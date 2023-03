UFORBEREDT: NTNU erkjenner at de ikke var forberedt på den raske AI-utviklingen vi har sett det siste halvåret.

NTNU var ikke forberedt på ChatGPT

Landets største universitet mener det er vanskelig å unngå at studenter bruker kunstig intelligens når de skal løse eksamensoppgaver.

Derfor har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) laget en rekke tips til faglærerne. Disse kan du lese litt lenger ned i artikkelen.

Målet er å utforme oppgaver som ikke kan løses av kunstig intelligens (AI) kunstig intelligens (AI)AI, eller kunstig intelligens, er et område av datateknologi som fokuserer på å utvikle algoritmer og metoder som gir maskiner evnen til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som å lære, problemløse, planlegge, gjenkjenne tale og bilder, og forstå naturlig språk. NB! For ordens skyld så er denne definisjonen skrevet av ChatGPT. alene.

I januar erkjente NTNU at de ikke er i stand til å avdekke AI-juks med dagens plagiatkontroller.

– Har dere vært forberedt på inntredenen av ChatGPT?

– Jeg tror nok vi ble litt tatt på sengen. Vi var ikke helt forberedt på at ChatGPT var et så kraftig og brukervennlig verktøy som det har vist seg å være. Så ser vi også at utviklingen går i et veldig høyt tempo, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

VIL LÆRE MER: Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

NTNU påpeker at teknologien er i konstant utvikling og at roboter, som ChatGPT ChatGPTSelskapet OpenAI står bak den kunstig intelligente chatroboten ChatGPT. Gratistjenesten har på kort tid blitt svært populær siden lanseringen i november. Chat GPT har imponert verden over med sin evne til å løse kompliserte oppgaver. Blant annet har den generert komplisert Pythonkode og skrevet artikler på høyskolenivå., blir bedre og bedre til å svare på spørsmål, men også og reflektere over ulike problemstillinger.

En av utfordringene til universitetene er at de grunnet personvernet ikke kan dele besvarelser med eksterne selskaper for å finne ut hvor stor grad roboter er benyttet.

Det er vanskelig å forhindre at studenter bruker AI, medgir NTNU. Derfor er det viktig å utforme eksamensoppgaver på en måte som motiverer og «tvinger» studenter til å bruke egne evner.

På sikt vil det antakelig bli aktuelt å integrere AI i arbeidet og i eksamenssamanheng i visse fag, opplyser universitetet.

Info NTNU eksamensanbefalinger: Oppgåver som krev godt kjennskap til pensum : Sidan samtalerobotane sannsynlegvis ikkje kjenner alt litteratur på pensum, vil oppgåver som krev inngåande kjennskap til pensum (med forventeleg og korrekt vitskapleg tilvisingspraksis) gjere det vanskeleg å bruke KI i svaret. Dette gjeld spesielt nyare skandinavisk litteratur.

Varierte oppgåver : Oppgåver beståande av ulike format innan informasjon, kjeldegrunnlag, analyseobjekt osb. Samtalerobotane er inntil vidare best på å jobbe med tekst, derfor kan allsidig oppgåver med t.d. lyd- og videofiler, bilete og grafar vere vanskeleg å bruke samtalerobotar åleine til å svare på.

Ta utgangspunkt i eigne erfaringar og vurderingar : Ved å be studenten ta utgangspunkt i spesifikt kontekst og partikulære tilfelle, kan dei i større grad få vist fram ferdigheitene sine, kunnskapar og kompetanse.

Bruk ein case : La ein ukjend case vera basis/objekt for svaret.

Varierte svarformer : Sidan samtalerobotane er best på å generera tekst, kan ein be studentane å levere oppgåver i andre format enn berre tekst, som lyd og video, der dette er mogleg og meiningsfullt. Krev komplekse, nyanserte svar, til dømes ved å nytte spesifikt, teknisk fagspråk og terminologi.

Metarefleksjon kring eigen prosess og svar: Ved sluttvurdering, be studentane om å reflektere over prosessen og resultatet. Refleksjonane kan vere kring data-/kjeldeinnsamling, oppbygging av svaret/teksten, kritiske vurderingar om innhald, grunnar for å velgje bort innhald, alternative tilgangar, kva ein innsåg undervegs osb. Metarefleksjonen kan leverast skriftleg, men også som lydfil eller som video. MERK: Denne løysinga går berre an på eksamenar der studentane ikkje er anonyme. Kilde: NTNU Vis mer

Nytt for de ansatte

– Verktøy som ChatGPT og tilsvarende språkmodeller er nytt for de fleste ansatte på NTNU. Det var ikke så mange som hadde omfattende erfaring med bruk av slike verktøy i undervisning og vurdering da ChatGPT begynte å dominere nyhetsbildet, sier Reitan.

– Tiltakene og anbefalingene vi har laget er et forsøk på å legge til rette for at NTNUs ansatte sammen kan lære om temaet og utforske utfordringer og muligheter som ligger i verktøyet.

