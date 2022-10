Politiet: To har blitt svindlet på tekstmelding

Politiet i Innlandet har i løpet av fredagskvelden blitt varslet om at to personer har blitt svindlet for beløp i hundretusenkronersklassen.

– Ikke trykk på lenkene!

Det er operasjonsleder Bård Einar Hofts klare budskap.







Han sier to stykker har meldt om bedrageri og at det er snakk om beløp i hundretusenkronersklassen.

– Begge personene har mottatt en tekstmelding som sier noe sånt som at statens innkrevingssentral har sendt melding i Digipost. I tekstmeldingen er det også en lenke til Digipost.

Hoft forklarer at man får opp en feilmelding når man trykker på denne lenken, og at det da går kort tid før man blir ringt opp av en som utgir seg for å være en kundebehandler fra Sparebank1 Østlandet, og sier at han kan være behjelpelig med innlogging.

– Vedkommende som kaller seg kundebehandler blir beskrevet som en veltalende kar, som har autoritet og troverdighet, og folk blir da dessverre lurt til å gi fra seg koder, kontonummer og andre ting.

Kort tid etterpå blir det tatt ut penger fra konto.

Politiet advarer derfor om å aktivere lenker på denne måten.

– Ikke trykk på lenkene! Hvis man lurer på om man har fått noe fra Digipost, så logg deg på Digipost på ordinær måte. Offentlig myndigheter bruker ikke lenker i tekstmeldinger. De ber deg logge inn på vanlig måte, sier Hoft.