– Aasland beklager til Fosen-samene

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), energiminister Terje Aasland (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) har i en time sittet i krisemøte. I selve møtet skal Aasland ha beklaget til Fosen-samene.

På forhånd var det varslet pressekonferanse rett etter møtet i auditoriet hos olje- og energidepartementet.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sier Inge Even Danielsen, som er leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund til Adresseavisen.

Bakgrunnen for konflikten er at Høyesterett har slått fast at vedtaket som tillot bygging av vindparkene på Fosen i Trøndelag er ugyldig, og at det bryter med samiske rettigheter.

Info Saken (ganske) kort forklart Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene, og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Høyesterett kom til at utbyggingen vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen, hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen falt 11. oktober 2021. Samiske aktivister og Natur og Ungdom demonstrerer denne uken foran departementene med krav om at vindparken rives. Vis mer

På 500-dagersmarkeringen etter dommen begynte demonstrasjonene i Oslo. Og aksjonister har ved sivil ulydighet sperret flere departementer.

VG har tidligere skrevet at det helt frem til torsdag formiddag har vært strid om hvor krisemøtet skulle finne sted.

På grunn av demonstrasjonen og sikkerhetshensyn ble møtet foreslått flyttet til Kongens gate 18. Men sametingspresidenten insisterte på å ha møtet i Olje- og energidepartementet som opprinnelig planlagt.

