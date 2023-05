KRITISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum ut mot MDGs EU-ja: − Udemokratisk

FONEBU (VG) MDG vil at Norge skal gå inn i nye forhandlinger med EU, med sikte på norsk medlemskap. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller det «udemokratisk».

Forslaget ble vedtatt med 174 mot 32 stemmer lørdag.

EU-saken har væt et av de store spørsmålene på partiets landsmøte. De som har vært mot, har blant annet argumentert for at saken skaper støy og er splittende, og uansett ikke relevant for lokalvalgkampen i år. Enkelte har også argumentert for at Norge vil påvirke EUs klimapolitikk i negativ retning.

Mange av de som vil at Norge bør inn i EU begrunner det med sikkerhetspolitikk og krigen i Ukraina, solidaritet, at Norge bør være representert der beslutningenes tas, og med at EU har en grønn politikk Norge bør ta del i.

Vedum: – Udemokratisk

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fulgt debatten på MDGs landsmøte. Han reagerer på argumentasjonen om at EUs klimapolitikk er bedre enn Norges.

– Det virker som om noe av tankegangen til MDG, i alle fall i klima- og miljøpolitikken, er at hvis man ikke får gjennomslag i Norge kan vi bli påtvunget det utenfra. Den tankegangen er udemokratisk, sier han.

EU-JA: MDG vedtok lørdag at de vil forhandle om å få Noge inn i EU. Bildet er fra dagen før på landsmøtet.

Han trekker frem at flere partier har løftet EU-debatten på sine landsmøter i år – Erna Solberg snakket blant annet om hvorfor hun mener Norge burde vært EU-medlem.

– Vi må ta det på alvor. Dette er jo et varsel om at vi kan bli påtvunget en ny EU-kamp i 2025, som jeg mener det ikke er noen grunn til, sier Vedum, og understreker.

– Det er fullstendig uaktuelt å gi fra oss mer makt til Brussel.

MDG: Udemokratisk å la være

MDG-leder Arild Hermstad sier han tror noe av grunnen til at vedtaket fikk så stor oppslutning, er at det også omtaler at Norge må sikre en god avtale for norsk landbruk og næringsmiddelindustri.

Han stemte selv for forslaget.

– Det vi vil er jo at Norge skal ta del i å utforme både klimapolitikken, naturpolitikken, sikkerhetspolitikken og alle de andre politikkområdene som utformes i EU, og svarer Vedum:

– Det Vedum sitter og bestyrer i dag er et Norge der norske lokalsamfunn får en hel haug med EU-politikk som de er nødt til å gjennomføre, uten at Norge har vært med i diskusjonene. Det synes jeg er mye mer udemokratisk.

EU-TILHENGER: MDG-leder Arild Hermstad.

– Bekymret for fremtiden

Hermstad trekker blant annet frem EUs nylige vedtak om et forbud mot mikroplast i blant annet kunstgress, som betyr en stor omveltning for norsk fotball.

Han sier Norge havner bakpå, og først oppdager diskusjonene etter at vedtak har skjedd.

– Norge sitter ikke i disse rommene. Det betyr at vi stadig vekk nå tenker på kort sikt hvordan vi skal ta stilling til det EU vedtar. Det er oppskriften på et lands om er bakpå, ikke bare i miljøpolitikken men på fryktelig mange politikkområder. Det gjør at vi er dårlig rustet for fremtiden, sier han og fortsetter.

– Jeg tror hovedgrunnen til at veldig mange i denne salen stemte for, er at vi er bekymret for fremtiden til det norske folk hvis vi skal satse på alenegang i stedet for å stå sammen med nabolandene som vi deler verdier med.