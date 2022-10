HÅPER PÅ LØSNING: Ekskjæresten erkjenner å ha sendt en drapstrussel til Nina. Han benekter å stå bak Ninas død, og sier han håper at politiet finner ut hva som skjedde med henne.

Statsadvokaten henla drapstrussel mot Nina Bråthen

Nina Bråthens ekskjæreste sendte henne en drapstrussel få dager før hun døde. Trusselen ble henlagt, selv om han har innrømmet den flere ganger.

Fredag 5. juli 2019 sender ekskjæresten denne Messenger-meldingen til Nina Bråthen:

«Dra til helvete jevla møkkadame kommer til og drepe på deg (...)»







6. juli 2019 er den siste sikre observasjonen av 46 år gamle Nina.

Hun ble funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen 23. juli 2019, 17 dager etter at noen så henne sist. Obdusentene fant et dobbeltsidig tungebensbrudd i halsen hennes.

Det tydet på at hun hadde blitt kvalt med et håndgrep.

Tre år senere står saken uløst. Ninas dødsfall står ikke oppført på Kripos’ liste over uoppklarte drap.

Politiet gjorde flere urovekkende funn i leiligheten, men det gikk tre måneder før Sør-Øst politidistrikt slo drapsalarm, skrev VG nylig.

Politiet siktet ekskjæresten for drapet på Nina. Han nekter for å ha gjort det, og saken mot ham ble henlagt av Riksadvokaten i mai 2020.

Under etterforskningen av Nina Bråthens dødsfall, fant politiet Messenger-meldingen på ekskjæresten mobiltelefon.

Politiet ville tiltale ekskjæresten for drapstrusselen, men den ble henlagt på bevisets stilling av statsadvokat Vibeke Gjøslien.

Ifølge avgjørelser om varetektsfengsling erkjente ekskjæresten straffskyld for trusselen.

Også i avhør forklarer ekskjæresten at han kunne huske «den stygge meldingen» . Han forklarer videre at han var ganske beruset da han sendte den, at han ikke mente noe med den, at han var frustrert og skrev uten å tenke.

Ekskjæresten sier han aldri kunne ha drept Nina, som han var veldig glad i.

Ninas dør var låst, og de tre utdelte nøklene lå inne i leiligheten. Blodsporene på åstedet tydet imidlertid på at Nina ble utsatt for vold i sofaen hun ble funnet i.

Ekskjæresten ble våren 2021 dømt for tre voldsepisoder mot Nina, hvor han under en av dem også truet med å drepe henne.

Under rettssaken mot ham, ble også drapstrusselen fra Messenger-meldingen tema, selv om han ikke var tiltalt for denne:

– Jeg skrev vel noe sånt som «jeg skal drepe deg», sa ekskjæresten under rettssaken.

– Det tror jeg ikke er omfattet av tiltalen, men… Var det noe du mente, spurte dommer Oddbjørg Angell.

– Nei, det var bare sånn fylleting.

– Fylleting?

– Ja… jeg var ikke helt edru, og jeg var sint

– Hvordan tenker du at hun opplevde det?

– Ikke noe hyggelig

– Tror du hun ble redd?

– Jeg tror hun ble redd ja, sa ekskjæresten.

Ekskjæresten ble dømt til seks måneders fengsel for voldssakene mot Nina, men dommeren mente han allerede hadde sonet straffen mens han satt fem måneder i varetekt under drapsetterforskningen.

VG har vært i kontakt med ekskjæresten om denne saken. Han sier han står for det han har sagt tidligere om drapstrusselen.

STATSADVOKAT: Vibeke Gjøslien, her i Kongsberg-saken, henla drapstrusselen på bevisets stilling.

Det var statsadvokat Vibeke Gjøslien som henla saken på bevisets stilling.

Hun skriver i en e-post til VG at det for henleggelsen av trusselen fra 5. juli, ble sett hen til at Nina Bråthens telefon var ødelagt.

– Det er derfor ingen opplysninger om at noen har oppfattet trusselen, skriver Gjøslien.

Dermed er det ikke bevis for en fullbyrdet trussel, skriver hun.

– Jeg ser at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt han burde ha vært siktet for forsøk på trussel. Imidlertid ble han siktet og domfelt for flere fullbyrdede tilfeller av vold og en trussel mot Bråthen, skriver Gjøslien.

Hun påpeker at det ut fra fengslingskjennelsene fremstår usikkert hvorvidt ekskjæresten erkjente straffskyld helt eller delvis. Han erkjente heller ikke formelt straffskyld i politiavhør.

– Slik jeg husker det ble samtlige forhold som han hadde erkjent straffeskyld for i politiavhør medtatt i tilståelsessaken.

UNDERLIG: Magnar Pedersen synes henleggelsen er underlig.

– Det å erkjenne eller forklare seg om et faktisk forhold er ikke det samme som å erkjenne straffeskyld, skriver Gjøslien.

Magnar Pedersen sier han ble forbauset da han mottok henleggelsen fra statsadvokaten. Han hadde innstilt på såkalt fullbyrdet trussel.

– Hva er din oppfatning av at en erkjent drapstrussel ble henlagt?

– Vi tok det til etterretning, men det virket litt underlig. Jeg stusset på avgjørelsen om å henlegge en erkjent drapstrussel på bevisets stilling. Vi kunne fått beskjed om at dette skulle føres som et forsøk på trussel, slik at også det forholdet hadde blitt behandlet av domstolen, sier Pedersen.