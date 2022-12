SPERRINGER: Politiet hadde satt opp sperringen etter drapet, som skjedde utendørs i Haugesund.

Britisk mann tiltalt for nyttårsdrapet i Haugesund

En britisk statsborger i 20-årene er tiltalt for drapet i Haugesund natt til 1. nyttårsdag i år.

Trolig vil det legges ned påstand om tvungent psykisk helsevern, erfarer NRK.

Det var natt til 1. januar i år at 28 år gamle Kjetil André Østhus fra Karmøy ble stukket ned og drept i Haugesund da han var ute med venner for å skyte opp fyrverkeri.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvordan min klient stiller seg til tiltalen, men han nekter straffskyld for hendelsen, sier mannens forsvarer, Ole Magnus Strømmen til NRK.

28-åringen ble knivstukket utendørs. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet hans stod ikke til å redde.

Ser frem til rettssak

Familiens bistandsadvokat Benedicte Storhaug sier at de er glade for at saken kommer opp i retten.

– De etterlatte ser frem til at saken skal behandles rettslig, de har ventet på det 1 år nå, skriver Storhaug i en tekstmelding til VG.

Hun sier at tiltalen er som ventet og viser til at det var mange vitner til drapshandlingen. Hun bekrefter at det er tvil om tilregnelighet.

– Det er tvil knyttet til tilregneligheten og det er derfor lagt opp til omfattende bevisførsel over 7 rettsdager, skriver hun.

Rettssaken starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett 16. januar neste år.