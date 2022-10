STAVANGER: Luftrommet over flyplassen på Sola utenfor Stavanger ble stengt søndag kveld. Arkivbilde fra 2020.

Luftrommet over flyplassene i Stavanger og Haugesund ble stengt etter droneobservasjon

Det var et fly som observerte en drone ved Sola lufthavn utenfor Stavanger som førte til at luftrommet ble stengt kort tid etter klokken 20.30 søndag kveld. Klokken 21.40 melder Avinor at det er åpent igjen.

– Jeg kan bekrefte at det er observert en drone ved flyplassen i Stavanger. Den ble observert av et fly som tok av. Da stenger vi umiddelbart luftrommet som et sikkerhetstiltak, frem til politiet og flygelederne sammen vurderer at situasjonen er under kontroll, opplyser pressetalsmann i Avinor, Harald Kvam, til VG klokken 21.05.

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn fem kilometer fra flyplasser.

Stengingen av luftrommet fører til forsinkede fly og innstilte fly både inn og ut av Sola flyplass.

Det samme gjelder Haugesund lufthavn på Karmøy, opplyser Avinor til VG.

Også der stengte man luftrommet, fordi avstanden mellom Haugesund og Stavanger er relativt kort, og dronen skal ha vært observert høyt oppe.

Klokken 21.40 melder Avinor at luftrommet igjen er åpent.

Dronen skal ikke være funnet.

FORSINKET: Et SAS-fly som tok av fra Oslo lufthavn mot Sola flyplass har snudd viser tracking på Flight Radar.

Avinor opplyser at eventuell droneflyvning innenfor forbudsgrensen er en politisak.

Politiet sier til VG at de foreløpig ikke var ute og søkte etter en eventuell droneførere, eller drone, fordi de ikke hadde ytterligere informasjon å gå på.

På Twitter skriver de at «Politiet har søkt å gjøre observasjoner, men uten å lykkes.»

De skriver også at de ikke har noe mer konkret å gå etter.

Operasjonsleder Irene Ragnhildstveit sier at luftrommet ble stengt på bakgrunn av observasjon av en drone, men sier at de hverken kan bekrefte eller avkrefte om det har vært en drone på stedet.

Politiet viser til Avinor for spørsmål om beslutningen om å stenge luftrommet. De ønsker ikke å si noe om eventuelle tiltak som blir gjort.

HAUGESUND: Luftrommet over flyplassen på Karmøy utenfor Haugesund ble stengt søndag kveld. Her fra flyplassen tidligere i dag.

De siste dagene har to russere blitt pågrepet i Norge med droner. Den ene var på vei tilbake til Russland over Storskog-grenseovergangen i Finnmark. Den andre ble stoppet på Tromsø lufthavn.

Sistnevnte skal blant annet ha filmet ved lufthavnen.

De siste månedene har det vært et totalforbud for russere å operere droner i Norge.

Identiteten til droneoperatøren som nå har fløyet en drone ved Sola flyplass er foreløpig ikke kjent.

Politiet har bedt nordmenn holde ekstra utkikk etter droner og annen aktivitet som kan virke mistenkelig, sørlig i nærheten av kraftinstallasjoner og forsvarsanlegg.