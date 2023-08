Ulykken skjedde på Gåsbuvegen i Hamar. På ulykkesstedet hadde flere lagt blomster og lys.

Lokalmiljø i sorg etter 17-åring døde: − I sjokk

INGEBERG, HAMAR (VG) – Det var tøft å komme seg opp av sengen da meldingen kom, sier venninnen Emma Lundsveen (18).

Kortversjonen En 17 år gammel jente, Sina Marie Dobloug, mistet livet i en trafikkulykke i Gåsebuvegen, Hamar, tidlig mandag morgen.

Øvre Vang Kirke åpnet mandag kveld dørene for lokalsamfunnet, som søkte støtte hos hverandre i sorgen.

Dobloug beskrives som en jente med mye humør og pågangsmot av venninnene Jenny Smevoll og Emma Lundsveen. Vis mer

Øvre Vang Kirke åpnet mandag kveld dørene etter at 17-år gamle Sina Marie Dobloug mistet livet i en trafikkulykke tidlig mandag morgen.

En lett-MC og en personbil var involvert i ulykken, som skjedde på Gåsebuvegen i Hamar. Føreren av motorsykkelen, Sina Marie Dobloug, ble kjørt til sykehuset etter ulykken. Der ble hun senere erklært omkommet.

Mandag kveld hadde store deler av lokalmiljøet samlet seg i kirken for å ta vare på hverandre i sorgen.

– Er et sjokk

Jenny Smevoll (18) kjente godt til den omkomne, og var sammen med henne senest søndag kveld.

– Dette er et sjokk, jeg så henne sist i går. Vi sitter begge i styret til Bygde- og Ungdomslaget, og det var styremøte i går kveld.

Jenny Smevoll (18) og Emma Lundsveen (18) kjente begge til 17 år gamle Sina Marie Dobloug som døde mandag morgen.

Smevoll beskriver en jente med mye humør og pågangsmot.

– Hun hadde alltid godt humør uansett hvor hun var. Det var en super fin jente, det er umulig å si noe vondt om henne. I møter var hun full av innspill, og hun hadde virkelig ambisjoner for BU, forteller Smevoll.

Lite miljø

Venninnen Emma Lundsveen (18) sier seg enig med Smevoll. Hun har kjent Doblougs familie siden hun gikk i 1. klasse.

– Da jeg så nyhetene, tenkte jeg «nei, det kan ikke være Sina», men så ser man at «jo det er det». Det var vanskelig å komme seg opp av sengen da den meldingen kom, sier lundsveen.

Hun beskriver en aktiv jente med stort nettverk og omgangskrets.

– Det er virkelig mange som brydde seg om henne. Det er ikke noe annet å si enn at dette er en tragedie, sier hun.

Den lokale kirken holdt åpen for lokalsamfunnet mandag kveld.

Hun beskriver Sina som en jente som var målrettet og bestemt.

– Hun hadde bein i nesen, og hun viste hva hun ville. Hun var aktiv, og tidligere drev hun mye med alpint. Hun var aldri redd for å være med på ting, sier hun.

Lundsveen forteller at dette er noe alle i nærmiljøet kjenner på i Øvre Vang i Hamar kommune.

– Det er et ganske lite miljø med tett samhold, hvor alle kjenner alle. Det gjør dette ekstra ille, på en måte. Det kommer til å ta lang tid før vi kommer oss videre etter dette.

Øvre Vang kirke holdt åpent mandag kveld for alle som ønsket noen å prate med.

Tårene triller på flere av benkeradene i kirken. Utenfor kirken sto store samlinger av ungdommer som klemte hverandre og gråt.

– Det er viktig å tenke at dette kan skje alle. Man tror det ikke skal skje seg selv eller sine nærme, for man vet jo aldri. Det er viktig å passe på hverandre, og snakke ut om ting. Man bør ikke være redd for å vise følelser, sier Lundsveen.

– Uforståelig

Mandag formiddag fortalte ordfører i Hamar kommune, Einar Busterud, at det har blitt opprettet kriseteam.

– Dette er bare tragisk. Det er først og fremst fælt for nærmeste familie og omgangskrets, mens også for bygda. Hun var en veldig aktiv jente, så positiv for sine omgivelser. Dette er forferdelig trist, sa Busterud.

Dobloug gikk på Hamar katedralskole.

– Det er bare med stor sorg. Det er ufattelig trist. Uforståelig. Vi tenker selvsagt på familien, sa rektor Ingvild Rønn Sætre til VG.

Ulykken skjedde på Gåsbuvegen i Hamar. Bildet viser to politibiler og en ambulanse som var på stedet kort tid etter.

Krimteknikere på stedet

Ulykken skjedde i en 80-sone.

Føreren av personbilen, en mann i 50-årene, ble ikke fysisk skadet. Han har ikke fått førerkortet beslaglagt.

– Politiet etterforsker ulykken og har krimteknikere på stedet. Også ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på stedet, sa politiet tidlig mandag ettermiddag.

