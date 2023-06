ALARM: Økokrim-sjefen Pål Lønseth vil satse på bedrageribekjempelse.

Økokrim slår bedrageri-alarm

Politiet og bankene registrerer en voldsom økning i bedrageri. 22.000 anmeldelser i 2022 er toppen av et isfjell som Økokrim nå anser som et betydelig samfunnsproblem, og som må slås tilbake.

I en rapport som Økokrim publiserer onsdag, står det at kriminelle nettverk har tatt i bruk kunstig intelligens og den populære tjenesten ChatGPT for å lure penger fra folk.

– For å møte dette problemet, vil Økokrim i 2023 opprette en nasjonal bedragerienhet, skriver Økokrim-sjef Pål Lønseth.







Formålet med enheten er å identifisere bedragerilovbrudd som rammer innbyggere på tvers av politidistrikt.

Tapte en halv milliard

– Hvis vi ikke får bukt med dette problemet, mener vi at tillitssamfunnet vårt tar varig skade, sier Lone Charlotte Pettersen i Økokrim. Hun er avdelingsdirektør for forebygging og etterretning.

Finanstilsynet anslår at bedrageriofre i Norge tapte en halv milliard kroner i fjor.

Nå ønsker Økokrim seg en egen handlingsplan mot digitale bedrageri.

Flere av de norske bedrageriaktørene er unge menn som i tidlig alder har

startet med kriminalitet og blitt en del av kriminelle miljø. Kriminelle aktører i Norden samarbeider også tett om både bedrageri og hvitvasking av utbytte. De utveksler informasjon og teknologi for å forvirre og bedra enkeltpersoner og virksomheter.

Ifølge Økokrim står kriminelle nettverk både fra Norge og utlandet står bak massebedrageri. Den teknologiske utviklingen gjør at kriminelle får stadig

flere virkemidler.

«Bedragere har fått tilgang til tjenester som kan skape overbevisende tekster som er egnet til å forlede et stort antall ofre», rapporterer Økokrim.

Ikke bare eldre

Aktørene kan være svært kyniske og bedrar blant annet målrettet eldre

mennesker som kan ha lav teknologisk kompetanse.

Mens det tidligere var pensjonister som var mest utsatt for ulike former for nettbedrageri og ID-tyveri, er det i økende grad personer mellom 25 og 54 år, med høy utdanning og høy inntekt, som blir utpekte ofre for bedrageriene. Dette er i alle fall trenden fra Storbritannia.

På toppen av det økonomiske tapet, rapporter ofrene også ofte om sterk skamfølelse og depresjon. Internasjonalt har det også vært hendelser hvor mennesker har tatt sitt eget liv som en direkte konsekvens av å ha blitt bedratt, ifølge rapporten fra Økokrim.

Politiets kapasitet for liten

– Bedragere vil nyttiggjøre seg av kunstig intelligens med syntetiske stemmer og talegjenkjenning i sanntid. Systemet er selvlærende og trener seg opp til å lykkes i sine bedrageri ved å analysere data fra både egne mislykkede forsøk og suksesser. Systemet vil i tillegg kunne innhente data om fornærmede fra internett og tilgjengelige kilder i sanntid, og tilpasse kommunikasjon med offeret deretter, skriver Økokrim i rapporten.

Politiet erkjenner at de har for liten kapasitet og kompetanse til å håndtere denne sammensatte trusselen og økende mengden digitale bedrageri.

– Vi kan ikke se på enkeltstående bedragerier, og tro at kriminaliteten er begrenset til disse enkelttilfellene. Vi har kartlagt at kriminelle nettverk driver organisert kriminalitet, og vi må derfor håndtere disse sakene enhetlig og på tvers av politidistrikter. Det er derfor tidskritisk at vi kommer i gang med satsingen vi ønsker i vår nye bedragerienhet, sier Pettersen.

Les også Økokrim vil jobbe fra byen – blir bedt om å vurdere Sp-kommuner Det har snart gått ett år siden Økokrim sa de kunne satse på bekjempelsen av bedragerisaker.

«Pengemuldyr»

Bedragere ønsker å skjule sin tilknytning til utbytte fra bedrageri. Derfor rekrutterer de ofte personer som kan flytte penger for seg, omtalt som «pengemuldyr».

– Økokrim registrer at unge personer blir rekruttert, blant annet via jobbannonser. De blir «ansatt» i det som fremstår som en reell jobb og får deretter instrukser om å stille sin bankkonto til disposisjon. Ungdom helt ned i 13–14 års alderen rekrutteres også via vennegjenger på skole eller i idretten. I tillegg til å stille bankkontoen sin til disposisjon blir de ofte bedt om å ta ut penger fra bedrageri kontant, eller til å overføre penger raskt videre via ulike tjenester for straksbetaling, skriver Økokrim.