Morgenkaffe med Hvaldimir: − Han besøkte oss på hytta

Familien Godtlund fikk storfint besøk denne uken. Da kom kjendishvalen Hvaldimir på morgenvisitt.

Denne helgen har Hvaldimir vært på besøk i Kragerø i Telemark.

Ifølge familien Godtlund ankom den berømte hvithvalen Kragerø, der han hilste på mange folk på sommerstedet.

– Han besøkte oss på hytta.

– Vi satt på verandaen med morgenkaffen, så hørtes det ut som noe rørte seg like ved, sier far i huset, Johnny Waaler Godtlund.

KONTAKTSØKENDE: I romanen «Moby Dick» er kaptein Ahab besatt av jakten på en hvite spermhval kalt nettopp Moby Dick. Det er langt enklere å få kvalitetstid med hvithvalen Hvaldimir.

46-åringen forteller at Hvaldimir kom sigende innover fjorden.

– Han kom og ville leke, så ble han plutselig borte en stund, men dukket opp igjen en time senere.

Hvaldimir tilbrakte også tid ved stranden.

– Det var flere som var ute og badet. Han svømte rundt og var helt harmløs, sier Godtlund.

Eve Jourdain i Norwegian Orca Survey bekrefter at Hvaldimir oppholder seg i Kragerø for tiden, og at det er nettopp kjendishvalen familien har møtt.

– Aldri sett Hvaldimir før

Også Kristin Ågesund (40) var på ferie i Kragerø. Hele familien – både barn og voksne ble like entusiastiske da de så Hvaldimir.

– Det var veldig spennende. Hvaldimir svømte rundt en båt ved brygga og vi kom veldig tett på, sier hun.

– Vi hadde aldri sett Hvaldimir før og ante heller ikke hvor han var.

Men Hvaldimir var ikke det eneste spennende som foregikk:

– Det var veldig spennende å se den, men måtte løpe tilbake til hytta for å se Norge vinne fotballkampen, sier Ågesund.

Kragerø Blad Vestmar omtalte Hvaldimirs Kragerø-besøk først.

FAMILIEBILDE: Caroline Wiker, Hedvig Wiker, Geir Wiker, Linda Godtlund, Geir Godtlund med Malin Godtlund på armen.

Tilbake i Norge

Hvithvalen dukket først opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april 2019, og vakte oppsikt.

Den kontaktsøkende hvalen, som var utstyrt med seletøy, fikk navnet «Hvaldimir», og fikk stor oppmerksomhet etter at den ble mistenkt for å komme fra den russiske marinen.

Siden den gang har han vært observert i en rekke norske kystbyer, før han ble sett ved Hunnebostrand, omtrent midt mellom Strömstad og Göteborg i mai.

Selv om Hvaldimir er kontaktsøkende, advarer Fiskeridirektoratet mot tett kontakt:

– Vi oppfordrer spesielt folk i båter til å holde god avstand for å unngå at hvalen blir skadd eller i verste fall drept av båttrafikk, sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding tidligere i sommer.

