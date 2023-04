Selv om det er sol på lavlandet både på Østlandet og Sørlandet, må du regne med snøfokk i høyden.

Her får du best (og verst) vær i langhelgen

Det blir noen gløtt av sol flere steder denne langhelgen. Men om du skal på hytta, bør du sjekke bildekkene dine først.

– Det blir muligheter for sludd i høyden, så det kan være greit å ha på vinterdekk om man skal kjøre på hytta, sier statsmeteorolog Martin Granerød.

Det er sendt ut farevarsel for snøfokk i fjellene både på Innlandet og Sørlandet.

Men utover lørdagen blir det behagelige temperaturer. Selv om det på ingen måte blir en reprise av det varme været vi hadde tidligere i april.

Her kommer sola

– På Sørlandet kan man se solen fra lørdag formiddag. På Østlandet tar det litt mer tid, men når sola først begynner å skinne i løpet av lørdagen – ser det bra ut utover søndagen også.

Det er stort sett solen som sørger for oppvarmingen – og temperaturer på rundt 10–15 grader. Luften er tørr og kald.

Mandag kommer et nytt lavtrykk – og med det mer nedbør.

– For dem som befinner seg østafjells er det lørdag og søndag som gjelder. Før det blir en ny runde dårlig vær på mandag.

Her blitt været dårligst

På Vestlandet blir det overskyet og nedbør inn i langhelgen. Men også de kan få noen solgløtt innimellom.

– Det er typisk vestavær, som de er godt vant med på Vestlandet, sier Granerød.

Meteorologen har sendt ut farevarsel for snø for deler av Vestland – og for Møre og Romsdal i helgen. Det kan komme mellom 5 og 20 centimeter snø

– Det dårligste været i langhelgen er det Møre og Romsdal og Trøndelag som får. Her blir det grått og lavt skydekke, forteller statsmeteorologen.

Det blir også skyer i Nordland og i Helgeland. Men muligheter for regn. Det samme gjelder i Troms.

– I Finnmark får dde kraftig vind fra øst i de kystnære strøkene. Der kan man forvente stiv kuling i perioder. Vinden kan være merkbar, sier Granerød.

Det skinner i nord

Alt i alt er det Sørlandet som stikker av med det beste været i helgen.

– Det blir det flest timer med sol, slår meteorologen fast.

Men de bør nyte det mens de kan, mandag snur det.

– Da kommer en værendring i Sør-Norge. Et nytt lavtrykk fører til nedbør og mer skyet vær.

Og da er det Troms og Finnmark som blir værvinnerne.

– Når lavtrykk preger været lenger sør, blir det åpning for finere vær i nord. Det blir perioder med sol og fint vårvær.

