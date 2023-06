IKEA-skytteren varetektsfengslet i fire nye uker

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter å ha løsnet skudd utenfor IKEA i Oslo, varetektsfengsles i fire nye uker.

Det slo Borgarting lagmannsrett fast fredag.

Mannen i 40-årene har sittet varetekstfengslet varetekstfengslet Varetektsfengsling innebærer at en som er siktet for straffbar handling settes i fengsel før en dom foreligger. Dette gjøres enten for å hindre siktede i å unngå straff, ødelegge bevis eller i å begå nye straffbare handlinger.i nesten 14 uker etter at han skjøt på på en annen mann med automatrifle utenfor Ikea på Furuset i Oslo.

Tingretten besluttet at mannen kunne løslates, men beslutningen ble anket til lagmannsretten, som slo fast at mannen fremdeles blir sittende fengslet.

Mannen er siktet for drapsforsøk, men nekter straffskyld for det. Han har en lang straffehistorikk bak seg.

FORSVARER: Øystein Storrvik er mannens forsvarer.

Konflikter

VG er kjent med at politiet har fått informasjon om at møtet ved Ikea på Furuset skal ha vært avtalt mellom skytteren og fornærmede samme dag, men at bakgrunnen for at møtet var ønsket går noe tilbake i tid.

Vel én måned før skyteepisoden skal en av de fornærmede mennene ha kjøpt en luksusklokke av skytteren.

Kjøperen av luksusklokken skal ha funnet ut klokken var falsk og ville finne en løsning på å rydde opp med skytteren.

Skytteren i 40-årene skal på sin side hevde at konflikten ikke dreier seg om en klokke.

Politiets etterforskning har også avdekket andre underliggende konflikter som skytteren skal være involvert i. Disse konfliktene dreier seg om penger og pengekrav og involverer andre personer enn den fornærmede klokkekjøperen, får VG opplyst.

TOMHYLSER: Skyteepisoden skjedde på parkeirngsplassen utenfor IKEA på Furuset i Oslo.

Ble stoppet i luksusbil

Etter skyteepisoden etterlyste politiet en Mercedes og en Tesla. Den siktede mannen ble pågrepet på Romerike i en Mercedes.

Senere samme natt ransaket politiet villaen til den siktede mannen.

Bombegruppen var også til stede med en bil, og det ble søkt med hunder i området.

RANSAKING: Villaen til mannen som er siktet i saken ble ransaket sammen kveld som han ble pågrepet.

Flere etterforskninger

Den 43 år gamle mannen som i februar løsnet skudd med automatvåpen utenfor Ikea på Furuset i Oslo, har også over lengre tid vært under etterforskning for økonomisk kriminalitet.

Les også Politiet fikk nei til å sikre 600.000 kroner hos Ikea-skytteren Politiet mente det hastet, og sikret mannens penger på konto. Men retten sa nei.

I fjor sommer møtte han i retten tiltalt for grov hvitvasking og grovt heleri.

1. september frifant Oslo tingrett ham for de alvorligste anklagene, men dømte ham for uaktsomt heleri av 1,5 million kroner.

Påtalemyndigheten anket og skal saken etter planen opp for lagmannsretten til høsten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post