FLERE SKRED: Huset ble tatt med av det største av skredene i Ål denne uken. Tre hus strøk med i to av skredene, ifølge kommunen.

Hadde ikke kartlagt område – så gikk skredene

ÅL/OSLO (VG) Beboere havnet i jordmassene da tre hus ble tatt av skred i Ål kommune. Området har vært merket med potensiell fare for skred, men det har aldri blitt undersøkt.

Langs Strandafjorden i Ål ligger gårdene og husene på rad og rekke. VG har snakket med flere av naboene, som sier at det aldri har vært snakk om skredfare her.

På tirsdag løsnet jordmassene flere steder og skylte med seg alt de fant på veien. Enkelte steder ser veiene ut som de er skåret over med kniv.

– Det har vært veldig store skred, det er tre hus som har gått fyken. Det setter ting i perspektiv, med slike naturhendelser som vi ikke i våre villeste fantasier kunne sett for oss, sier ordfører Solveig Vestenfor (Ap).

Men på høyden bak husene, langs Strandafjorden, har NVE NVENorges vassdrags- og energidirektorat. markert områder med mulig fare for flomskred eller jordskred. Det har vært på aktsomhetskartet som ble laget i 2014.

AKTSOMHET: De markerte områdene rundt Strandafjorden viser at her kan det være fare for jord- og flomskred, ifølge NVE. Kartet skal gi kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av fare.

Kartet sier bare at det kan være fare, det er kommunens ansvar å følge det opp med undersøkelser. Det har de hatt et særlig ansvar for å gjøre siden 2013, som en del av samfunnets tilpasning til klimaendringene.

Det har ikke Ål kommune gjort, bekrefter ordføreren.

De rakk å begynne prosessen, så gikk det skred i deler av området som skulle undersøkes.

– Vi er fantastisk glad for at alle liv er spart, sier ordføreren.

For det kunne gått mye verre.

MELLOM SLAGENE: Ordfører Ragnhild Vestenfor fant seg en madrass for å kunne få noen timer søvn på rådhuset. Kommunens kriseteam jobbet natten gjennom med håndteringen av ekstremværet «Hans».

Tirsdag kveld gikk det et skred i Breievegen. Det tok med seg to hus.

Hilde Breie (36) mistet hjemmet sitt – gården som har vært i slekten gjennom flere generasjoner. Stabburet og huset med fire boenheter er jevnet med jorden. Fire garasjer er fulle av jord.

– Det er ingen planker som står oppreist, sier Breie til VG.

Hun stiller ikke kommunen til ansvar.

– Undersøkelsene skulle blitt gjort, men det er en prosess. Hadde man hatt penger og ressurser til å prioritere det, hadde det blitt gjort, sier Breie.

Halgeir og Olaug Viken ble også rammet av skred. De var i huset sitt da skredet tok det med seg.

– Jeg så at kjøkkenvinduet bare eksploderte, og kjente en kjempe trykkbølge. Så vet jeg ikke mer før jeg plutselig lå i en haug ute, forklarte Olaug Viken til Hallingdølen.

Deres hus var det første som ble tatt, av et skred nærmere Kleivi tirsdag ettermiddag. Mannen Halgeir Viken var på loftet da han ble truffet av pipa som knakk.

Like etter kom han til seg selv på plassen utenfor huset, uten å vite hvordan han kom dit.

– Det er nesten så man ikke kan skjønne det. Hadde vi ikke vært akkurat der vi var i huset da dette skjedde, hadde vi aldri vært i live, sier Olaug til lokalavisa.

GRÅ MASSE: En bil ble også tatt med jordmassene. Enkelte steder har skredene skåret gjennom veiene langs Strandafjorden.

Med global oppvarming og høyere temperaturer, kommer også mer ekstremt vær. Å kartlegge hvor disse farene kan oppstå med et nytt klima, har vært en del av klimatilpasningen som kommunene er pålagt å gjøre.

Men Ål kommune er ikke alene, flere av kommunene som nå er rammet av flom og skred har ikke kartlagt områdene.

Mangelen på oversikt var også grunnen til at Riksrevisjonen kom med alvorlig kritikk mot kommuner og andre myndigheter i fjor vår. Kartleggingen var for mangelfull, mange hus og bygg ligger i faresoner eller blindsoner.

I Ål begynte kommunen arbeidet like før ekstremværet var et faktum.

– Ikke det beste valgflesket

– Vi innvilget penger til å kartlegge en del av dette området i kommunestyret før jul, og det har pågått et arbeid i år, forklarer ordfører Vestenfor.

– Hvorfor har dere ikke gjort det før?

– Det er økonomi som gjør at vi ikke har kommet lenger. Det blir en vurdering opp mot alle andre gode tiltak å prioritere, og for politikere har det ikke vært det beste valgflesket.

– Er det kostbart?

– Ja, men det er dyrere å la være, sier ordføreren.

De er blant kommunene som for første gang søker NVE om penger til å utrede farene.

Tidligere ga NVE bare tilskudd til sikring, men fra og med 1. januar kunne kommuner også søke til kartlegging.

De har mottatt søknader fra 15 kommuner, for totalt 23 millioner kroner. Samtidig har 40 kommuner søkt om tilsammen 220 millioner kroner til tiltak.

NVE brukte ikke alle midlene

– Det er relativt stor pågang. Fristen har gått ut og vi skulle begynne behandlingen av søknadene etter sommeren, men nå står flere av kommunene står midt i flom og skred, sier direktør Kjetil Lund i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Potten til sikring har ikke blitt større, men de siste årene har heller ikke NVE brukt opp hele budsjettet.

– Det handler blant annet om at kommunene som hovedregel skal ta 20 prosent av kostnadene selv, og vi gjør sikringstiltakene i samarbeid med dem. Det fører til at prosjekter forskyves, sier Lund.

– Hvis man hadde gjennomført utredningene og visste at det var en fare der det nå har gått skred eller flom, kunne man unngått skade man ser i dag?

– Jeg vil ikke spekulere i hva som ville skjedd i kommunene som nå er rammet. Men det vi ser er at flere kommuner som har gjennomført tiltak etter tidligere flommer, har nå fått mye mindre skader av ekstremværet «Hans» enn de ellers ville fått, sier Lund.

MØTER UTSATTE: NVE-direktør Kjetil Lund har vært med Kongefamilien på besøk i Mjøndalen i dag, en av de rasutsatte stedene som nå ser nytten av tidligere sikringstiltak.

Han nevner Mjøndalen og Brandbu som to eksempler. Kartleggingene er viktig for å sikre, men også for å unngå at nye bygg og hjem plasseres i utsatte områder.

– Når Riksrevisjonen har kritisert kartleggingen i Norge, hvem har ansvaret for det?

– NVE har et ansvar for å bruke pengene vi får på en god måte og gjøre kunnskapen tilgjengelig. Så har kommunene et tungt ansvar for sikkerheten til egne innbyggere og sørge for at arealplanlegging er i tråd med lover og regelverk.

