STRØM-MØTE: Næringsministeren på vei til et tidligere strøm-møte med partene i arbeidslivet. Dagens møte har foregått digitalt.

Næringsministeren etter strømmøte: Nærmer oss

Regjeringen har fredag hatt møte med LO, NHO og Virke om om strømstøtte til bedriftene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi nærmer oss - planen er fortsatt å presentere dette i løpet av september, og nå er vi godt inne i september, sier næringsminister Jan Christian Vestre til VG.

Han vil ikke svare på når når tiltakspakken kommer, eller om det kan være allerede neste uke.

– Vi har hatt et godt og konstruktivt møte med NHO, LO og Virke, og diskutert ulike strømtiltak. Jeg er fremdeles optimistisk til at vi skal kunne presentere tiltak allerede i september, og at det er tiltak som vil komme de mest utsatte bedriftene til hjelp i høst, sier Vestre.

– Det finnes dessverre ingen enkle løsninger. Vi må ikke risikere å gjøre tiltak som forsøker å løse et problem men som ender opp med å gjøre det verre.

NHO: Haster

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, sier at partene i dag har fått presentert en skisse.

Han skriver i en epost at det er flere elementer i skissen som Virke mener er et skritt i riktig retning, men at de har behov for å vurdere tiltakene grundig for å es om de treffer godt.

– Virke er opptatt av at virksomhetene må få hjelp til å betale regningene, at de må få forutsigbarhet for strømkostnadene gjennom vinteren og at vi i fellesskap kan jobbe frem en massiv satsing på energisparing og produksjon av fornybar kraft, sier Sigurdsen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier det ble lagt flere forslag på bordet som må ses nærmere på, og at de skal møte regjeringen igjen til uken for å gi sine tilbakemeldinger.

– NHO har hele tiden vært opptatt av at det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen for en strømpakke til næringslivet. Vi trenger en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av ekstreme kraftpriser. Dette haster, skriver han, og legger til.

– Bedriftene har allerede betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Noe av dette bør gis tilbake til de bedriftene som sliter mest.

Vanskelige forhandlinger

VG har tidligere skrevet om at det har vært utfordrende å finne en strømstøtte som alle partene akseptere. Les mer om dette her.

Ifølge Dagens Næringsliv er det regjeringen ønsker seg en lånebasert støtte, der staten tar det meste av risikoen for lånene. Det er også en slik ordning SV, regjeringens budsjettpartner, har tatt til orde for.

Men NHO har vært tydelige på at en lånebasert ordning ikke er nok, og argumentert hardt for at det må være et direkte tilskuddselement.

Ettersom en ordning av den typen husholdningene har ikke er aktuelt, er alternativet enten en ordning der det er mange kriterier utelukker hvem som automatisk kommer inn i ordningen, eller en søknadsbasert ordning.

Der er den store utfordringen hvordan en slik søkbar ordning skal avgrenses, for ikke å skape urettferdige utslag.

Et annet kompromissforslag kommer fra Virke, som i tillegg til en låneordning har foreslått en ordning der tilskudd kan gjøres om til lån hvis bedriftene ikke gjør Enøk-investeringer for å spare energi.

– Prøver å ivareta en helhet

Vestre sier det har vært ulike skisser på bordet de siste ukene, også noen hybridløsninger.

– Vi lytter til det alle partene sier og vi er fleksible. Vi synes det er viktig at trepartssamarbeidet fungerer, og prøver å finne en så samlet løsning som mulig. De kommer med litt ulike primærønsker, og så prøver vi å ivareta en helhet best mulig, sier han.

– Én ting er å finne ordninger som er treffsikre, men de må også være praktisk mulige å gjennomføre uten at det tar for mye tid.

– Prisene har gått opp mens dere har jobbet med dette. Påvirker det?

– Vi følger med på alt som skjer, og selvfølgelig på at prisene har blitt mer ekstreme i deler av landet. Samtidig kommer det nyheter fra EU som kan få prisene ned, det er for tidlig å si, sier han.

– Her er det mange variabler og dette kan gå opp og ned og endre seg relativt raskt. Folk og bedrifter kan være trygge på at det er ingen viktigere jobber vi har en å trygge økonomisk styring.