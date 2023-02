800 KILOMETER: Wanja Østlund utenfor Kirkenes sykehus. Hun sier at mange i Øst-Finnmark nå frykter lange reiseveier dersom intensivplassen forsvinner i Kirkenes.

Intensivplassen i Kirkenes kan ryke – Wanja (65) frykter hun må reise 80 mil

Når Helse Nord nå skal spare penger, kan intensivberedskapen i Kirkenes ryke. I så fall vil hele Øst-Finnmark uten respirator. – Liv vil gå tapt, mener anestesilege Hilde Wara.

– Ville folk i Stavanger godtatt å måtte reise til Trondheim for å få respirator-plass? spør Wanja Østlund.

Hele sitt yrkesaktive liv har 65-åringen jobbet som helsesekretær i Kirkenes.

– Når det er virkelig alvorlig må ting skje fort, og det gjør det jo ikke når man må reise så langt, sier hun.

Helse Nord står i en økonomisk krise og har varslet kraftige kutt. Noe av det som kan ryke er intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus.

I dag har de døgnbemannet respiratorplass til én pasient. Forsvinner det tilbudet står hele Øst-Finnmark uten respirator.

Da må pasienter som trenger hjelp til å puste – enten de har lungesvikt på grunn av sykdom, eller skader, reise langt for å få hjelp.

Det nærmeste sykehus med tilsvarende tilbud er i Hammerfest – 50 mil unna. Mange vil være nødt til å reise enda lengre til sykehuset ti Tromsø – hele 80 mil unna.

Det tilsvarer strekningen Trondheim til Kristiansand, eller Stavanger til Trondheim.

Skaper redsel

Selv har Østlund kraftig nedsatt lungefunksjon etter to operasjoner. Hun har nå én lunge, men også den har vært strålebehandlet flere ganger.

– Det har heldigvis ikke vært så alvorlig at jeg har trengt respirator, men det kan jo skje. Med så dårlig lungefunksjon er det forferdelig å kanskje måtte reise 80 mil for å få respirator, sier Østlund.

BERØMMER DE ANSATTE: Wanja Østlund har jobbet som helsesekretær hele yrkeslivet. Her er hun under pandemien.

Hun berømmer de ansatte på sykehuset for jobben de gjør, og frykter folk vil slutte dersom sykehuset ikke har intensivplass lengre.

– Jeg er veldig klar over at vi ikke kan få alle tilbud her som folk i sentrale strøk får, men det vekker fortvilelse og redsel, sier Østlund og legger til:

– Det er klart at jeg er redd selv også, men jeg tenker mest på dem som er unge i dag. Når vi ikke har den muligheten på sykehuset, hvem vil jobbe her da? Det spiller en rolle for at folk skal tørre å bo her.

I strid med Stortingsvedtak

I 2020 vedtok Stortinget at Kirkenes skulle øke intensivberedskapen fra nivå 1 til nivå 2.

I Kirkenes betyr det at de kan ha én pasient på respirator til enhver tid. Prislappen er 15 millioner.

Til tross for stortingsvedtaket har hverken sittende, eller forrige regjering satt av penger til intensivberedskapen. Sykehuset har selv finansiert dette.

Men Helse Nord må spare penger – trolig 1,1 milliarder kroner. Bare ved Finnmarkssykehuset har de planlagt kutt på 232 millioner.

– Vi må snu alle steiner, også tilbud som ikke er finansiert, og respiratorberedskapen ved Kirkenes sykehus er én av disse. Når vi nå skal redusere kostnader i Finnmarkssykehuset, må vi også se på dette, sier styreleder Lena Nymo Helli ved Finnmarkssykehsuet til VG.

I desember i fjor bestemte styret ved sykehuset at de skulle se på konsekvensene av å ta ned intensivnivået ved sykehuset. Den er klar til styremøte i slutten av mars.

– Hvor mye vil dere spare på dette?

– Årlige kostnader er inntil 15 millioner kroner, som det nå ikke er budsjett til, Helli.

Info Hva er intensivberedskap? Tidligere ble intensivberedskap delt inn i nivå 1, 2 og 3. Nå har det kommet nye definisjoner – og ifølge de nye definisjonene har Kirkenes 1 sengeplass i kategori 3: Sengekategori 3 (intensivseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning til fullverdig intensivmedisinsk behandling inkludert sedasjon, invasiv mekanisk ventilasjon og annen nødvendig organstøttende behandling. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet, hele året, uavhengig av helg og høytid

Sengekategori 2 (overvåkningsseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av to organer. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet, hele året, uavhengig av helg og høytid (24/7/365).

