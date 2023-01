Trafikkuhell på E18 – fire biler involvert

Politiet har rykket ut til flere ulykker mandag morgen. Det meldes om glatt veibane flere av stedene.

Fire biler er involvert i en trafikkulykke på E18 i Sandefjord. Det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

– Ingen alvorlig ulykke, men store trafikale problemer, skriver de.

Glatte veier

Allerede klokken 8 mandag morgen, har politiet rykket ut til fem ulike ulykker over hele landet. På alle ulykkesstedene meldes det om glatt veibane.

To personer er kjørt til sykehus med lettere skader, etter en trafikkulykke i Suldal, melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

– Meldes om glatt føre, skriver de.

Også i Vindafjord har en bil kjørt av veien på glatt føre og fått rundvelt.

I Vennesla har to biler kollidert med lav hastighet, ved Riksvei 9. Det er ikke meldt om alvorlig personskade.

– Meget glatt på stedet, skriver politiet i Agder på Twitter.

I Trøndelag måtte politiet rykke ut til et sammenstøt mellom to biler. Ingen skal være skadet.

Flere fjelloverganger stengt

E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uvær. Det melder Vegtrafikksentralen øst på Twitter.

Det er sendt ut gult farevarsel for snøfokk. Varselet gjelder for fjellene i store deler av Sør-Norge.

– Frem til mandag kveld ventes perioder med snøfokk på grunn av kraftig vind fra vest og snøbyger, skriver Yr på sine nettsider.

Ifølge Yr.no er det sterk vind og kraftig snøfokk på Dovrefjell mandag morgen.

Også i vest er flere fjelloverganger stengt, blant annet Riksvei 7 over Hardangervidda, E134 over Haukeli, og Riksvei 13 over Vikafjellet.

Vegtrafikksentralen vest advarer også om fare for kolonnekjøring over E16 Filefjell.