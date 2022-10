SNAKKER UT: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete løfter på sløret i den nye biografien.

Navarsete: Skuffet da hun ikke ble spurt om å bli forsvarsminister

Liv Signe Navarsete følte seg «temmelig kvalifisert», og ble skuffet da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ikke spurte om hun ville bli forsvarsminister i Støre-regjeringen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Media skrev om det, mange i Forsvaret snakket om det og sendte meg meldinger. Det var skapt en forventning rundt meg. Det er mulig det var mest forfengeligheten min som ble skuffet, sier Liv Signe Navarsete til VG.

Den tidligere Senterparti-lederen og statsråden er nå statsforvalter i Vestland. Men hun innrømmer at hun ble skuffet da hun ikke ble tilbudt en plass rundt kongens bord i fjor høst, da Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering.

– Jeg har det mye bedre der jeg er nå, men der og da må jeg innrømme at jeg kjente på en skuffelse, fortsetter hun.

Denne uken kommer biografien «Liv Signe Navarsete: Eg veit kva eg snakkar om!», skrevet av Jens Kihl, kulturredaktør i Bergens Tidende.

SKUFFET: Navarsete kunne tenkt seg en forespørsel om å bli forsvarsminister. Her fra et tidligere VG-intervju på tur til Hæren i Nord-Troms.

«Eg vart litt skuffa. Eg følte nok at eg var temmeleg kvalifisert, og at eg hadde jobba Senterpartiet opp som eit forsvarsparti med stor tillit», sier hun i boken.

Der er også Vedum intervjuet, og han svarer slik på hvorfor han valgte et annet mannskap:

«Eg var oppteken av å setje saman eit breitt lag. Vi har nokre med lang erfaring, samstundes som vi har nye folk som Emilie Enger Mehl og Sandra Borch i regjering. Det var mange dyktige folk som ikkje vart statsråd. Dei åtte som vart det, er ein solid og trygg gjeng. Det er eit argument for dei åtte, ikkje mot nokon andre».

FÅR GJENNOMGÅ: Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe, Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch på Senterpartiets landsmøte i Trondheim i 2017. De tre partikollegaene er omtalt i Navarsetes biografi.

Tror ikke på ensom SMS-sender

Navarsete vil helst ikke bare snakke om den mye omtalte «hyttetur-SMSen», men dette temaet er viet et eget kapittel i boken.

I 2016 var åtte Sp-menn på en hyttetur, blant dem høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Denne kvelden mottok Navarsete en melding fra en av deltagerne, der det sto «Vi har lyst på fitta di». Det er fortsatt ikke kjent hvem som sendte meldingen.

«Eg trur ikkje på at berre ein av dei har sendt meldinga utan at dei andre visste det. Det er ikkje slik det fungerer når ein guteklubb er på tur. Om dei var tre, fire eller fem som sende henne, skal ikkje eg ha sagt noko om, men at éin person sende meldinga i løynd, er tøys», sier Navarsete i boken.

UTE AV POLITIKKEN: Navarsete er statsforvalter i Vestland, etter 20 år i toppolitikken.

– Hvorfor tror du det?

– For det første er det formen på meldingen, det sto ikke «jeg», det sto «vi». For det andre at den ble sendt fra en fest. Jeg tipper de satt og hadde det kjekt i lag, og da virker det veldig rart for meg at en av dem skal ha tatt en mobil og gått for seg selv for å sende den meldingen, sier hun og fortsetter:

– Det som er sannsynlig er at det var noen som hadde snakket mindre pent om meg, og så hadde noen sendt meldingen. Men jeg vet ikke hva som har skjedd eller hvem som har sendt den.

«Så lenge ingen står fram, har alle mistanken på seg. Difor må det og vere nokon det er verdt å skjerme som står bak meldinga», sier hun i boken.

– Skarp i tonen

Navarsetes temperament var flere ganger et tema da hun var Sp-leder.

– Hvordan var du som sjef?

– Sikkert ikke alltid så enkel å forholde seg til, spesielt ikke det siste året.

Hun oppsummerer årsakene slik: Interne problemer og slitasje i regjeringen, ingen sommerferie, en hard valgkamp og et valgresultat som skuffet partiet. Så kom det en evaluering av valget, som var svært kritisk til Navarsete, og som ble lekket til pressen.

BOKAKTUELL: Jens Kihl har skrevet biografien om Navarsete, basert på et tyvetalls intervjuer med henne – og intervjuer med andre personer.

– Da vi kom til julen, var jeg helt utslitt. I den perioden tror jeg ikke det var greit å være med meg. Det handlet ikke om vond vilje, men at det ble for mye totalt. Jeg slet meg ut. Når jeg ser tilbake til det, tenker jeg at jeg burde satt ned foten og tatt en pause, sier hun til VG.

– Men generelt ... En del av de som har jobbet for meg er noen av mine beste venner. Hvis de hadde opplevd meg som en håpløs sjef, så hadde de ikke brydd seg om å holde kontakten så lenge.

– Det var nok ikke så ille som enkelte har lyst til å fremstille det. Men det er klart at hvis jeg var stresset og sliten, så gikk terskelen ned for å bli skarp i tonen.

FERDIG: Navarsete gikk av som leder i 2014, men satt på Stortinget til 2021.

– For å kjefte?

– Jeg opplevde aldri at jeg kjeftet, men kanskje andre opplevde det sånn? Nei, kjefting, det er typisk sånt en sier om damer, du sier ikke det om en mann. Men jeg kan bli streng, og forventer nok mye av de rundt meg.

– I den perioden der det var vanskeligst, fikk du kort lunte?

– Når du blir sliten, så skal det mindre til for å bli krass i tonen. Det er menneskelig. Men jeg var også ganske flink til å be om unnskyldning hvis jeg følte at jeg hadde gått over streken.