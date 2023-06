DØMT: Daniel Klubbenes (til venstre) fikk 18 års forvaring og Lasse Falch Bekken ble dømt til 18 års fengsel.

Fire menn dømt for drapet på politiinformanten: «Ren likvidasjon»

Daniel Klubbenes (28) drepte politiinformanten Bård Lanes for «å tjene egne interesser», mener retten. Nå er han dømt til forvaring.

Det kommer frem i en 59 sider lang dom som ble avsagt i Vestfold tingrett i dag.

Om kvelden tirsdag 20. april 2021 parkerte politiinformanten Bård Lanes og kjæresten Lise utenfor Brun og Blid i Tønsberg. Mens kjæresten la seg i en solseng, så gikk Lanes på do.

Kort tid senere ble politiinformanten skutt. Skytteren Daniel Klubbenes flyktet i en ventende bil.

Fire dømt

Totalt fire menn sto tiltalt for drapet i Vestfold tingrett i våres.

Nå er alle dømt til lange straffer:

Daniel Klubbenes (28) fra Ålesund er dømt til forvaring med minstetid på 12 år.

Lasse Falch Bekken (31) er dømt til fengsel i 18 år for medvirkning til drap.

Mann (33) er dømt til fengsel i 16 år for medvirkning til drap.

Mann (23) er dømt til til 16 år for medvirkning til drap.

«Drapet på Lanes ble utført på grunnlag av en plan og en overveid beslutning som alle de tiltalte var kjent med, og de hadde ulike roller i gjennomføringen av planen. Samtlige tiltalte var til stede under hele eller deler av planleggingen av det som må karakteriseres som en ren likvidasjon av Lanes.», står det i dommen.

Anker dommen

– Vi er helt uenig i rettens lovanvendelse og bevisvurdering. Derfor har vi også anket dommen i sin helhet til lagmannsretten, sier advokat Javeed Hussain Shah, til VG.

Han representerer Ålesund-mannen Daniel Klubbenes, som ble dømt til 18 års forvaring.

Tingretten mener også at 28-åringen deltok i planleggingen av drapet på politiinformanten – som skjedde i tilknytning til et solstudio i Tønsberg – 20. april 2021.

Under rettssaken erkjente Klubbenes å ha skutt Lanes, men at han ikke hadde noen plan om å drepe ham. I tillegg påtok han seg det fulle ansvaret for drapet, til tross for at det var tre andre menn som også sto tiltalt for drap.

– Det hadde vært feil av meg å sitte her og holde kjeft. At alle de andre gutta som sitter her, som ikke har en dritt med drapet å gjøre, skal gå inn på full dom. Det blir feil. Derfor erkjente jeg straffskyld, forklarte 28-åringen.

Tingretten festet ikke lit til Klubbenes påstand om at drapet ikke var planlagt. I den sammenheng viser retten til forklaringen til en medtiltalt mann (23).

«Ifølge N.N. (medtiltalt mann) skal Klubbenes uttalt at han kunne gjennomføre drapet og «fjerne en tyster fra gata».», står det i dommen.

«Det er ikke noe som tyder på at han hadde betenkeligheter med å gjennomføre drapet.», skriver tingretten.

Klubbenes er tidligere domfelt fem ganger, deriblant for utpressing, narkotikakriminalitet, skjuling av spor etter drap og likskjending - samt ulovlig befatning med pistol og kniv.

De sakkyndige i saken har konkludert med at Klubbenes «antas å tilhøre gruppen personer med forhøyet risiko for ny vold».

Forsvarer: Tar det tungt

Forsvareren til den drapsdømte 28-åringen sier til VG at klienten tar forvaringsdommen tungt.

– Selv om han på rettens første dag erkjente at det var han som skjøt. Han var innstillt på domfellelse, men syns det er synd at retten ikke tror på hans forklaring om hvordan han tenkte der og da, sier Shah.

– Hva var det?

– Kort oppsummert har han forklart at avdøde kom overraskende på ham ut fra solstudioet og at det som skjedde var en effekt av tilfeldigheter, sier Shah.

– Dere aksepterer det sivile kravet?

– Vi aksepterer det sivile kravet og det viser at klienten min tar ansvar for sine handlinger, men at han er uenig i skyldspørsmålet og forvaringsspørsmålet, svarer Shah.



BRØDRE: Bård Lanes (til venstre) ble skutt og drept i april 2021. Her er han sammen med broren Glenn.

FORSVARERER: Advokatene Øystein Storrvik, Jon Anders Hasle og Javeed Shah representerer tre av de domfelte i straffesaken.

Les avsløringen: Drapet på politiinformanten

Motivet

I retten argumenterte påtalemyndigheten for at en personlig konflikt mellom politiinformanten Bård Lanes og nå drapsdømte Lasse Falch Bekken (31) var motivet bak drapet.

I tillegg hevdet aktoratet at Lasse Bekken ga mannen fra Ålesund oppdraget med å drepe ham.

«Det var han som initierte planen om å skade Lanes og som hadde det avgjørende ordet da det ble besluttet at Lanes skulle drepes. Drapet var Bekkens avgjørelse.», står det i dommen.

Retten mener det var Bekken som involverte de andre domfelte i drapsplanen, rollefordelingen og hvordan de skulle unngå å bli avslørt.

«Det var han som initierte planen om å skade Lanes og som hadde det avgjørende ordet da det ble besluttet at Lanes skulle drepes. Drapet var Bekkens avgjørelse.», står det i dommen.

– Vi mener retten har bedømt bevisene feil og har derfor anket. Vi reagerer på at han er dømt for å ha medvirket til et drap, fordi vi mener han heller skal dømmes for kroppsskade, sier Bekkens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, til VG.

FORSVARER: Advokat Øyvind Sterri representerer 33-åringen som ble dømt for medvirkning til drapet på Bård Lanes.

To andre menn, på henholdsvis 33 og 23 år, ble dømt til 16 års fengsel i drapssaken.

Retten mener 33-åringen pekte ut Bård Lanes for skytteren, bidro til å finne og forfølge Lanes om drapskvelden og forsøkte å ødelegge fluktbilen ved å tenne på den.

I tillegg mener retten at det var 33-åringen som monterte sporingssystem i bilen til drapsoffer og kjøpt fluktbilen.

«På den annen side mener retten at N.N. (33-åringen)har hatt en mindre sentral rolle i beslutningen om at Lanes skulle drepes. N.N. hadde for sin del ingen egeninteresse i å ta livet av Lanes.», står det i dommen.

– Min klient grunnleggende uenig i bevisvurderingen som er foretatt, så dommen er allerede anket, sier 33-åringens forsvarer, advokat Øivind Sterri, til VG.

Dommen: Den minst sentrale rollen

Vestfold tingrett dømt en 23 år gammel mann til 16 års fengsel for medvirkning til drapet på Lanes. Retten mener 23-åringen har hatt den minst sentrale rollen i planleggingen og gjennomføringen.

Ifølge dommen var 23-åringen delaktig i monteringen av sporingssystemet på bilen til drapsofferet før drapet og at han var til stede da drapsplanen ble lagt.

Retten mener imidlertid at 23-åringen ikke påvirkningskraft da beslutningen om at drapet skulle gjennomføres ble gjort.

23-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, har ikke besvart VGs henvendelser.

