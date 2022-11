REAGERER: Høyres Sveinung Stensland sier det fremstår som om byråkratene har tatt over politikkstyringen.

Høyre krever svar fra Mehl om politikutt: − Høres veldig rart ut

Etter noen få hektiske timer gjorde justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) full retrett om en omstridt utredning av politikutt. Høyres Sveinung Stensland krever at hun svarer om sin rolle i saken.

– Jeg har per nå ikke noe grunnlag for å påstå at Emilie Mehl og departementet hennes snakker usant, men det høres altså veldig rart ut, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til VG.

Onsdag ettermiddag kunne VG avdekke at Justisdepartementet hadde gitt Politidirektoratet kort frist på å utrede store kutt for politiet i byene for å flytte mer politi ut i distriktene.

Få timer senere, etter reaksjoner fra blant annet Arbeiderpartiet, avlyste justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hele initiativet.

Full alarm

Ifølge VGs kilder gikk telefonene varme i regjeringsapparatet etter at saken ble publisert. Da de skulle roe ned opprørte Ap-politikere forklarte Sp-toppene at saken ikke var en solo-manøver, men et brev sendt fra lenger nede i systemet for å utrede spørsmålene.

Det var aldri behandlet hos politisk ledelse i Justisdepartementet eller i regjeringen, forklarte departementet videre.

Dette reagerer Stensland kraftig på.

– Dersom embetsverket og byråkratene nå har tatt over den politiske styringen, så er det alvorlig. Det vil jo i så fall bety at Emilie Mehl og hennes lag ikke har kontroll. Det fremstår ikke som om Justis- og beredskapsdepartementet har sterk og stødig styring for tiden, sier Stensland.

SJEFEN: Emilie Enger Mehl (Sp) er justisminister og leder Justisdepartementet.

I et skriftlig spørsmål ber han justisminister Mehl svare på om det stemmer at hun ikke var kjent med, foreslo eller uttrykte ønske om å be Politidirektoratet om utredningen omtalt i VG.

– Urovekkende

I VGs opprinnelige sak svarte justisdepartementet at regjeringen ikke hadde konkludert på noe, og at det pågår dialog mellom departementet og direktoratet om en rekke saker for å få faglige råd og innspill.

— Slik dialog pågår gjennom hele året og er en helt normal prosess før eventuelle beslutninger tas. Som en del av dette er det blant annet stilt spørsmål for å kartlegge budsjettmessig handlingsrom og konsekvenser av forskjellige prioriteringer for neste år, svarte statssekretær Eirik Idsøe.

Stensland understreker at det er politisk ledelse i departementet som har det øverste ansvaret til enhver tid, og som også legger de politiske føringene for departementets prioriteringer og satsninger.

– Det er derfor nyttig for oss å komme til bunns i hva som har skjedd i denne saken. Signalene Justis- og beredskapsdepartementet sendte til POD var urovekkende. Dette har jo kollegene til Mehl i Arbeiderpartiet nå gitt tydelig beskjed om.

VG har forelagt kritikken for justisdepartementet som sier de ikke har mulighet til å svare, og vil komme tilbake til svaret på kritikken og spørsmålene fra Stensland etter helgen.