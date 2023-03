JONAS DA! Man skal jo ikke spørre hvor mange rein en reindriftsaktør har. Det vet Støre egentlig selv også, og korrigerte seg raskt, i samtale med Anne Louise Næss Gaup.

Støres rein-tabbe: − Sånt spør man ikke om

KARASJOK (VG) Støre er bekymret for Finnmarks framtid - hvis man ikke klarer å finne en løsning mellom reindrift og ny, grønn energi.

Det er 12 kalde på gradestokken i Karasjok - langt varmere enn de 30 minusgradene som først var meldt.

Statsminister Jonas Gahr Støre er godt forberedt.

– Jeg har på fire lag med ull. Det er trikset. Lag på lag med ull, sier han.

Behov for ny, grønn energi og hensynet til urfolks rett til å drive med sine tradisjonelle næringer - som reindrift - har blitt et brennhet tema den siste tiden.

Nå er Støre i Karasjok for å snakke med reindriftsaktører - og høre hvor skoen - eller i dette tilfellet kommagene - trykker.

FIRE LAG ULL: «Ull er key - så først en shout out til sauen» heter det på rap-duoen Tøyen Holdings siste plate. Det er et budskap Støre stiller jeg helhjeret bak: – Det er nedarvet, norsk kulturkunnskap som jeg slutter meg til, sier han.

Hvor mange rein?

Støre møter en reindriftsfamilie i Karasjok. En av dem er Anne Louise Næss Gaup. Støre strekker ut en hånd og hilser høflig mens han spør nysgjerrig om reindriften, mens journalistene henger over samtalen som hauker.

– Hvor mange rein har dere, kommer det fra Støre, før han raskt korrigerer seg selv:

– Nei! Det skal man ikke spørre om, glipper det ut av statsministeren, mens han får megetsigende blikk fra Gaup.

– Sånt spør man ikke om. Det er veldig personlig. Særlig foran så mange folk til stede, det passer seg ikke. Og han vet nok svaret hvis han bare blar i de offentlige papirene, men man skal likevel ikke spørre, sier hun til VG.

NÅR JONAS SPØR, SI INGENTING: I hvertfall om spørsmålet handler om hvor mange rein man har.

– Aiai, det ble tabbe på nesten første spørsmål?

– Ja, jeg spurte hvor mange rein hun hadde. Jeg gjorde det samme for fem år siden, da jeg møtte reindriftsaktører også. Men det har jeg jo egentlig lært at man ikke skal spørre om, medgir Støre.

– Årsaken er at man spør om folks verdier. Og det kan også være folk ikke har mange rein. Så det er flere grunner til ikke å spørre. Men jeg synes man av og til skal spørre om ting «man ikke skal spørre om». Men neste gang husker jeg kanskje å ikke spørre, sier han.

SKRRT SKRRT: Jonas Gahr Støre puller up på skuter, etter å ha fått tillatelse fra kommunen om å kjøre utfor skuterløypene. - Det er veldig gøy, sier han med et glis, når han kommer fram.

Lar det seg kombinere?

Det store spørsmålet er hvordan både respektere og bevare reindriftsnæringen - og samtidig få nok kraft.

– Over alt jeg reiser i Norge så er det én ting som går igjen: behovet for mer energi. Dersom dette blir et spørsmål om «enten eller» mellom reindriftsnæringen og ny kraft, så er jeg bekymret for fremtiden til Finnmark, sier Støre.

Det budskapet er ikke Gaup særlig begeistret for.

I TVIL OM FREMTIDEN: Anne Louise Næss Gaup er usikker på om reindriftEN kan kombineres med stadig nye arealinngrep

– Er det plass til oss?

Gaup viser blant annet til en planlagt kraftlinje mellom Skaidi og Lebesby, som går gjennom områdene hvor de har sommerbeite.

– Jeg er litt i tvil om stadig nye inngrep lar seg forene med reindriften. Jeg er bekymret for fremtiden, og om det vil være reindrift her om tredve år, med alle de inngrepene som nå kommer. Er det plass til oss her?, spør hun.

– Det snakkes mye om avbøtende tiltak. Hvilke avbøtende tiltak ser du for deg at kan fungere?

– Vi har ikke alternative beiteområder. Det er trangt, og reinflokker over alt. Vi kan ikke flytte oss til naboen, da blir det bare bråk. Da må man kjøpe ut næringen ved å gi kompensasjon. Er det virkelig det vi ønsker? Jeg tror ikke det er heldig.

I FLOKK: Rein er ikke den eneste skapningen som gikk i flokk i Karasjok, pressekorpset løp taktfast etter Støre under besøket til Karasjok.