STUDENT: Kristine Kathleen Archer Dreyer er 21 og studerer sammenlignende politikk i Bergen. Hun skulle ønske hun kunne delta mer i studentfrivilligheten.

Mener deltidsjobben ødelegger for studenter

Mange studenter må jobbe mye for å få økonomien til å gå rundt. Det fører til at mange ender opp som ensomme, mener studentledere.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forrige uke ble undersøkelse Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 lagt frem.

Den viste at mange studenter slet med den psykiske helsen, og at mange også sliter med ensomhet. Hele 41 prosent av de som tok undersøkelsen oppga at de hadde få eller ingen venner på studiestedet sitt.

Karl Magnus NCD Nyeng, leder for studentparlamentet på OsloMet, er en av dem som mener at ensomheten kan skyldes at studenter ikke har tid til å være med på studentaktiviteter og studentfrivilligheten.

– Tiden strekker ikke til, og da blir studentlivet nedprioritert, sier han.

Har slitt med ensomhet

En av studentene som har følt på ensomhet på grunn av manglende studentaktiviteter er Kristine Kathleen Archer Dreyer (21).

Nå studerer hun sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Da hun startet på studiet, hadde coronapandemien akkurat truffet Norge. Mye av samfunnet var stengt ned.

– Det resulterte i en del ensomhet og mangel på givende studentaktiviteter, sier hun.

STUDENTER: SHoT-undersøkelsen viser at mange sliter i studenttilværelsen.

Som mange andre har hun jobbet ved siden av studiene, men hun har alltid hatt et ønske om å delta i studentfrivilligheten. Det har vært vanskelig å kombinere med jobb.

– Jeg ønsket å delta i et studentmagasin eller en studentavis som hadde redaksjonsmøte hver uke. Jeg endte opp med å aldri søke da jeg fant ut når de hadde faste møter, sier hun.

Hun kunne rett og slett ikke møte opp fordi hun var opptatt med jobb.

– I tillegg var det en helg i måneden hvor de skulle sette sammen magasinet, og det fikk jeg ikke deltatt på fordi jeg jobbet nesten hver helg.

Dreyer måtte velge pengene over studentaktivitetene og frivilligheten.

Les også Stor studentundersøkelse: 1 av 5 har hatt selvmordstanker Mange norske studenter svarer at de har tenkt seriøst på å skade seg selv eller ta sitt eget liv.

Studenter trenger tid til å være studenter

Lederen for studentparlamentet på OsloMet, Karl Magnus NCD Nyeng, mener at studenter lever under mye press. Både det å være student, men også den vanskelige økonomiske situasjonen mange er i, gjør det det krevende.

I år presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) for første gang på 10 år sin levekårsundersøkelse for studenter.

En heltidsstudent med jobb bruker i snitt 50 timer i uken på studier og jobb, viser rapporten fra SSB.

– Det er ikke noe galt i å jobbe, men mange studenter jobber over evne. De er allerede 100 prosent studenter. Da går jobb utover fritid og muligheten til å engasjere seg i studentmiljøet. Resultatene fra SHoT viser den faktiske prisen for studentenes pressede økonomi, sier han.

MYE PRESS: Karl Magnus NCD Nyeng mener mange studenter opplever mye press.

Velferdstinget Vest er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden på Vestlandet. Lederen der stiller seg bak student-lederen i Oslo.

– Undersøkelsene viser at dersom du deltar i studentfrivilligheten, har du langt mindre sannsynlighet for å oppleve ensomhet og generell psykisk uhelse. Studentfrivilligheten er derfor viktig i et folkehelseperspektiv, sier Ida Steinsland Lutro.

Og som lederen i Oslo, mener også hun at dårlig økonomi blant studenter har mye av skylden.

– Vi vet at flere som har interesse av å delta i studentfrivillighet må prioritere det ned eller helt vekk på grunn av at de må jobbe for å ha råd til bolig, mat, strøm og generell livsførsel.

DÅRLIG ØKONOMI: At studentene sliter med å få økonomien til å gå rundt, kan føre til at færre deltar i studentfrivilligheten, mener lederen for Velferdstinget Vest.

Mener jobbfellesskapet er viktig

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) har sett på SHoT-rapporten som ble lagt frem forrige uke, og mener situasjonen blant studentene ser ut til å ha bedret seg for mange siden pandemien. Men han anerkjenner utfordringen med ensomhet blant studenter.

– Mange har reist hjemmefra for første gang, og trenger å etablere nye fellesskap. De er i en ny fase av livet, og vi kan ikke vedta at det ikke skal være sånn. Tvert imot – vi ønsker at de skal ut og fly på egne vinger.

Borten Moe mener mange studenter kan finne gode fellesskap på arbeidsplasser, og stiller spørsmål ved at studentparlamentsleder ved OsloMet mener deltidsjobben har skylden i at så mange studenter føler seg ensomme.

– De viktigste fellesskapene i Norge, er jobbfellesskap, sier han til VG.

Han påpeker at norske studenter ikke jobber mer enn studenter i andre land, og at de i gjennomsnitt jobber færre timer i uken enn hva forskning har vist at går utover studiene, som er over ti timer.

– Tallene viser også at de som jobber kommer raskere ut i arbeidslivet, så det er en vinn-vinn-situasjon.

MINISTER: Ola Borten Moe er forsknings- og høyere utdanningsminister. Han mener mange av funnene i SHoT-rapporten er interessante.

Likevel er det mange studenter som jobber mer enn ti timer i uken. Det mener ministeren er et personlig valg hver enkelt må ta.

– Da har du prioritert en høyere levestandard, opp mot den tiden du setter av til sosiale fellesskap og aktiviteter – eller til studiene. Slike valg må alle voksne gjøre hele tiden.

– Mange studenter vil vel mene at de ikke har noe valg, fordi studiestøtten ikke strekker til?

– Vi har en av verdens beste studiestøtteordninger, og 20 prosent av studentene klarer seg på støtten, så det er mulig, sier han.

Borten Moe mener at de som velger å bo og studere steder hvor det er dyrt å leie, som i Oslo, selv må stå for det valget og de økonomiske konsekvensene det får.

– Jeg tror det er sunt å jobbe ved siden av studiene. Da tjener man penger, kommer inn i arbeidslivet, lærer seg hvordan det er å jobbe – og skaffer seg sosiale fellesskap.