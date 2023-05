RÅDGIVER: Ingrid Elise Grigson Eian i Jussbuss.

Krever sosialpolitisk løft mot Facebook-lån: − Vi er bekymret

Jussbuss frykter at mennesker som tar opp lån med skyhøy rente via Facebook, allerede kan ha blitt avvist av NAV.

Finanstilsynet har de siste månedene fått stengt tre lukkede Facebook-grupper som drev med ulovlig formidling av lån.

Seksjonssjef i tilsynet Jo Gjedrem mener det er stor fare for svindel, urimelige lånevilkår og ubehagelige inndrivningsteknikker.

VG kunne med skjermdumper av Facebook-meldinger dokumentere at mange tilbyr seg å betale svært høy rente på smålån.

– Forholdene ligger til rette for at slike lån kan bli veldig dyre, uttalte Gjedrem.

Han anbefaler alle som er i akutt pengenød heller å oppsøke NAV.

Jussbuss er jusstudenter som gratis gir råd og hjelp i enkeltsaker som handler om husleie, gjeld, arbeidsrett, sosialsaker, trygderett, innvandring og fengselsrett.

Organisasjonen er enig med Finanstilsynet i at uregulerte lån aldri bør tas opp for å dekke kostnader som staten gjennom NAV skal dekke.

– Men vi er bekymret for at mange allerede kan ha blitt avvist av NAV, sier Ingrid Elise Grigson Eian i sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss.

– Høy terskel

Hun sier at erfaringen fra deres saksbehandling er at terskelen for å få innvilget sosialstønad er svært høy.

Spesielt gjelder det § 19-stønad etter sosialtjenesteloven, en bestemmelse som er utformet for å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Der heter det at kommunen «i særlige tilfeller ... kan yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon».

– Bestemmelsen er skjønnsmessig, noe som betyr at det ikke automatisk gis stønad selv om man objektivt sett er i en vanskelig livssituasjon, sier Eian.

Etterlyser løft

Jussbuss etterlyser et sosialpolitisk løft og mener at:

NAVs egen veiledningstjeneste må styrkes

Sosialstønad etter § 19 bør innvilges hyppigere enn i dag

De som får avslag, må få en verdig mulighet til å klage

– Det er avgjørende at samfunnet styrker sosialpolitikken for å sikre at mennesker i økonomisk nød har tilstrekkelig støtte og muligheten til å overvinne utfordringene de står overfor, sier Eian.

Hun påpeker at mange er avhengig av hjelp fra frivillige tiltak som Jussbuss for å klage på vedtak om sosialstønad, da det ikke finnes en offentlig ordning for fri rettshjelp i slike saker.

– Ta kontakt med NAV

Seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet Jan Erik Grundtjernlien understreker at de som opplever ikke å ha penger til å dekke nødvendige levekostnader, bør kontakte sitt lokale NAV-kontor.

– Alle som ikke har tilstrekkelig med midler til å dekke nødvendig livsopphold, kan søke om økonomisk sosialhjelp og få vurdert sitt hjelpebehov, skriver Grundtjernlien til VG.

Han legger til at de som ikke har penger til det helt nødvendigste og som ikke har mulighet til å skaffe seg det, kan ha rett til nødhjelp.

– Dette innebærer stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstengning av nødvendige tjenester som strøm eller lignende. Hvorfor situasjonen har oppstått, er uten betydning, skriver Grundtjernlien.

– Garantert ikke lurt

Gjeldsoffer-Alliansens leder Bengt Scheldt har ikke fått henvendelser eller klager knyttet til lån gjennom lukkede Facebook-grupper.

– Men får du ikke et usikret lån fra legale kredittinstitusjoner legale kredittinstitusjonerBanker og andre som driver med lovlig utlånsvirksomhet, er det garantert ikke lurt å låne penger til høye renter via Facebook, sier Scheldt til VG.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) reagerer kraftig på at noen tyr til Facebook for å låne penger.

– At folk heller søker hjelp desperat på denne måten på Facebook fremfor å gå til velferdsstaten, er et tegn på at vi er helt galt av sted, sier han.

Info Forbruksgjelden øker Samlet forbruksgjeld har økt det siste året, etter betydelig nedgang siden 2019.

Nordmenns samlede, usikrede forbruksgjeld var i april 154 milliarder kroner.

Forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld utgjør 129,4 milliarder av totalen.

Fem prosent av låntagerne står for 40 prosent av forbruksgjelden. Kilde: Gjeldsregisteret AS og Finanstilsynet Vis mer