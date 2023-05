BRATT: Slik ser det ut i Tørrfossen hvor tre hus er evakuert etter et jordskred. Fotografen er ifølge Altaposten selv bosatt i området.

Nå smelter snøen; flomvarsel i både Nord- og Sør-Norge

Vårflommen er i gang. Flomvarsel for Altaelva, Trysilelva og Krøderen er justert opp til oransje nivå. Og snart blir det enda varmere Østafjells.

Det er vedvarende snøsmelting som har ført til at flomvarselet for Altaelva nedenfor Altadammen i indre Finnmark er oppjustert til oransje nivå.

– Oransje nivå er en flom som opptrer kanskje hvert 5. år, så oransje nivå er helt klart over normalt nivå, sier Sjur Kolberg, flomvakten i NVE, til VG.

– Oransje nivå

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre flomskader. Statkraft som regulerer elven og flomvarslingen i NVE følger situasjonen tett. Fortsatt stor snøsmelting vil føre til at vannføringen vil holde seg på oransje utover søndag og muligens mandag morgen, utdyper han på Varsom.no.

NVE har også sendt ut et nytt flomvarsel på gult nivå for kyststrøkene fra Lofoten til Tromsø som følge av regn og kraftig snøsmelting.

Altaposten skriver at kommunens kriseledelse er samlet på rådhuset og at en geotekniker fra Tromsø vil foreta ytterligere vurdering av rasfaren etter at tre boliger natt til mandag ble evakuert på grunn av flom og fare for leirras i nærheten av boligområdet ved Tørrfossen.

FLOMSTOR: Tverrelva i Altå går flomstor.

Denne uken ventes det varmt og godt vær mange steder Østafjells, kombinert med regn. Da blir snøen borte som dugg for solen.

– Vi er bekymret for deler av Østlandet for de nærmeste dagene. Det ligger oransjevarsel for Trysilelva og Hallingdalselva fra Krøderen og ned til der den møter Drammenselva sør for Tyrifjorden, sier Kolberg.

Her skal det være varmt i dag og regne i natt og i morgen.

– I natt er det bygevær og midt på sommeren er ikke det dramatisk, men ramler det ned i områder som er søkkvåte av snøsmelting ... Vi er mest bekymret for den uheldige lille småelven som blir rammet, sier Kolberg.

Tirsdag vil været endre seg og gå over til såkalt frontnedbør.

– Da er det mest alvorlig i de store vassdragene. Det blir kjøligere fra onsdag, men så skal det bli varmere igjen, sier flomvakten.

Og det er ikke lite varme vi snakker om.

Onsdag 31. mail varsler Yr at det kan bli 24 grader i Trysil mens Oslo kan få 27 grader samme dag.

– Blir det de temperaturene her kommer det i gang for fullt, sier Kolberg.

Ikke flom i Mjøsa ennå

Varsom.no skriver av vannføringen har tatt seg opp igjen i Glomma grunnet varmt vær og mye snøsmelting. Noe regn i løpet av mandag-tirsdag kan bidra til ytterligere økning i vannføring både i Trysilelva og Glomma.

– Glomma sør for Vormsund (samløp med Vorma) ventes å nå gult nivå tidlig denne uken, og NVE har sendt ut et flomvarsel på gult nivå som gjelder kommunene langs den sørligste delen av Glomma og Øyeren, heter det.

Vannføringen i Gudbrandslågen er svakt økende. Det ventes foreløpig ikke flom i den sørligste delen av Gudbrandslågen og Mjøsa før i slutten av kommende uke.

– Det er foreløpig lite fare for stor flom i Skiensvassdraget i de regulerte elvene som følge at det er god plass i vannmagasinene på fjellet. I de uregulerte sideelvene hvor det fortsatt er snø er det nå stor vannføring, heter det på Varsom.no.

Også i Vest merker går elver over sine bredder.

Fylkesvei 55 ved Naustknubbe i Luster fikk merke det da en elv gikk over sine bredder.

Fylkesvei 55 var mandag kort tid stengt ved Naustknubben i Luster.

– Vi fikk melding klokken 6. Det pågår dirigering der og det er nå mulig å passere, det var ikke store greiene, sier Stine Mjelde, operasjonsleder i Vest politidistrikt, til VG.

Vegtrafikksentralen Vest skriver at entreprenøren deres er på stedet.

– Det er en elv som har gått over sine bredder. Flommen fører stein og masse over veibanen. Gravemaskin skal rydde og få vannmassene tilbake i elven, skrev de litt tidligere i dag på Twitter. Men nå er det altså et felt åpent og det er dermed mulig å passere.

If ber folk følge med på vannføringen hvis man bor utsatt til.

– Et av de viktigste skadeforebyggende tiltakene, er å flytte gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje. Ting i garasje eller bod flytter du opp fra gulvet. Har du bil, bobil eller campingvogn som står utsatt til, bør du flytte denne til et tørt og trygt sted først som sist, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

