MOT FOSSILT: Afrikanske ungdommer demonstrerer mot planer om nye gassrør i det østlige Afrika.

Utvalg: Slik kan Norge redde verden fra klimakatastrofe

Det vil koste (nesten) ingenting, mener utvalget. – Det er helt avgjørende, sier en av verdens fremste klimaforskere, Johan Rockström.

Gi meg kortversjonen

Det høres ut som et luftslott Norge har det som trengs for å starte omstillingen som kan hindre høy global oppvarming. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Vi får for mye oljepenger De kan sikre en storstilt investering i grønn strøm i utviklingsland. Neste side (3) Forrige side (1)

Pengene skal ikke gis vekk Heller ikke lånes bort. Faktisk vil det koste oss svært lite, visstnok. Neste side (4) Forrige side (2)

Hvordan er det mulig? Det mener et norsk ekspertutvalg de har svaret på. Neste side (5) Forrige side (3)

– Det hadde vært noe annet om dette bare var en kostnad for Norge, for hvorfor skal Norge da ta det tunge lasset? Men dette her er faktisk noe helt annet, sier Johan Rockström.

I dag legger et ekspertutvalg frem en rapport om hvordan Norge kan gå foran i kampen mot klimaendringer. Nøkkelen er å lage en garantiordning som gjør det enklere å legge penger i klimaprosjekter, ifølge utvalget.

En av verdens desidert mest anerkjente klimaforskere håper Norge gir det et forsøk.

– Jeg mener det vil bli helt avgjørende, sier Rockström.

Verdens klimagassutslipp fortsetter å øke. Vi har løsningene for å få dem til å snu, sier Rockström.

– Det er ikke tvil om at vi er på vei bort fra oljen. Vi kommer til å nå en fossilfri økonomi, vi er allerede på vei dit i dag. Utfordringen er at det skjer for sent. Vi taper kampen.

ANERKJENT: Johan Rockström er regnet som en av verdens mest anerkjente klimaforskere. Han har holdt mange foredrag om farene dersom global oppvarming overstiger 1,5 grader.

Han leder Potsdam institute for Climate Impact Research i Tyskland og har holdt mange foredrag om hvorfor global oppvarming må stabiliseres ved 1,5 grader.

For å nå det målet må vi kutte utslippene globalt med seks til syv prosent hvert eneste år, sier Rockström.

Det er hinsides mye. Mer enn det dramatiske fallet i utslipp under coronapandemien, finanskrisen i 2008 og oppløsningen av Sovjetunionen.

Hele verden må gå fra fossil energi til grønn strøm for å få det til. Men i mange uland er det fortsatt dyrere å satse på vind og sol, enn klimaverstingen kull.

Selv om Afrika har hele 60 prosent av potensialet for solkraft i verden, går bare 0,4 prosent av investeringer i solkraft dit.

Løsningene finnes, og pengene finnes. Likevel går ikke pengene dit.

LEIR: Barna holder et tøystykke utenfor teltene i en leir for internt fordrevne flyktninger i Somalia, under tørken på Afrikas Horn.

Bankene krever mye høyere rente på lån for prosjekter i uland, fordi de mener risikoen for tap er større. Dermed uteblir klimafinansieringen klimafinansieringenPenger som går fra rike land til fattigere land, som bistand, lån eller investeringer. Pengene går til utslippskutt, tilpasning til klimaendringer og teknologi..

– Det må gjøres billigere og enklere for de svakere økonomiene å investere i en solpark eller vindkraft, sier Rockström.

– Hvor mye vet vi om hva som må til for å få de nødvendige utslippskuttene?

– Vi har i dag skalerbare løsninger skalerbare løsningerLøsninger som fungerer og er klare for å bygges ut i stort omfang. som tar oss et godt stykke på vei. Vi har ikke alle løsningene til å nå en helt utslippsfri verdensøkonomi, men vi har definitivt løsningene til å halvere utslippene fram mot 2030.

Garantier

I januar satte de seks største humanitære organisasjonene i Norge ned et ekspertutvalg til å jobbe med problemstillingen. Utvalget ledes av tidligere klimaminister Vidar Helgesen, og i dag legger de fram sine forslag.

– De som mener at vi bør gjøre mindre i Norge bør i hvert fall høre på dette, sier Helgesen.

Utvalget har flere forslag.

Det viktigste handler ikke om å gi eller låne vekk penger, men om å ta ned risiko.

Info Dette er panelet og forslagene Klimafinansieringsutvalget: utvalget er satt ned av organisasjonene Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas Norge og Norges Røde Kors. Dette foreslår utvalget: «Global Green Guarantees»: Denne garantiordningen er det viktigste forslaget. Det er en forsikring for bankene, som gjør at de kan ta lavere rente for investeringer i grønn energi i utviklingsland og land under rask vekst. Utvalget foreslår at Verdensbanken rustes opp til å drifte ordningen. Norge inviterer andre land til å delta.

