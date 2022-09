Disse to enhetene på hver sin lekter utenfor Akershus festning, vil kunne gi 1000 studenthybler. Eventuelt det doble hvis de gjøres om til dubletter. Hver enhet er på 24 kvadratmeter.

Vil løse boligkrise med flytende studentbyer

Dersom de får tillatelser og finansiering på plass, vil de bygge flytende studentbyer med plass til opptil 1000 personer i hvert «skip».

Flere tusen studentboliger ved en av Norges dyreste adresser? En gruppe initiativtagere mener ja og frister med byggetid på 24 måneder og levering på 36 måneder.

– Vi har jobbet i flere år med konseptet og er nå klare til å sette i gang. Ideen er å bygge modulbaserte boliger oppå lektere. Et slikt bygg kan ha plass til opptil 1000 studenter, sier Eystein R. Lyche i selskapet AquaDemica AS.

Han forklarer at havnene i byer som Oslo og Bergen er i stor endring og vil frigi arealer i tiden som kommer.

Universitas omtalte planene først.

– Vi ønsker å løse utfordringen rundt studentboliger, og samtidig skape et paradigmeskifte innen hvordan man tenker utnyttelse av sentrumsnær eiendom, sier Lyche.

Overta for danskebåten

– Hvis danskebåten eller cruisetrafikken skal flyttes, vil det være store muligheter for å sette opp en flytende studentby. Infrastruktur som vann, kloakk og strøm finnes der allerede, sier Lyche.

Selve bygget skal produseres ved et verft i Kina og seiles opp til Norge med samme type tung-fraktere som brukes i Off-Shore-industrien, opplyser selskapet.

– Når bygget er på plass i sjøen, kan det i prinsippet slepes mellom ulike havneanlegg i Oslofjorden. Det vil få moderne og miljøvennlige fasiliteter og være nesten energi nøytralt, takket være solcellepaneler og den grønne teknologien som i dag er tilgjengelig, sier Lyche.

Studentboligene skal være modulbaserte og skal produseres ved et verdt i Kina.

Han understreker at teknologien ikke er ny og at modulbaserte bygg på lektere er testet ut flere steder i verden med hell tidligere, men i denne skalaen er vi banebrytende.

– Blir dette en realitet?

– Vi har fått på plass mye av finansieringen og håper vi skal få behandlet søknader raskt. Landområder som må omreguleres tar gjerne 10 år i saksbehandling før første spadetak tas. Her ligger havnene klare og trenger ikke omreguleres på samme måte, ettersom vi er midlertidig, sier Lyche.

Eystein Lyche i AquaDemica AS.

SIO: Høres spennende ut

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), opplyser til VG at de har hørt om ideen, men at de ikke kjenner detaljene.

– Forslaget høres spennende ut. Uten å kjenne nærmere til konseptet er det vanskelig å vurdere hvor realiserbart det er, sier SIO-sjef Andreas Eskelund.

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, Andreas Eskelund.

– Vi ser uansett positivt på kreative tilnærminger til å skaffe egnede tomter til studentboliger, og vil følge prosjektet med interesse. Det viktigste vil være om boligene møter studentenes behov når det gjelder pris og kvalitet, sier Eskelund.

– Må reduseres i volum

VG har tilbudt byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) å kommentere forslaget. Via presseavdelingen henviser hun i stedet til leder for byutviklingsutvalget i Oslo, James Stove Lorentzen (H).

Han sier til VG at han synes det er et interessant konsept. Han har særlig tro på området rundt Vippetangen, der danskebåten legger til per nå, men som han tror kan bli flyttet:

– Det er lenge til den lokaliteten blir ledig så da kunne en slik flytende by midlertidig ligge på et egnet sted på vestsiden av Vippa. Jeg synes nok at de flytende studenthusene er noe i største laget, så det må reduseres i volum og det holder med et prosjekt, skriver han i en e-post til VG.

Han legger til at dette er hans personlige første reaksjon – og at saken må utredes og alle sider belyses.

VG har tidligere omtalt studentenes kamp om hybler og kollektiv i de største byene. I august sto 14.000 studenter på venteliste i Norge, 6000 av dem i Oslo.

Danmark har tidligere testet ut å sette ut containere på betongkonstruksjoner, som bygges om til studentboliger. Les mer om det her.