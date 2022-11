SØKER: Torsdag ettermiddag gikk en hundepatrulje inn i søket etter den forsvunnede 23-åringen.

Byggeplassen sto tom i en uke da Abdullahi (23) forsvant

Da 23-åringen forsvant i Hammerfest, sto byggeplassen tom i over en uke i juleferien. Politiet har i to dager gravd etter svar på hva som skjedde med Abdullahi Dayib Mohamud.

Politiet har onsdag og torsdag gravd utenfor idrettshallen som ligger på området kalt «prærien» i Hammerfest. Det ligger et lag med frost på bakken rundt der politiet nå har satt opp et telt for åstedsgranskning, inntil idrettshallen.

Men torsdag ettermiddag stoppet politiet gravingen.

– Det er dessverre ikke gjort konkrete funn etter savnede, sier Torstein Pettersen, politioverbetjent og leder for taktisk etterforskning hos politiet i Hammerfest i et pressemøte torsdag klokken 17.00.

Området lå bart

Politiet leter etter Abdullahi Dayib Mohamud, som har vært savnet i to år. Det skal være opplysninger og funn i etterforskningen som gjør at de graver akkurat her.

Den siste sikre observasjonen av 23-åringen ble gjort 18. desember, ifølge politiet. Da hadde entreprenøren bare fått plassert noen av fundamentene i bakken der idrettshallen i dag står, og området lå ellers bart.

– Vi kom til et ferdig planert og flatt område. Det var veldig begrenset hvor mye vi hadde gjort så tidlig, sier Bjørn Johansen.

Han er daglig leder i familieselskapet Roald Johansen i Alta, som fikk oppdraget med å bygge hallen Vår Energi Arena.

I JANUAR: Bildet ble postet av idrettshallen på Facebook 9. januar og viser byggeplassen der idrettshallen i dag står. Flere grøfter ble gravet i desember for å ta unna tilsig av vann.

Byggeplassen sto tom i nesten to uker rundt tiden da 23-åringen sist ble sett. Fra 22. desember til 4. januar hadde mannskapet på byggeplassen ferie, forteller entreprenøren.

– Vi jobber ikke i romjulen. Vi jobbet fram til 22. desember, så hadde vi pause i romjulen før vi begynte igjen rett over nyttår, sier Johansen.

Selskapet har ikke blitt kontaktet av politiet, som nå graver på deres gamle byggeplass. På Facebook har idrettshallen delt bilder og status under byggingen.

SISTE BILDE: Her er Abdullahi Dayib Mohamud fanget opp av et overvåkingskamera fredag 18. desember 2020.

Leter etter spor

Flere VG har snakket med, blant annet entreprenør og savnedes tidligere sjef reagerer på at de ikke har blitt kontaktet av politiet.

Torstein Pettersen, politioverbetjent og leder for taktisk etterforskning sier at de har jobbet målrettet med de hypotesene de har.

– Det er først nå, de siste par månedene vi har grunn til å anta at noe kan ligge rundt hallen, sier han til VG etter pressemøtet torsdag

– Byggeplassen sto tom fra 22 desember til 4- januar ifølge entreprenør. Er det i dette tidsrommet politiet mistenker at savnede kan ha forsvunnet?

– Ja, siste observasjonen er tett opp til de datoene, sier han.

Pettersen sier det er tips og egne undersøkelser som gjør at de leter rundt idrettshallen.

– Hva leter dere etter?

– Vi leter etter savnede eller spor som kan fortelle oss hva som har skjedd.

DESEMBER: Bildet fra byggeplassen er postet av Vår Energi Arena 15. desember 2020. Tre dager senere var den siste sikre observasjonen av den savnede, ifølge politiet.

Frossen mark

Stedet der politiet nå har satt opp et telt, ligger inntil muren til hallen. Det kan ligge utenfor området der hans menn har jobbet, ifølge entreprenøren.

Han regner med at gravemaskinen ble stående på byggeplassen gjennom juleferien.

– Så lenge det står en gravemaskin der er et mulig å gjøre hva som helst, det er ikke verre enn det. Å skulle grave uten maskin er ikke så enkelt, dette er frossen mark. Uten utstyr gjør man ikke noe som helst, sier Johansen.