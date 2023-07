LITEN SOFTIS: Eksemplaret på bildet er faktisk av typen liten softis med krokan-strøssel - kjøpt på bensinstasjonen på Lierkroa torsdag.

Svelget ikke MDG-forslag om å selge slankere softis

LIER (VG) MDG krevde at en ny is-kiosk selger en mindre softis enn det folk er vant med. Forslaget møtte en politisk isfront.

Det er ikke daglig kost at størrelsen på softis blir drøftet i lokalpolitiske fora.

Heller ikke i Lier kommunestyre.

Men en søknad om etablering av en ny softis-kiosk i Lier-tettstedet Sylling - var noe av det politikerne brukte lengst tid på i sitt siste møte, ifølge lokalavisen Lierposten.

Høyst medvirkende til ordskiftet var nok MDG-politiker Janicke Solheims forslag.

Hun ville stille som vilkår at iskiosk-grynder Adelina Lichacy tilbyr mindre og rimeligere softis - for å få serverings-bevilling.

ELSKER SOFTIS: MDG-gruppeleder Janicke Solheim i Lier kommunestyre har selv softis som favorittis. Men den bør være liten.

Forslaget falt virkelig ikke i smak for andre enn MDGs egen gruppe på tre folkevalgte.

Selv SV var kritisk - et parti som ofte stemmer sammen med MDG:

– Å gå inn på hvor stor isen skal være, det synes vi ikke kommunestyret skal mene noe om, uttalte Elsbet Pilskog.

Høyres Karl Bellen bor selv i nærheten av den planlagte iskiosken i Sylling. Han mente også at å detaljstyre hva man skal selge i en liten isvogn, var å gå for altfor langt.

Men Janicke Solheim i MDG har is i magen. Hun står på sitt.

– Jeg er skuffet over at forslaget mitt ikke oppnådde mer støtte. Det hadde vært en bra ting å bidra med litt valgfrihet til folk som kanskje ikke har råd til å kjøpe store softis. Softisen har blitt for stor, påstår Solheim overfor VG.

– Fristed for kjøpepress

– Er det ikke noe drøy politisk detaljstyring å regulere størrelsen på softisen?

– Jeg forstår det argumentet. Svangstrand i Sylling - der denne iskiosken skal komme, har vært et fristed for kjøpepress. Men jeg konstaterer at kommunestyret foretrekker valgfrihet for isselgeren og ikke for publikum som oppholder seg på dette offentlige friarealet, svarer Solheim.

SPISTE SOFTIS: Maria Håkonsen (20) og Riha Fatimah Nakvi (20) fra Drammen, koste seg med ganske små isporsjoner i beger ved Lierkroa torsdag.

På Lierkroa - som er et et av Østlandets mestselgende softis-steder, vakte softis-debatten i kommunestyret oppsikt torsdag.

– Jeg synes vel ikke politikere bør blande seg borti størrelsen på softis. Hvis det er en kjernesak for MDG, så stusser jeg litt over det, sier Maria Håkonsen (20) til VG.

Synes isen er for dyr

Hun foretrekker kuleis, mens venninnen Riha Fatimah Nakvi (20) koser seg med en liten softis i beger.

De to unge damene fra Drammen synes isen er for dyr - enten den er liten eller stor.

På Best-stasjonen på Lierkroa koster en liten softis i kjeks (uten strøssel) 49 kroner.

Hvilken is foretrekker så MDG-politiker Solheim som ville regulere størrelsen på softisen i Lier?

– Jeg er veldig glad i softis. Den må være med krokan- eller sjokolade-strø. Og liten.

