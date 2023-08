VENTER PÅ PENGER: Stig Flem (39) venter fortsatt på penger av Booking.com etter leie av leilighet i Ålesund juni, juli og august.

Får ikke penger av Booking.com: − Useriøst!

VG har vært i kontakt med flere frustrerte utleiere som ikke får betalt av reiseselskapet booking.com.

Kortversjonen En rekke utleiere uttrykker frustrasjon over manglende betalinger fra reiseselskapet Booking.com.

Stig Flem (39), en av utleierne, har ennå ikke mottatt betaling for overnattinger og venter på 100 000 kroner fra selskapet.

I en uttalelse til VG, beklager Booking.com for betalingsforsinkelsene og hevder at de jobber for å løse problemene som har oppstått under en planlagt global systemoppdatering.

Selskapet understreker at deres oppdatering bare har berørt en relativt liten del av partnerne deres. Vis mer

– Det har begynt å gå ganske lang tid nå, og det er ganske mange som er sinte.

Det forteller Stig Flem (39). Han leier ut en leilighet i Ålesund hver sommer, men har ikke fått overført penger for årets leietakere av mellomleddet Booking.com.

Til sammen venter han på 100.000 kroner

– Jeg er en av mange som ikke har fått penger av de på en god stund, og det ser ut som det er et internasjonalt problem. Booking.com er et stort seriøst selskap, men dette er helt useriøst, sier Flem.

I facebook-gruppen «booking.com betaler ikke utleiere» blir større for hver dag. Fredag ettermiddag har gruppen 1500 medlemmer. Her uttrykker utleiere fra hele verden, også Norge, frustrasjon med å ha flere innbetalinger som venter.

FLERE BERØRTE: Det er mange som uttrykker frustrasjon over situasjonen på sosiale medier.

Rikskringkasteren BBC har skrevet flere saker om situasjonen, som ser ut til på berøre bredt.

VG har også mottatt tips av flere lesere som er frustrerte over situasjonen. En tipser forteller at hun har mistet nattesøvn over situasjonen, og at det går kraftig utover økonomien.

– Jeg har 100.000 jeg venter på, og en venninne har også rundt 100.000 hun venter på. Og det er kun oss! Tenk hvor mye Booking.com sitter på nå, sier Flem.

– Falske lovnader

Flem forteller at utleiere fikk beskjed i juni om at reiseselskapet skulle gjennom en teknisk oppdatering i løpet av juli.

– De skrev det kom til å ta tre uker, men det har tatt snart to måneder. Det er litt rart at de holder på sånn, sier han.

Flem forteller at han til slutt tok kontakt med Booking.com den 1. august. Da ble han lovet pengene tilbake innen 4. august.

– De pengene kom aldri. Nå må jeg må vurdere om jeg skal fortsette med booking.com, eller bruke airbnb eller andre tjenester, sier Flem, og legger til:

– De sparker skikkelig bein på seg selv når de gjør dette. Flere har allerede droppet selskapet og valgt noe annet.

LOVET BETALING: Stig Flem ble lovet betaling innen 4. august. Dette fikk han ikke.

Booking.com: – Vi beklager

I en mail til VG uttaler Booking.com at de beklager forsinkelsen i utbetalinger som noen av overnattingspartnerne deres nylig har opplevd.

– Det er med glede at vi kan si at de aller fleste av våre partnere nå har mottatt det de er skyldt, står det i den offisielle uttalelsen.

De skriver at de jobber raskt med å fikse de uforutsette tekniske problemene som oppsto under et planlagt globalt oppdatering av deres systemer.

– Det har påvirket en relativt liten andel av våre avsamarbeidspartnere. Selv om partnerne ble varslet om oppdateringen på forhånd, erkjenner vi at for noen har dette tatt lengre tid enn det burde ha gjort, skriver de, og legger til:

– Vi fortsetter å jobbe raskt for å løse de siste sakene.