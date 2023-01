SKUTT: Politiet har funnet et våpen i boligen hvor den eldre mannen og den eldre kvinnen ble funnet døde.

Politiet om dødsfallene i Molde: Begge var skutt

MOLDE (VG) Mannen og kvinnen som ble funnet døde i en bolig i Molde torsdag, var begge skutt.

Det skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding fredag.

Det er funnet et våpen i boligen hvor de to ble funnet. Politiet har tidligere uttalt at de ikke leter etter noen mistenkte.

– Vi etterforsker omstendighetene rundt hendelsen, men ut fra etterforskningen så langt er det ikke holdepunkt for at andre enn de avdøde har vært i boligen, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen til VG.

Politiet kan ikke gi noen flere detaljer om våpenet på dette tidspunktet, opplyser han videre.

PÅ PLASS: Krimteknikere startet undersøkelser på stedet torsdag ettermiddag.

Venter flere svar over helgen

Den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet å være klar på mandag. Da vil sikker identitet og dødsårsak bli fastslått, ifølge politiet.

– Det er all grunn til å tro at det er beboerne i boligen som er funnet døde.

Da VG snakket med Skorpen-Trøen tidligere i dag, ønsket han ikke å si noe om hva som er politiets hovedteori.

– I og med at vi fortsatt gjennomfører rundspørring og vitneavhør, er det for tidlig å si noe om, da vi ikke vil at det skal påvirke dette arbeidet.

– Når var siste sikre livstegn?

– Å finne ut hvem som var siste kontakt og når det var, er en sentral del av etterforskningen vår videre, sier Skorpen-Trøen.

POLITIINSPEKTØR: Anders Skorpen-Trøen.

Vet ikke dødstidspunkt

Det var en person som skulle besøke mannen og kvinnen, som fant dem døde og varslet politiet klokken 13.30. De to ble konstatert døde på stedet.

Vedkommende som varslet politiet, hadde en familiær relasjon til beboerne i boligen.

– Det er en nærstående som har det tøft nå, sier Skorpen-Trøen til VG.

– Hvordan følger dere opp vedkommende?

– Vi har kontakt med kriseteamet i kommunen og politiet har en pårørendekontakt som har dialog i tillegg, forklarer han.

Krimteknikere kom til åstedet i går ettermiddag. Politiet vet fortsatt ikke hvor lenge de to har vært døde.

– Akkurat tidspunktet må obduksjonen si noe om. Vi har fått informasjon om når de sist skal ha blitt sett i live, sa Skorpen-Trøen til VG tidligere i formiddag.

– Tror dere at de døde samtidig?

– Det er et sentralt spørsmål i etterforskningen som obduksjonen vil kunne gi flere svar på.