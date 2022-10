NYE BOLIGER: Slik skal studentblokkene i Gjøvik se ut.

Satt på vent i juni: Nå kan de bygge 240 nye studentboliger

Økte kostnadsrammer for studentboliger vil føre til at studentsamskipnadene kan bygge flere boliger. På Gjøvik kan de endelig sette i gang et prosjekt som har vært utsatt flere ganger.

– Dette betyr at vi nå kan iverksette flere planlagte studentboligprosjekter, som igjen betyr at studentene får tilgang til flere gode studentboliger til fornuftige priser, sier boligdirektør i Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) Lisbeth Glørstad Aspås til VG.

Hvis regjeringen får flertall for statsbudsjetter for neste år, kan 240 nye studentboliger i prosjekt Røverdalen på Gjøvik endelig realiseres, etter å ha blitt satt på vent i sommer.

Samskipnaden håper å kunne starte byggingen allerede tidlig neste år, og at boligene kan tas i bruk i 2025.

I sommer skrev VG at tusenvis sto i kø for studentbolig før studiestart. I fjor var dekningsgraden, altså hvor stor andel av studentmassen samskipnadene har et boligtilbud til, i underkant av 15 prosent.

Regjeringen har tidligere pekt på at det går for sakte å bygge nye boliger til studentene. I 2022 bevilget regjeringen penger til å bygge 1650 nye studenthybler. Studentsamskipnadene søkte om å bygge 1130.

Kan bygge for 50 prosent mer

Prosjekt Røverdalen, som også inkluderer et parkeringshus, har flere ganger blitt utsatt fordi ingen entreprenører kunne gi samskipnaden en pris som lå innenfor den fastsatte kostnadsrammen kostnadsrammenKostnadsrammen er hvor mye penger studentsamskipnadene får av staten.. Dette er altså maksbeløpet samskipnadene kan bygge studentboliger for, for å motta tilskudd fra staten.

Lisbeth Glørstad Aspås er boligdirektør i Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit).

Nå øker denne med 50 prosent, hvis regjeringen får gjennomslag for statsbudsjettet de la frem for Stortinget denne uken. I år er rammen på rundt en million kroner per nye hybel - litt mer for pressområder og litt mindre for ikke pressområder. Til neste år kan den øke til 1,45 millioner for alle.

Regjeringen begrunner økningen med at økte kostnader har ført til at studentsamskipnadene ikke kan bygge boliger innenfor dagens rammer.

Vil føre til bedre kjøpekraft

Torsdag besøkte stortingsrepresentant fra Oppland Marit Knutsdatter Strand (Sp) NTNU på Gjøvik og Sit. Hun er glad for at byggeprosjektet nå kan settes i gang.

Strand peker på at det er stort behov for flere hybler, og at 700 studenter på det meste har stått på ventelistene for studentbolig på Gjøvik.

– Stortinget har bevilget penger som har blitt stående ubrukt fordi prosjektene ikke har kunnet bli realisert. Prosjektet på Gjøvik er et grelt eksempel på dette, sier stortingsrepresentanten.

Hun mener budsjettforslaget vil føre til at det bygges flere studentboliger rundt om i landet.

– Og det er viktig for at studentene skal ha ordnede og trygge boforhold, sier Strand, og legger til:

– Det vil føre til mindre press i det private leiemarkedet, som vil gjøre at studentene får et rimeligere sted å bo og bedre kjøpekraft.

Stortingsrepresentant fra Oppland Marit Knutsdatter Strand (Sp) er glad for at studentboligene i Gjøvik nå kan realiseres.

Tilskuddet samskipnadene får for å bygge er konsumprisindeks-justert, og øker fra 382.200 til 393.700 i pressområdet og fra 326.200 til 336.000 i ikke pressområder.

Dette er tilskuddet som er statens bidrag til å redusere husleien. Det er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø som er definert som pressområder.

– Selv om kostnadsrammen øker med femti prosent, øker tilskuddet samskipnadene får bare med rundt tre prosent. Kan ikke det føre til høyere husleie for studentene som skal bo i de nye studentboligene?

– Vi vet at samskipnadene har en del penger på bok, og regner med at de bruker egenkapital for å finansiere prosjekter og betale på lånene. Så får vi se hvordan dette slår ut i praksis over tid. Noe av poenget er at det skal være overkommelige priser på studentboliger, så vi må ikke få en prisgalopp på dette.

NSO: Må ikke føre til økt husleie

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam mener regjeringen ved å øke kostnadsrammen tar et stort og viktig grep for å få bygget flere studentboliger.

Leder for NSO Maika Marie Godal Dam er fornøyd med at kostnadsrammen øker.

– Vi forventer nå at det faktisk fører til at flere får muligheten til å bo i studentboliger fremover, sier hun til VG, og legger til:

– Selv om dette er første steg i riktig retning, må samskipnadene sørge for at dette ikke fører til at husleien til studenter øker. Studentboliger skal være et trygt, godt og ikke minst rimelig alternativ for studentene.

SiO vil vurdere flere prosjekter

Administrerende direktør i SiO, som er studentsamskipnaden i Oslo, Andreas Eskelund er glad for at regjeringen vil øke kostnadsrammen.

– Dette vil bety mye for oss. Det øker muligheten for at vi får realisert de allerede planlagte studentboligprosjektene våre innenfor kostnadsrammen, slik at studentene får flere boliger med lavere husleie, sier Eskelund.

SiO har planlagt prosjekter i Gjerdrumsvei i Nydalen, i Sognsveien og på Kringsjå.

– Vi vil også kunne vurdere enda flere mulige prosjekter og aktuelle tomter i dialog med stat og kommune når rammebetingelsene nå er bedret.

Amalie Lunde, styreleder i Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), er glad for at kostnadsrammen øker, men peker på at det største hinderet for nybygging er at prosjekter blir stoppet i planprosessen.

Regjeringen har sagt at de vil vurdere forslag til endringer i plan- og bygningsloven, slik at studentboliger blir et eget formål i kommunale arealplaner.

– Vi er veldig glad for at prosessen med eget arealformål for studentboliger er under arbeid, men dette haster for å få satt i gang nye prosjekterer, sier Lunde.