HÅPER PÅ SVAR: Nina Bråthens ekskjæreste håper at Cold Case-gruppen kan finne nye svar og renvaske hans navn i større grad.

Var siktet for å ha drept Nina: Håper Cold case finner svar

Ekskjæresten ble veldig glad da han fikk høre at Cold case-gruppen skal gjennomgå Nina-saken. Han håper å bli fullstendig renvasket.

– Det er det jeg har ønsket meg hele veien. At noen kan se på dette på nytt. Jeg vil jo vite hva som har skjedd, jeg er nysgjerrig på det. For et eller annet har jo skjedd her.

Det sier ekskjæresten til Nina Bråthen til VG.

Nina ble funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen sommeren 2019. Hun hadde et dobbeltsidig tungebensbrudd i halsen, som tydet på at hun kunne ha blitt kvalt med et håndgrep.

I starten av oktober i år skrev VG en lengre artikkel om dødsfallet, etter å ha fått innsyn i hele etterforskningen.

På tirsdag denne uken ble det kjent at Kripos’ Cold case-gruppe skal gjennomgå etterforskningen av saken.

De går i gang på nyåret, og skal vurdere hvorvidt det kan gjøres nye etterforskningsskritt for å finne ut mer om omstendighetene rundt dødsfallet.

UTENFOR LEILIGHETEN: Her ekskjæresten avbildet utenfor leiligheten til Nina i februar 2018, i forbindelse med en voldshendelse han senere ble dømt for.

Over fire måneder etter at Nina ble funnet død, ble ekskjæresten siktet for drap. Han har hele veien nektet skyld, og saken mot ham ble henlagt av Riksadvokaten.

Da han leste nyheten om at Cold case-gruppen skulle se på saken, ble han «jævlig glad», sier han.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje, men jeg har hatt et håp. Jeg har ikke greie på sånt, men når en sak blir henlagt, så trodde jeg bare den ble lagt bort.

For ham er det viktig å finne ut hva som skjedde med Nina.

– Dette henger over meg hver dag. Når hun hadde dette bruddet i halsen, så tenker jeg at noe må ha skjedd, sier ekskjæresten.

Han forteller videre at Nina kunne være ustø og ramle, men at han ikke tror det er grunnen til det bruddet.

– Hvor kom det fra? Hva skjedde? Det har vi ikke fått noe svar på, sier han.

Han sier at det også er viktig for ham å bli helt renvasket.

– Det var en belastning å bli siktet for noe sånt, og jeg håper at dette vil renvaske meg i større grad, sier han.

PÅ BUTIKKEN: Den siste sikre observasjonen av Nina, på Kiwi 6. juli 2019.

Han sier at venner og bekjente har støttet ham etter at han fortalte sin historie i VG.

– De synes jeg er en tøff jævel, som turte å snakke med VG. Jeg hadde et håp om at saken skulle komme opp igjen, fordi hele saken er jo bare så lei, sier han.

– Vil du hjelpe politiet hvis de lurer på noe?

– Da stiller jeg opp. Det er det ingen tvil om, sier han.

Cold case-sjef Espen Erdal uttalte til VG på tirsdag at saken vil få høy prioritet og de vil foreta en grundig gjennomgang.

Nina Bråthens dødsfall står ikke på Kripos’ liste over uoppklarte drap. Sør-Øst politidistrikt ønsker Cold Case-gruppens vurdering av dette spørsmålet, før de gjør seg opp en mening om Nina-saken bør stå på listen eller ikke.