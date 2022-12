BURSDAG: På dette bildet fra 1984 feirer sjimpansen Julius feirer sin 5-årsdag i Dyreparken i Kristiansand. Det ble disket opp med både brus og bursdagskake.

Julius er 43 år: Ellevilt og turbulent liv

Sjimpansen Julius vokste opp hos mennesker, og sjarmerte hele Norge på 80-tallet. Men den populære apen har levd et turbulent liv siden han ble født 26. desember 1979.

Våren 1983 lager «Kaptein Sabeltann»-skaper Terje Formoe en sang om sjimpansen Julius:

«Her kommer Julius som alle vil se,

Han svinger seg i toppen av et tre.

Vi hører han og vet han er på vei,

åh, Julius, vi venter på deg!»

Sangen blir en superhit, og selger til sølvplate. Det gjør også barneboken om Julius, som lander andreplassen på bestselgerlista i 1983.

Julius-suvenirer selger som hakka møkk i Dyreparken. I 1989 kåres han til «Tiårets sørlending». Da han fyller 18 får han førerkort i bursdagsgave fra Statens vegvesen (som blir makulert så fort Biltilsynet får høre om gaven).

Men berømmelsen har en skyggeside. I Terje Formos sang om Julius fra 1983 slås det fast: «Det koster mye å bli populær!».

Historien om Norges mest kjente dyr handler også om en babysjimpanse som blir forlatt, et voldelig angrep på en søppelmann og en ruspsykose.

Og historien begynner 2. juledag 1979.

Da får Dyreparken i Kristiansand en helt spesiell julegave: En liten sjimpanse på 2,5 kilo.

JULIUS 1 ÅR: I 1980 feiret Julius sin aller første bursdag. Den kjente sjimpansen kom til Dyreparken i Kristiansand i romjulen året før.

Babysjimpansen blir oppdaget av en dyrepasser som tror den nyankomne er en jente. Og siden det er jul, blir navnet Juliane. Når feilen blir oppdaget, får sjimpansen navnet Julius.

Livet til Julius tar fort en dramatisk vending: I februar 1980 finner en dyrepasser en blødende og skrikende Julius på gulvet utenfor morens rom.

Tuppen av den ene pekefingeren hans er bitt av. Julius har blitt avvist av moren Sanne (8) – og noe nå må noe gjøres.

Det er Dyreparkens direktør, Edvard Moseid, og lege Billy Glad som tar ansvar. De pakker Julius inn i et varmt teppe og tar ham med hjem til legens familie.

– Han var en sjimpanse og ikke et menneske. Vi skulle prøve mest mulig å behandle ham som et dyr, har Moseid tidligere uttalt til nettstedet Årringer.

Først bor han i en lang periode hos familien Glad, så bytter han på å bo der, hos familien Moseid og hos dyrepasser Grete Svendsen.

Det er fordi han ikke skal knytte seg for mye til en familie.

Livet han lever disse første årene, ligner lite på livene til sjimpanser i naturen. Heller ikke på livet til dyrene i Dyreparken.

Julius får være med på båttur ved hytta til familien Glad, han «hjelper» barna med leksene og får i blant sove i sengene til «søsknene».

1. desember 1980 går den første dokumentarfilmen om Julius på NRK. Den spesielle sjimpansen som bor med mennesker blir raskt kjendis. NRK lager en egen barne-TV-serie om Julius.

KAKEMONS: Sjimpansen Julius nyter sin første bursdagskake. Det kan se ut til å ha vært et noe grisete prosjekt.

Samtidig skal han vende seg til det «vanlige» sjimpanselivet i Dyreparken. Julius er nesten to år gammel da han får besøke Apeøya for første gang siden han ble avvist av moren som seks uker gammel sjimpansebaby.

Der bor moren Sanne og de andre sjimpansene: Lotta, Lille-Billy og Bølla. Samme høst blir det bygget et eget rom til Julius ved siden av de andre sjimpansenes rom, der han er noen timer om gangen. Sent på høsten overnatter han der for første gang.

Likevel er det andre regler for Julius: Han får løpe fritt rundt i Dyreparken, og sniker til seg kakestykker fra gjestene i restauranten.

Julius har rømt fem ganger før 1992. Men i juni dette året kommer sjokknyheten: Han har rømt og gått til angrep på søppeltømmer Oddvar Ivarson.

Ifølge Dyreparken har Julius irritert seg over at Ivarson bråket når han hentet søppel utenfor Tropiaret, der Julius bor – og tolket dette som en maktutfordring.

– En gang hoppet han i vinduet for å skremme meg. Da slo jeg tilbake i vinduet, men da viste Julius fingern til meg, sa Ivarson til Dagbladet i 2009.

Julius ventet bak suvenirkiosken, og kastet seg mot søppelbilen og inn vinduet på førersiden. Så bet han Ivarson, som forsøkte å forsvare seg og hylte alt han kunne, i hånden så blodet sprutet.

- Han ville tydeligvis bite den av og det var ikke noe særlig greit inn i bilen, sa Ivarson til Dagbladet.

«Ivarson slapp å amputere, men fikk aldri tilbake finmotorikken i fingeren på venstre hånd», skriver Dyreparken på sine nettsider.

Presset på at Julius skal få barn er stort. Da hunsjimpansen Miff blir fløyet til Norge, skriver VG at «bruden har landet». Han får etter hvert flere barn.

I 2005 er det over 25 år siden Julius var en del av sjimpanseflokken. Men da sjefen i flokken, Champis, dør, blir han akseptert igjen – og leder av flokken. Han flytter inn med resten av sjimpansene.

Men livet som flokkens leder er ikke en dans på roser – det er nemlig ikke bare-bare å holde styr på de andre sjimpansene.

På våren i 2016 bryter det ut en heftig slåsskamp om rollen som flokkens alfahunn. Julius kjemper desperat for å holde sjimpansene Miff og Dixi fra hverandre, men ender opp med å få et bitt i leppa. Han må legges i narkose og få såret sydd.

Senere på året skjer det samme igjen. Igjen blir Julius skadet, igjen må han legges i narkose.

Dette blir ikke siste gangen Julius dopes ned.

I 2019 blir han alvorlig syk etter å ha drukket innholdet av en plastflaske noen har kastet inn til ham. Blodprøvene viser at Julius har fått i seg amfetamin, noe en veterinær sier kunne tatt livet av ham.

DOPET NED: Julius ser noe sliten ut der han står i Dyreparken i Kristiansand. Sjimpansen ble alvorlig syk etter at en flaske med narkotika ble kastet inn til ham vinteren 2019.

Hvor mange leveår 43 år gamle Julius har igjen, er uklart – sjimpanser har en levealder på 40–45 år, ifølge Store Norske Leksikon.

Men uansett vil han skulle stelle i stand på sine siste år, er det nok trygt å slå fast at en sjimpanse aldri igjen vil sette et like stort avtrykk i norsk offentlighet.