STORFANGST: 154 tomme Pepsi Max-flasker med sneip og vann i ble funnet langs den lokale veien.

– Det er en storrøykende Pepsi Max-elsker

I over fem år har beboerne blitt plaget med forsøpling av Pepsi Max-flasker med sneip og vann i. Nå har de fått nok.

De siste fem årene har nabolaget i bygda Breivikeidet i Tromsø kommune blitt plaget med at noen har kastet Pepsi Max-flasker full av sneip i veikanten og inn i skogholtet.

I år har utviklingslaget utviklingslagetUtviklingslagene skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygdene, ifølge Tromsø kommune. og det lokalet idrettslaget i dalføret gjennomført dugnad for å samle opp flaskene. Det endte med en fangst på 154 store flasker med sneip og vann i, på et strekke som er omtrent en mil.

– Det er helt fryktelig at folk kan gjøre noe sånt, sier sekretær i utviklingslaget, Åshild Lingrasmo.

Det er et syttitalls husstander som bor langs veistrekket hvor vedkommende forsøpler.

– Det er i hvert fall en storrøykende Pepsi Max-elsker. Ingen i området er glad for at nærmiljøet brukes som søppelkasse.

FORSØPLING: Utviklingslaget i bygda er ikke glad for at noen kaster tomflasker ut i veikanten og skogholtet.

– Skummelt

Lingrasmo kaller det hele et mysterium, og skjønner ikke hvorfor folk må forsøple naturen i nærområdet, i stedet for å kaste flaskene i egen eller offentlig søppelkasse.

– Det er fælt med forsøpling, men det er også skummelt. Folk kan bli truffet av disse flaskene, og barn kan også fikle med de. Det syns vi rett og slett ingenting om, forklarer sekretæren i utviklingslaget.

Dette er det sjette året Breivikeidet utviklingslag har samlet flasker i veibanen, og det har aldri vært så ille som nå, ifølge Lingrasmo.

– Vi vil bare få stoppet vedkommende. Vi aner ikke hvem det er, men det er frustrerende at folk gjør det.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

PEPSI MAX: Det er så å si utelukkende Pepsi Max-flasker dugnadsgjengen finner.

Politiet: – Det er ikke lov

Breivikeidet utviklingslag anmeldte ikke forholdet til politiet. Robin Lindberg ved operasjonssentralen i Troms politidistrikt uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Det er ikke lov å forsøple i Norge, men vi syns selvsagt ingenting om det som har skjedd i Breivikeidet.

Forholdet vil ikke bli tatt videre av politiet, med mindre noen anmelder saken.

– Vi er helt avhengig av at folk tar kontakt med oss i slike tilfeller for at vi skal kunne undersøke saken.