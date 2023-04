KONG CARL: Carl I. Hagen var med fra dag en da partiet ble dannet for 50 år siden. I kveld hylles han fra scenen når partiet feirer 50-årsjubileum på landsmøtet.

Carl I. Hagen: − Vi har blitt kjedeligere

GARDERMOEN (VG) Carl I. Hagen (78) var så flau over partiet sitt at han helst ville gjemme seg under en stol. Men i dag er han stolt av Frp, selv om han gladelig innrømmer at partiet har blitt kjedeligere.

28 år gammel dro Carl I. Hagen på et møte i Saga Kino, 8. april 1973, hvor Frp-forløperen Anders Langes Parti ble dannet.

– Jeg satt på galleriet og lyttet. Jeg likte det jeg hørte og meldte meg inn.

Han sier Høyre var alternativet.

– Men jeg synes Høyre var for slappe. Det var liksom ikke noe futt.

OPPSTARTEN: Denne plakaten ble brukt for å lokke folk til å komme til Saga Kino for å blir med på dannelsen av Anders Langes Parti i 1973.

– Kranglet mye

Det var det i partiet til Anders Lange:

Det gikk kjapt i svingene.

– Jeg var på noen møter like etterpå og kranglet mye. Jeg var jo ung og i opposisjon.

Det virket.

– Tre uker etter jeg meldte meg inn ble jeg partisekretær. Jeg ble bare oppnevnt til vervet som gjorde at jeg var nummer tre i partiet etter Lange og Erik Gjems-Onstad.

Han ler.

– Det skjedde uten valg og slikt. Formalia var ikke så farlig.

Vi sitter på landsmøtet til Frp som i helgen feirer at det er 50 år siden partiet ble dannet.

VETERAN: Carl I. Hagen sitter fortsatt på Stortinget, 78 år gammel. Han ble første gang innvalgt i 1973. Han var partileder fra 1978 til 2006.

– Bygdetullinger

Frp er fortsatt litt annerledes enn andre partier, men Hagen erkjenner lett at det er blitt et veldig mye mer striglet parti.

– I dag har partiet blitt en strømmelinjeformet organisasjon, på linje med de andre politiske partiene.

– Det har blitt kjedeligere?

– Ja, helt klart. Partiet har blitt kjedeligere. Det er slutt på den kulturen partiet ble kjent for de første 10–15 landsmøtene, hvor det var innlegg og grove vitser, som gjorde at jeg hadde lyst til å krabbe under stolen, av flauhet. Vi ble kalt bygdetullinger, delvis med rette.

Han sier veien til å bli et kjedeligere og seriøst parti har vært lang, men nødvendig.

– Når du er i opposisjon, kan du bruke de samme pengene mange ganger. Når du er i posisjon, kan du ikke det.

Carl I. Hagen avbildet med vimpelen til Anders Langes Parti i 1977: Like før partiet skiftet navn til Fremskrittspartiet samme år.

– Disiplinert

Han er veldig fornøyd med at hans etterfølger, Siv Jensen, tok partiet inn i regjering i 2013.

– Vi er disiplinert etter å ha vært i regjering. Og det er jo riktig. Det å være med å styre et land, det er alvorlige greier. I dag er det det politiske innholdet som skiller oss fra andre partier.

GRUNNLEGGEREN: Anders Lange ble hyllet på Frps landsmøte. Her under talen til Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Enig

Han legger til:

– Der ligger vi foran de andre, sier han og blant annet viser til kjernekraft, som partiet har ledet an for å sette på dagsorden.

– Vi er nå et seriøst, godt skolert parti med folk med kunnskaper.

– Jeg er helt enig med Carl i at vi er et seriøst, godt skolert parti med dyktige politikere som har høyt kompetansenivå. Jeg er stolt av alle de flinke folkene som har vært på talerstolen under dette landsmøtet, sier Listhaug.

UENIG: Sylvi Listhaug avviser at partiet har blitt mer kjedelig.

– Men har dere blitt mer kjedelig enn før?

– Nei, jeg tror få vil oppfatte Frp som kjedelige. Vi er fortsatt et parti som tør utfordre etablerte sannheter og ta de vanskelige debattene de andre ikke ønsker. Samtidig er vi innstilt på å ta ansvar og få gjennomslag, derfor forsøker vi å være forutsigbare og gjenkjennelige.