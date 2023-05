BRYSTKREFT: Oda Myhre er opptatt av at alle sjekker seg, og følger med på tegn som kan være kreft.

Flere yngre får brystkreft: − Hadde ingen kul eller svulst

Flere blant yngre og eldre kvinner, som ikke kalles inn til mammografi, fikk brystkreft i fjor.

Kortversjonen Ferske tall viser en økning i antall krefttilfeller i Norge i 2022, spesielt for føflekkreft og brystkreft.

Flere yngre og eldre, som ikke kalles inn til mammografi, fikk påvist brystkreft i fjor.

Det har også vært en stor økning i føflekkkreft. Økningen er tydelig hos begge kjønn, men sterkest hos kvinner og øker mest blant de eldste. Vis mer

Ferske tall fra Kreftregisteret viser en betydelig økning i brystkreft i 2022.

4224 kvinner fikk diagnosen, som er det høyeste Kreftregisteret noen gang har registrert.

Det har vært størst økning blant de yngste og de eldste. De som ikke kalles inn til mammografi.

– Denne utviklingen er overraskende, spesielt økningen blant de eldste over 80 år, og de under 50 år, sier direktør ved Kreftregisteret Giske Ursin.

I aldersgruppen som blir kalt inn til mammografi mammografiAlle kvinner i Norge mellom 50 og 69 år kalles inn til undersøkelse av brystene i regi av Mammografiprogrammet. har utviklingen vært jevn.

– En mulig forklaring for de yngste, er at diagnostikken gradvis blir bedre, og til dels endringer i risikofaktorer. Men for de eldste har vi ingen god forklaring, sier Ursin.

KREFT: De ferske krefttallene viser en kraftig økning i føflekkreft og at flere yngre får brystkreft.

Ingen klumper eller svulster

34 år gamle Oda Myhre fikk påvist brystkreft høsten 2022.

Etter at hun fikk datteren sin i 2018, var hun plaget med brystbetennelser mens hun ammet.

Et halvt år etter hun sluttet å amme oppdaget hun et par dråper blod fra det ene brystet.

Hun tok det opp med fastlegen, men de fant ikke noe som var feil da. Legene bestemte uansett at hun skulle følges opp hvert halvår.

På den fjerde kontrollen oppdaget de kreften, som hadde spredt seg til lymfene

– Det var spesielt fordi jeg hadde ingen kul og ingen svulst. Noen dråper blod var det eneste varslet jeg fikk, sier Oda.

FRISK: Oda Myhre har gått gjennom en tøff kreftbehandling, og skal bli frisk igjen.

Nå får hun strålebehandling, og vært gjennom både cellegift og operasjon. Prognosen er god og legene sier hun skal bli frisk.

– Jeg er veldig takknemlig for at fastlegen min tok plagene mine på alvor. Det må ha reddet livet mitt, sier hun.

Oda er opptatt av at alle må følge med på tegn til kreft, og sjekke seg. Ikke minst lese seg opp på hva som kan være tegn på kreft.

Info De vanligste tegnene på brystkreft Kul eller hevelse i brystet

Kul eller hevelse i armhulen

Inndragning eller søkk i huden på brystene

Brystvorte som trekker seg innover eller peker i annen retning enn det som er vanlig

Rødhet eller annen fargeendring av hud på brystene

Utslettlignende forandringer av hud på bryster eller brystvorter

Hudfortykkelse eller appelsinhud

Uklar eller blod i væske fra brystvorten

Fra overgangsalder nylig oppstått smerte i brystene Kilde: Brystkreftforeningen Vis mer

Stor økning i føflekkreft

I 2022 var det også en stor økning i forekomsten av melanom, som er føflekkreft.

Økningen er tydelig hos begge kjønn, men sterkes hos kvinner. Kreftformen øker mest blant de eldste.

– Forekomsten av føflekkreft har gått opp i mange år, men denne gangen går det ganske voldsomt opp, sier Giske Ursin ved Kreftregisteret.

Dette kan skyldes etterslep etter pandemien, at noen har ventet litt lenger med å oppsøke lege for føflekken.

Ursin har klare råd til de som ønsker å sole seg:

– Unngå overdreven soling, bruk solkrem og beskyttende klær, ta pause fra solen, ikke bli solbrent og ikke bruk solarium, sier Ursin.

Totalt var det over 38.000 nye krefttilfeller i Norge i 2022.

Dette er noe høyere enn året før, men dette var ventet med tanke på at vi bli eldre og flere innbyggere.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post