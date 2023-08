MÅ VISE STYRKE: Rune Jakobsen var Forsvarets operative sjef før han gikk av i 2021. Tirsdag var han i debatt i Sjømannsforeningens lokaler i Arendal.

Tidligere forsvarstopp vil skrote Russland-strategi: Må signalisere styrke

ARENDAL (VG) Regjeringen bør skrote forsiktighetslinjen overfor Russland og Norge bør vise styrke. Rådet kommer fra Forsvarets tidligere operative sjef, generalløytnant Rune Jakobsen.

Kortversjonen Generalløytnant Rune Jakobsen mener Norge bør skrote sin forsiktige linje overfor Russland, og i stedet vise styrke.

En del av den norske forsiktigheten har vært at norske regjeringer ikke har ønsket Nato-øvelser i Finnmark, eller allierte flyginger over norsk jord øst for Hammerfest.

Jakobsen mener at vi, etter Russlands invasjon av Ukraina, bør «legge hele Russland-policyen i søppelbøtten, begynne med hvite ark og tenke på nytt – hva som tjener norske interesser best». Vis mer

– Vi trenger en helt ny Russland-strategi. Mitt råd er at Norge kaster både basepolitikken og de selvpålagte restriksjonene på båten. Det er behov for å tenke helt nytt, sa Jakobsen i en forsvarsdebatt under Arendalsuka tirsdag.

Han mener at Norge må «signalisere styrke» overfor Russland på en helt annen måte nå, etter å ha sett hvordan Russland har gjennomført et militært overfall på en annen nabo.

– Vi må sende tydeligere signaler til Russland, for å unngå å bli utsatt for hybride operasjoner i et område hvor vi er veldig sårbare, sa han.

– Så er det slett ikke sikkert at en ny Russland-policy trenger å bli så veldig forskjellig fra dagens, la Jacobsen til.

Forutsigbart

Rune Jacobsen har en lang karriere i Forsvaret bak seg. Før han gikk av i 2021, var han sjef for Forsvarets operative hovedkvarter FOH i Bodø, og var en del av Forsvarets toppledelse.

I et VG-intervju i 2020 forklarte han hvorfor Norge var så omhyggelig med ikke å provosere Russland, men opptre forutsigbart og ansvarlig:

«Vi prøver å fortelle våre partnere at Norge er NATO i nord. Russerne er vant til at norske fly og fartøyer er til stede i Barentshavet. Og at E-tjenestens fartøy «Marjata» seiler der. Sånn ønsker vi at det også er i fremtiden: At det ikke er amerikanske P8 overvåkningsfly, men våre egne som flyr i luftrommet øst for Andøya», sa Jakobsen da.

En den av den norske forsiktigheten har vært at skiftende norske regjeringer ikke har ønsket Nato-øvelser i Finnmark, eller allierte flyginger over norsk jord øst for Hammerfest.

Ett år etter at generalløytnanten gikk i pensjon, startet Russland invasjonen i Ukraina. Jakobsen har ikke ønsket å delta i forsvarsdebatten etter at han forlot Forsvaret. Men nå i Arendalsuka varsler han at det er tid for endringer.

– Hvilke deler av Norges selvpålagte restriksjoner mot Russland bør strå for fall?

– Jeg tenker at vi bør legge hele Russland-policyen i søppelbøtten, begynne med hvite ark og tenke på nytt – hva som tjener norske interesser best. Vi må se på hvilke behov andre Nato-land har, og vurdere det i lys av det vi har nå har lært om Putins opptreden, sier Jakobsen til VG.

– Tiden er moden for at vi i større grad viser styrke. Er det noe russerne respekterer, så er det styrke. De forakter svakhet, sier han.

Press fra Nato

Nupi-forskeren Karsten Friis sa i mai til VG at norske politikere kan bli nødt til å revurdere sin forsiktighetslinje i nord, og at det kan komme press fra Nato nå når Finland er blitt medlem.

Han viste til at Norge ikke har Nato-øvelser nær grensen mot Russland, men det gjør Natos nye medlemsland Finland.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa da at regjeringen ikke har noen planer om å endre denne linjen mot Russland:

– Jeg er opptatt av at vi skal være forutsigbare, langsiktige og gjenkjennelige, uttalte Støre.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post