«New Climate Deal»: Norge bør lede an i å styrke Verdensbanken, og de regionale utviklingsbankene. Bankene er et godt instrument for å flytte penger til finansiering i utviklingsland. Særlig til tiltak for å tilpasse seg klimaendringene.

«NBIM Fornybar» : Oljefondet investerer allerede i fornybar energi, men utvalget foreslår å styrke dette. De foreslår et eget fond under oljefondets ledelse, Norges Bank Investment Management (NBIM). Fondet skal bare investere i prosjekter som har positiv klimaeffekt.

Styrke FNs klimafond: FN har tre relevante fond under klimakonvensjonen - Det grønne klimafondet, Tilpasningsfondet og det helt ferske fondet for Tap og Skade. Norge bør være villige til å øke sine bidrag. Hva er klimafinansiering? Penger som går fra rike til fattige land, enten som lån, bistand eller rene investeringer. Pengene skal gå til utslippskutt, tilpasning til klimaendringer og teknologi. Hva er behovet? Fremvoksende økonomier og utviklingsland (unntatt Kina) trenger rundt 2400 milliarder dollar i året for å kutte utslippene nok, ifølge en ekspertgruppe på klimafinansiering. Landene kan dekke 1400 milliarder selv, men trenger 1000 milliarder dollar for å dekke gapet. Vis mer

Norge kan gå foran og lage en garantiordning for grønne prosjekter i land under utvikling. Det kan sammenlignes med en forsikring, som dekker bankenes tap dersom et prosjekt går galt.

– For å få disse investeringene må man ha en garantiordning, som gjør at risikoen tas ned med offentlige penger. Det finnes ikke et internasjonalt instrument for dette i dag, og det er ingen som er bedre stilt enn Norge til å ta den rollen, sier Helgesen.

KLIMAUTVALGET: Fra venstre Thina Saltvedt, Karoline Andaur, Steffen Kallbekken, Ottar Mæstad, Vidar Helgesen, Snorre Kverndokk, Sigrun Aasland, Roger Schjerva og Julie Rødje. I tillegg kommer Naja Møretrø.

I de aller fleste tilfeller vil det ikke være behov for forsikringen.

– Det vil si at Norge kommer veldig sjelden til å måtte betale noe som helst.

Men det tar bort noe av frykten for tap hos bankene, som dermed kan gi lån til lik rente som det prosjekter i industrilandene får.

– Det som er veldig bra, er at Norge kan stå bak en massiv, historisk mobilisering. Samtidig vil de tapene som må dekkes være ubetydelige for oss, sier Helgesen.

Utvalget foreslår å bruke de uvanlig høye inntektene fra olje og gass til denne garantiordningen. Regjeringen vil heller ikke trenge å tappe fra oljefondet for å få dette til.

FRA PEST TIL MAT: En bonde jager bort gresshopper i Kenya. Varmere hav og mer regn skapte enorme svermer i 2021. Nå prøver en bedrift å lage proteinrikt dyrefôr av plagen.

Det kan gjøres innenfor handlingsregelens trygge rammer, ifølge Helgesen.

Staten har over tid ikke tatt ut hele potensialet innenfor rammene av handlingsregelen handlingsregelenRetningslinje for hvor mye av Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, som kan brukes på statsbudsjettet hvert år.. Fordi Norge nå tjener ekstremt godt på olje og gass, har retningslinjen på tre prosent blitt for mye penger til at vi kan bruke det.

– Vi ser at vi kommer til å ha mer penger innenfor handlingsregelen enn vi kan klare å bruke. Innenlands kan vi ikke bruke disse pengene uten å legge for mye press på økonomien, sier Helgesen.

Den tidligere klimaministeren er klar over at noen vil steile når utvalget foreslår at Norge skal, for alle praktiske formål, forsøke å redde verden.

– Norge skal ikke gjøre dette alene. Men jeg vet at mange andre lands ledere forventer at Norge gjør mer.

Det løser et annet problem, sier Helgesen, nemlig Norges stadig dårligere rykte.

Les intervjuet med den fredsprisnominerte aktivisten, Vanessa Nakate: - Norge, dere er hyklere.

SØR AFRIKA: En kvinnelig arbeider tester solpanel ved en fabrikk kalt Ener-G-Africa i Cape Town, der solpanel produseres av et team med bare kvinnelige ansatte.

Rockström: – Akutt behov

– Det er et akutt behov for at man tar ned risikoen ved investeringer i land under utvikling. Den risikominimeringen som nå legges fram, den er helt avgjørende, sier Rockstrøm.

Resultatet på den andre enden av denne mobiliseringen, med et stadig mer fossilfritt samfunn, vil gi et bedre samfunn enn det vi har i dag, hevder forskeren.

– Vi har mer og mer bevis for at det lønner seg økonomisk, skaffer nye jobber og skaper positive effekter for samfunnet.

– Skal ikke omstillingen til en klimavennlig framtid være noe vondt og vanskelig?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er ikke lenger debatt om det. Det som roter bildet til litt er at selve overgangsfasen har kostnader og tap også. Det krever mye når vi står midt oppi det, men ikke når vi kommer ut på den andre siden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post