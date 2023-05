ALTA: Skredet fant sted i Alta i Finnmark, og gikk over E6.

Snøskred over E6 i Alta: Biler skal være tatt

To biler som sto på en parkeringsplass skal være tatt av sørpeskredet.

Skredet skal ha gått ved Leirbotnvatn på E6 noen kilometer nord for Alta. Politiet opplyser at det ikke var personer i bilene da skredet gikk.

Bjørn Arne Føleide kom til stedet etter at skredet var gått. Han tror det kan være to biler som sto på en parkeringsplass som er tatt av skredet.







– En annen her fløy opp en drone, og da så vi at en av bilene var blitt dratt ut på et vann her, sier.

– Den andre bilen så vi ikke, sier Føleide.

Politiet i Finnmark bekrefter på Twitter at to biler ble tatt av sørpeskred over E6 over Leirbotnvatn.

– To biler som har vært parkert ved siden av E6, er tatt av sørpeskredet og ført ut i elva. Det skal ikke være personer i kjøretøyene, skriver politiet.

Et vitne Kronstadposten har snakket med, forteller at bilene er dratt med fra parkeringsplassen og ligger på bunn i selve Leirbotnvatn. Avisen skriver at E6 er sperret ved stedet og at flere biler står i vann og is.