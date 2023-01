NJET: Jens Stoltenberg sier han ikke har noen planer om å komme tilbake for å ta lederskap i Ap og norsk politikk.

Stoltenberg utelukker at han er Aps redningsmann

Partiet hans sliter kraftig her hjemme i Norge, med den ene krisen etter den andre og krisetall med måling under 15 prosent oppslutning.

Men NATO-sjef Jens Stoltenberg vil verken si noe om det - eller gi noe grunnlag til håp for dem som ønsker at han kommer hjem for å ta lederskap i Ap når tiden i NATO er over.

Jens Stoltenberg sier det ikke er aktuelt for ham å ta lederskap i Arbeiderpartiet igjen, når han gir seg som NATO-sjef.

Stoltenberg var Ap-leder fra 2002 til 2014. Han var Norges statsminister i 2000–2001 og 2005–2013.

Siden 1. oktober 2014 har vært generalsekretær i NATO med Brussel som base og verden som scene.

Han utelukker et comeback til et regjeringsparti som har slitt tungt på meningsmålingene i sitt første regjeringsår siden han selv styrte:

– Jeg gikk av som Ap-leder i 2014. Jeg har ingen planer om å komme tilbake til norsk politikk, sier Stoltenberg torsdag til VG.

FIKK SKRYT: Jens Stolteberg fikk voldsom skryt av Petter Stordalen etter sin tale torsdag.

VG møter ham under NHOs årskonferanse, hvor han talte så godt og opplysende at hotellkongen Petter Stordalen sa at det er den beste talen han noen sinne har hørt på denne konferansen.

Ukraina og Kina var to av hovedtemaene under Stoltenbergs tale.

Når vi spør han om norsk politikk, blir taleiveren byttet ut med stillhet.

Det skyldes ikke at at det er vanskelig å snakke om den den svake oppslutningen om partiet hans og regjeringen. I den siste stortingsmeningsmålingen til Vårt Land fikk Ap 14,6 og Sp 3,8 prosent og Høyre over 35.

– Tar all min tid

Stoltenberg lar seg ikke lokke utpå.

– Da jeg dro til NATO bestemte jeg meg for ikke å kommentere norsk politikk og det vil jeg holde fast ved. Det er ingen mening i at jeg skal sitte nede i Brussel eller på en snarvisitt i Oslo, å mene noe om norsk politikk. Jeg har vært med i norsk politikk så lenge at det bare er de som står i det som kan vurdere situasjonen.

I tider hvor Ap har vært i krise, har det i bakrommene i Ap vært de som har sagt at et alternativ er at Stoltenberg kommer tilbake som partileder.

Han er veldig klar i sin avvisning av at det er aktuelt for ham å bli Ap-leder igjen.

– Jeg er opptatt av en ting og det er å gjøre jobben min i NATO. Jeg har nesten ett år igjen der og det pågår en krig i Ukraina som tar all min tid og oppmerksomhet.