Equinor-sjef Anders Opedal opp til fotografering.

Nato vil sikre bedre

Nato skal fortsette å levere sikkerhet til både gass-installasjonene på norsk sokkel, og starter nå et internt arbeid sammen med EU for å sikre både gassrør og andre kabler på havbunnen mot sabotasje.

Jens Stoltenberg sier at det blant annet handler om å bli bedre til å dele etterretning. Han omtaler gassinstallasjonene er vitale - men også svært sårbare.

– Vi ser at Putin prøver å bruke energi som et våpen. Derfor har vi trappet opp arbeidet med å sikre disse installasjonene, sier Stoltenberg.

Mens Støre, von der Leyen, Stoltenberg og Equinor-sjefen Anders Opedal holdt pressekonferanse ute på dekket på Troll A, lå minst fire marinefarøyer like i nærheten.

Et norsk Orion overvåkningsfly fløy også lavt over plattformen for å markere tungt militært nærvær på norsk sokkel.