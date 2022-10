En mann som PST mistenker er russisk spion, ble framstilt for Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag.

Mistenkt russisk spion arrestert i Tromsø

En brasiliansk statsborger er blitt pågrepet av politiet i Tromsø. Ifølge NRK mistenker PST at han egentlig er russer og jobber for russisk etterretning.

Saken oppdateres!

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at mannen er i Norge under falskt navn og falsk identitet, en såkalt «illegalist», og at han egentlig er russisk og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene, ifølge NRK.







– Vi har bedt om at en brasiliansk forsker ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet blir utvist fra Norge fordi vi mener han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til NRK.

Mannen skal ha kommet til Norge på et forskeroppdrag ved UiT høsten 2021 og blant annet forsket på hybride trusler.

– PST er bekymret for at han kan ha tilegnet seg et nettverk og informasjon om Norges politikk i nordområdene, sier Moe.

Informasjonen kan bli misbrukt av Russland, frykter PST.

Pågrepet på vei til jobb

Det var i går formiddag at en brasiliansk statsborger ble pågrepet av politiet på vei til jobb på Universitet i Tromsø, skriver NRK, som meldte om saken først.

Forsvarsadvokat Thomas Hansen sier til VG at mannen stiller seg uforstående til anklagene.

– Han stiller seg uforstående til de anklagene. Det var derfor han også ba seg løslatt i retten i dag, sier Hansen til VG.

Varslet om utvisning

Han skal snakke med mannen senere i dag for å vurdere hva de skal gjøre videre, og om de skal anke kjennelsen fra tingretten. Han forklarer at dette i utgangspunktet ikke er en politisak, men en forvaltningssak, fordi politiet planlegger å utvise ham.

– Vi har mottatt et forhåndsvarsel om utvisning, uten at vi vet konkret hva det er PST har i saken.

– Jeg vet ikke hvorfor PST mener han er en russisk spion, sier Hansen.

– Kan han bli siktet for noe mer?

– Det har jeg ingen opplysninger om per i dag.

Internert i fire uker

Politiadvokat i Troms politidistrikt Vegard Hermann Tobiassen var til stede da mannen tirsdag ble fremstilt for Nord-Troms og Senja tingrett.

– Ja, det stemmer at vi har fremstilt en utenlandsk borger med tanke på internering i dag, sier Tobiassen til VG.

Fordi det dreier seg om en utenlandssak, er mannen internert – ikke varetektsfengslet, forklarer politiadvokaten, som opplyser om at politiet har fått medhold til å internere ham i fire uker.

Info Hva er internering? I utenlandssaker, brukes begrepet «internering» når en person er pågrepet. Ifølge Utlendingsloven § 106, kan en utlending blant annet pågripes og interneres når «utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet». Beslutter retten internering av vedkommende, må det fastsettes en tidsfrist. Fristen skal være «så kort som mulig og må ikke overstige fire uker». Samlet interneringstid kan ikke overstige 12 uker, med mindre det foreligger særlige grunner. Se den fulle lovteksten her. Kilde: Lovdata Vis mer

– Kan du si noe om hvor lenge denne personen har vært i politiets søkelys?

– Jeg må henvise deg til PST sentralt, sier politiadvokat Tobiassen til VG.

– Kan du si hvorfor dere mistenker at det dreier seg om en russisk spion?

– Igjen må jeg henvise deg til PST sentralt.

– Hvor lenge har dere samarbeidet med PST om dette?

– Alle ytterligere henvendelser må rettes til PST sentralt.

UiT: Ikke ansatt ved universitetet

PST har informert Universitetet i Tromsø (UiT) om det som har skjedd.

– Personen det dreier seg om er gjesteforsker ved UiT, og altså ikke ansatt ved universitetet, sier universitetets administrasjonsdirektør Jørgen Fossland til VG.

– Grunnet den pågående etterforskningen må øvrige spørsmål i saken rettes til PST.

I 2020 viste en PST-etterforskning at hackere målrettet tok seg inn i e-posten til nordområde-forskere ved UiT.

Universitetet karakteriserte hendelsen som «alvorlig og uavklart», og saken ble anmeldt til politiet, ifølge NRK.

Ikke første gang

Dette er første gang PST har pågrepet en person de mener er illegalist i Norge. Det er imidlertid ikke første gang en mistenkt russisk spion er blitt avslørt under dekke av å være en brasiliansk statsborger.

I juni i år avslørte nederlandske sikkerhetstjenester at russiske Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov hadde skaffet seg en brasiliansk identitet under navnet Viktor Muller Ferreira, ifølge den nederlandske avisen Algemeen Dagblad.

Tsjerkasov hadde forsøkt å infiltrere gjennom en praktikantstilling i Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Han ble pågrepet på flyplassen Schiphol. Ifølge avisen jobbet Tsjerkasov som agent for etterretningstjenesten GRU.

– Det er sjeldent en etterretningsoffiser av et slikt kaliber blir pågrepet, sa direktør Eirik Akerboom for den nederlandke sikkerhetsjenesten (AIVD) da.