KOM HJEM: De to terrorsiktede søstrene ble hentet fra Syria til Norge i slutten av mars, etter nesten ti år hjemmefra.

PST: Vil nekte Syria-søstrene å snakke sammen

OSLO TINGHUS (VG) For å unngå at de samkjører forklaringene sine i avhør, vil PST skille dem fra hverandre.

Torsdag begjærte PST de to søstrene varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. I tillegg ønsket PST at de ble pålagt delvis isolasjon i fengsel.

Dette er for at søstrene ikke skal kunne snakke sammen om hva de forteller i politiavhør.

– Vi ønsker å sikre forklaringen deres, uten at de har anledning til å prate sammen, sier påtaleansvarlig Terje Nedrebø Michelsen i PST til VG.

Søstrene på 29 og 26 år ble hentet hjem rett før påske. Over flere dager i separate avhør har de avlagt hver sin frie forklaring på hvorfor de reiste til Syria for nesten ti år siden, og hva de gjorde der.

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

I vår ble de hentet hjem med hjelp fra norske myndigheter. Det er først nå de voksne kvinnene har ønsket det. Vis mer

SYRIA-FARERE: De to søstrene fra Bærum sluttet seg til Den islamske stat de var 16 og 19 år gamle. Bildet viser den yngste søsteren til venstre og den eldste til høyre.

VG har tidligere kunnet fortelle at søstrene er sterkt uenige med politiet i hvorfor de reiste til Syria.

PST går nå inn i en ny fase av avhørene, der de skal gå mer inngående inn i hvert enkelt saksfelt.

– Det er særlig den fasen vi går inn i nå, hvor det er behov for å holde de to atskilt, sier påtaleansvarlig Michelsen.

Begjæringen om videre varetektsfengsling er todelt, forklarer han:

PST vil forhindre søstrene i å kommunisere med hverandre.

PST vil også forhindre at søstrene kommuniserer med andre vitner i saken.

– Dette er to søstre som har vært sammen i alle år, så det er trolig belastende for dem å separeres fra hverandre. Hva er PSTs vurderinger for hvorfor dere tar den avgjørelsen?

– Som jeg sa i rettsmøtet har vi stor forståelse for at det er en belastende situasjon å sitte i varetekt. De to siktede har vært sammen i Syria i mange år. De har også barn, så det er en belastende situasjon å befinne seg i. Med den alvorlige siktelsen som foreligger, mener vi at vi må bruke dette virkemiddelet i en periode fremover, sier Michelsen.

– Har vært hverandres anker i mange år

De to søstrene har hver sin forsvarer og sakene behandles individuelt. Geir Lippestad forsvarer den eldste søsteren (29).

Advokaten sier til VG at han i rettsmøtet torsdag morgen ba om at klienten hans løslates.

– Denne saken har vært etterforsket i mange år, og de som PST har ønsket å snakke med, legger vi til grunn at de har snakket med, sier Lippestad til VG.

Lippestad mener det ikke foreligger bevisforspillelsesfare dersom søstrene slipper ut av fengsel. Han argumenterte også for at forholdsmessigheten må legges til grunn.

– Siktede har vært utsatt for enorme påkjenninger, og det har også barna over mange år. Det må tas hensyn til når det nå vurderes hva som skal skje med dem videre, sier Lippestad.

– PST mener at de må isoleres fra hverandre, av hensyn til etterforskningen?

– Vi har argumentert for at det ikke er grunnlag for restriksjoner hvis man fengsles videre, i den forstand at de to søstrene som har vært hverandres anker i mange, mange år, og tatt vare på hverandre, og hjulpet hverandre og støttet hverandre, at de også skal få lov til å være sammen, sier Lippestad.

– Vi mener jo at hvis de hadde en plan om å samordne en forklaring, så hadde de hatt masse muligheter til å gjøre det før, noe de ikke har gjort, legger han til.