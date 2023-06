Trettebergstuen: – Jeg har gjort alvorlige feil knyttet til min habilitet

Anette Trettebergstuen (Ap) trekker seg som statsråd – utnevnte tre av sine beste venner til verv. En av dem er fadder til sønnen hennes.

– Jeg beklager på det sterkeste. Som statsråd er det nødvendig å ha full tillit. Det jeg har fortalt nå fremmer ikke tillit, sier Trettebergstuen på en pressekonferanse.

Kultur- og likestillingsministeren gråt da hun fortalte hva konsekvensen ble:

– Jeg har derfor informert statsministeren om at jeg går av.

Utnevnte venninne

Aftenposten meldte i dag at Renate Larsen ble utnevnt til styret i Operaen tidligere i juni. Larsen er en venninne av Trettebergstuen, og som kulturminister er det hun som har øverste ansvar for utnevnelsen.

På en pressekonferanse forteller hun at dette gjelder flere utnevnelser:

Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Trettebergstuen er på gråten når hun forteller om utnevnelsene av vennen Bård Nylund.

– I det øyeblikket hans navn dukket opp skulle jeg meldt meg inhabil.

Trettebergstuen og Nylund er gode venner, og har blant annet gitt ut bok sammen. Han er også fadder til Trettebergstuens sønn.

«Trettebergstuen er inhabil overfor Nylund, og har aldri vært i tvil om den vurderingen», skriver departementet på sine nettsider.

– Nylund er utnevnt to ganger i mitt departement selv om jeg er inhabil, sier Trettebergstuen.

– Jeg har også foreslått Tina Stiegler, men ble stoppet da jeg var inhabil.

Under pressekonferansen ble Trettebergstuen spurt av NRK om hvordan hun kunne bomme så kraftig på habilitetsreglene etter så lang tid i politikken - for eksempel når Bård Nylund er en venn av henne, og får et betalt verv i en underliggende etat hun styrer.

– Jeg har vært klar over at jeg har vært inhabil i forhold til Bård Nylund. Han skulle aldri vært verken nevnt eller forelsått ellr utnevnt under meg. Men jeg har altså hatt en feil forståelse av måten man håndterer habilitetsregelverk på, og jeg har trodd at man kunne drøfte navn og også foreslå navn selv om man var inhabil, og dette beklager jeg, sier hun.