Sengekategori 1 (forsterket observasjonsseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av ett organ. Respiratorbehandling er en av tingene man gjør ved en intensivplass, men en intensivplass kan brukes til mer. Som oftest vil intensivbehandling hos oss innebære respiratorbehandling, forklarer anestesilege Hilde Wara ved Kirkenes sykehus. Kilde: Helse Nord Vis mer

– Liv vil gå tapt

Anestesilege Hilde Wara er en av dem som tar vare på pasientene som trenger respirator ved Kirkenes sykehus. Dersom intensivplassen på sykehuset forsvinner, mener hun det vil få alvorlige konsekvenser:

– Jeg er ett hundre prosent sikker på at liv vil gå tapt, sier Wara og legger til:

Forsvinner respiratorplassen, sier Wara at det vil få ekstreme ringvirkninger for hele helsetilbudet i Øst-Finnmark. Til NRK har anestesilege Shirin Frisvold ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, sagt at det vil påvirke hele Troms og Finnmark.

– Kirkenes sykehus er i dag et fullverdig sykehus med alle akutt-tjenester. Mister vi intensivavdelingen, mister vi også grunnlaget for å ha akuttkirurgi, traumefunksjon og fødeavdeling, sier Wara.

ALVORLIGE KONSEKVENSER: Anestesilege Hilde Wara mener folk i Finnmark kommer til å dø av sykdommer som de kunne blitt reddet fra dersom intensivberedskapen senkes.

Under pandemien i 2020 hadde intensivavdelingen i Kirkenes 120 pasientopphold. I 2021 var antallet 93, ifølge Helse Nord.

– Hvor mye blir respiratorplassen brukt?

– Respiratorplassen blir ikke benyttet like mye som på et større sykehus, åpenbart. Men Det er nærmest irrelevant, all den tid tilbudet jo må finnes når alternativet er 80 mil fra oss. I tillegg kommer været ofte i veien for transport slik at pasientene må vente flere dager før overflytting til annet sykehus, sier Wara.

Bare denne uken har det vært kraftig uvær i landsdelen. Veier og skoler er stengt, og en rekke fly er kansellert.

LIVSNØDVENDIG: En ubrukt respirator står inne på et rom på sykehuset Østfold Kalnes. Bildet er tatt i 2020 i forbindelse med pandemien.

– Vi er rasjonelle og skjønner at vi ikke kan ha postkontor hvert et sted. 90 år gamle damer reiser mer enn gjerne 4 timer for en avtale på sykehuset. Det er likevel noe annet å ikke kunne føde trygt, eller å risikere livet ved at akutt helsehjelp forsinkes med timer og dager, sier Wara

Fem anestesi- og intensivleger ved sykehuset har varslet at de slutter dersom den døgnbemannet respiratorplassen blir fjernet, skriver NRK. Wara er en av dem.

– Da hjelper det ikke med gratis barnehageplass dersom man ved å bo i Finnmark også må forvente vesentlig økt risiko for liv og helse. Oppleves det trygt å føde et sted som har 80 mil til beredskap for keisersnitt? Jeg kan ikke forsvare dette, sier Wara.

Kritiserer Kjerkol

Anestesilegen – som selv er medlem i Arbeiderpartiet – mener helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må komme på banen og stille ultimatum til Helse Nord om ikke å senke intensivberedskapen.

– Det finnes et stortingsvedtak av en grunn. I tillegg har vi

Pasientrettighetsloven Pasientrettighetsloven Formålet med pasientrettighetsloven er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet, skriver Store norske leksikon. som konstaterer rett til likeverdige og trygge helsetjenester. Nå ser vi en helseminister og en regjering som hever seg over Stortinget og loven, sier Wara og legger til:

– Da må man si at man bor i Finnmark på egen risiko. Dersom man fjerner tilbudet om intensivbehandling vil folk med sikkerhet dø av sykdom og skade som man enkelt kan redde andre steder, sier Wara.

SYKEHUSET BESTEMMER: Ingvild Kjerkol under fremleggelsen av helsepersonellkommisjonens rapport. I bakgrunnen til høyre er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng.

Helsedepartementet: Opp til sykehuset

VG har stilt en rekke spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, skriver at det er opp til styret i Finnmarkssykehuset å vurdere hvordan beredskapen skal ivaretas.

I sine føringer til Helse Nord ber Ingvild Kjerkol Helse Nord om å øke intensivkapasiteten.

– Bryter Helse Nord dette målet dersom de legger ned intensivplassen?

– Det er riktig at Helseministeren har bedt de regionale helseforetakene om å øke intensivberedskapen. Men samtidig er det viktig å se ting i sammenheng, skriver Bekeng.

Finnmarkssykehuset er også kjent med kritikken.

– I et beredskapsøyemed er ikke dette ønskelig, men igjen; vi må se på alle muligheter når vi skal ta ned kostnadene, sier styreleder Lena Nymo Helli.