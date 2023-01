STRID OM STILLINGSKRAV: I følge justisminister Emilie Enger Mehl har Politiets sikkerhetstjeneste innført krav om autorisering av PST-ansatte i distriktet.

EOS-utvalget åpner sak etter VG-avsløring

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ikke undersøke hva som skjedde da varsleren Øyvind Tenold ble oppsagt fra stillingen som PST-leder i Bergen. Nå skal Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene behandle saken.

VG har avslørt hvordan Øyvind Tenold ble sagt opp fra lederjobben i Vest politidistrikt i juni i fjor – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere: Politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Roger Berg og politimester Kaare Songstad.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019, etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til de hemmelige dokumentene til Politiets sikkerhetstjeneste: Først av politimesteren. Så av sjefen for PST.

Tenold mener kravet ble konstruert for å kvitte seg med ham.

– Jeg er bekymret for at fremtidige varslere i PST kan bli utsatt for akkurat det samme, sier han.

30 ÅR I POLITIET: Øyvind Tenold.

Mehl vil ikke svare

Nå har EOS-utvalget tatt hans klage mot PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Vest politidistrikt til behandling, bekrefter de i et brev til Tenold.

Utvalget fører en ekstern og uavhengig kontroll av blant Politiets sikkerhetstjenesten. Formålet er å se til at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

Påstanden til Tenold er at PST, sammen med politimester Kaare Songstad, brukte sikkerhetsloven og klareringsinstituttet mot ham i en personalsak.

– I to år har jeg bedt PST dokumentere kravet om dobbel autorisering, men de har lukket døren for meg, sier Tenold.

– Ingen svarer media lenger, heller. Bare EOS-utvalget kan komme til bunns i hva som skjedde da jeg ble forelagt dette stillingskravet som ingen hadde hørt om før, sier han.

En av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, Carsten Rapp, har tidligere uttalt til VG at kravet om dobbel autorisering er i strid med sikkerhetslovens intensjoner.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ikke å svare på VGs spørsmål, men har tidligere uttalt at kravet om dobbel autorisering er innført og lovlig – etter å ha endret mening flere ganger.

I november i fjor ba hun om en utfyllende redegjørelse fra PST om når kravet ble innført og bakgrunnen for det. I svaret fra PST står det at de ikke kan angi et konkret tidspunkt for praksisendringen.

I en e-post til VG skriver statssekretær Hans-Petter Aasen at det ikke er nødvendig å be om ytterligere informasjon fra PST.

– I redegjørelsen står det at praksisen har utviklet seg over tid, sier han.

STATSSEKRETÆR: Hans-Petter Aasen

Ukjent for politimesteren

Høsten 2020 hadde ikke Tenold hørt om kravet. Han var allerede blitt autorisert av en settepolitimester og klar til å gjeninntre i lederstillingen, da kravet om PST-autoriseringen dukket opp.

«Dette er nytt for meg», skrev politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt i en e-post til Tenold.

I frykt for at PST ville fatte en negativ autorisasjonsavgjørelse nektet Tenold å stille. Dette førte til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet trakk tilbake sikkerhetsklareringen hans. Uten den kan ikke Tenold jobbe som PST-leder.

Nå vil EOS-utvalget undersøke hvorfor Tenold ikke har fått svar på innsynskrav i åtte dokumenter i oppsigelsessaken hans.

På et møte i slutten av denne måneden vil EOS-utvalget samtidig ta stilling til om de skal begynne å undersøke autorisasjonskravet som PST forela Tenold, skriver de i en e-post til ham.

Taus politidirektør

Ifølge EOS-kontrolloven har utvalget rett til å kreve innsyn i alle dokumenter i saken og innkalle nøkkelpersoner og konfrontere dem i «avhørsform.»

Politidirektør Benedicte Bjørnland var sjef for PST frem til våren 2019 og vet om kravet om dobbel autorisering ble innført eller ikke. Hun har ikke ønsket å svare på spørsmål fra VG om Tenold siden september i fjor.

VG har spurt leder i EOS-utvalget, Astri Aas-Hansen, om de vil be politidirektøren forklare seg for EOS-utvalget og kreve at PST dokumenterer kravet til dobbel autorisasjon.

– Vi kan ikke svare på disse konkrete spørsmålene av hensyn til taushetsplikten EOS-utvalget er underlagt. Generelt kan jeg si at EOS-kontrolloven gir oss en svært vid innsynsrett. Den retten gjelder også i klagesaker, skriver Aas-Hansen i en e-post.

LEDER I EOS-UTVALGET: Astri Aas-Hansen

– I tillegg sier loven at alle som har jobbet i en EOS-tjeneste har en forklaringsplikt for utvalget om alt de har erfart i tjenesten.

Sprikende forklaringer

PST har tidligere uttalt til VG at både politimester og PST må autorisere de PST-ansatte i distriktene, fordi politiet og PST er to ulike virksomheter. De har også avvist påstanden om at autorisasjonspraksisen ble endret med henblikk på Tenold.

I redegjørelsen til justisminister Mehl skriver PST at enkelte lokale PST-ledere ble dobbelautorisert allerede i 2017.

Dette står i motstrid til et brev fra tidligere PST-sjef Benedicte Bjørnland til Justisdepartementet i 2018:

«Ansvar og myndighet for autorisasjonssamtale ligger hos arbeidsgiver». Dette er altså politimesteren.

VIL IKKE SVARE: Politidirektør Benedicte Bjørnland vil ikke oppklare om hun innførte krav om dobbel autorisering.

Statssekretær Hans-Petter Aasen opplyser i e-posten til VG at kravet om dobbel autorisering senest ble presisert i et styringsdokument fra PST i oktober 2019.

Dette står også i motstrid til uttalelser fra en tidligere PST-sjef: Hans Sverre Sjøvold skrev til politimesteren i Bergen i november 2019:

«Politimesteren i Vest er virksomhetens leder(...) Slik PST ser det vil en eventuell autorisasjon fra sjef PST stå i fare for ikke å være rettslig bindende.»