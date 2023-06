KAPPLØP: Maskerte personer sperret E18 i forkant av kappkjøring mellom Drammen og Lier sent fredag kveld. Bildet er fra en video tatt av UP.

Sperret E18 for å kappkjøre – jaget av politi i over 200 km/t

En sivil politibil jaget en råkjører i over 200 km/t etter et kappløp på E18 mellom Drammen og Lier fredag kveld. Nå vil UP-sjefen ta bilene fra råkjørerne.

– Det føyer seg inn i rekkene her nå, for det er ikke mange ukene siden vi hadde det samme i Larvik. Der beslagla vi ti førerkort og målte høyeste hastighet til 230 km/t, sier Knut Smedsrud til VG. Han er leder i Utrykningspolitiet (UP).

UP-sjefen er misfornøyd med Norges restriktive inndragningspraksis. Han mener danskene har en bedre løsning på problemet:







Der konfiskerer de nemlig råkjørerens biler.

– I Danmark er inndragning av bilen en hovedregel med mindre særlig omstendigheter taler mot, sier Smedsrud.

Info Dansk politi kan inndra bilen når: Farten passerer 200 kilometer i timen. Farten er minst 100 kilometer i timen og samtidig minst det dobbelte av fartsgrensen. Det er fyllekjøring med over 2 i promille. Det er uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Føreren utviser særlig hensynsløs atferd. Føreren forsettlig forvolder nærliggende fare for noens liv eller helse. Føreren uaktsomt forvolder betydelig skade på noens kropp eller helse under særlig skjerpende omstendigheter. Vis mer

Her er hans forslag:

Kjører du i mer enn 200 km/t så skal kjøretøyet inndras.

Konfiskering av bilen skal også skje hvis du kjører mer enn dobbelt så fort som fartsgrensen og speedometeret samtidig viser over 100 km/t.

TILSKUERE: Mange hadde møtt opp for å se på kappkjøringen på E18 fredag kveld. Bildet er tatt av UP.

Sperret av maskerte personer

Fredag kveld var mange tilskuere samlet på en bro over E18 utenfor Drammen.

Ifølge politiet hadde et gatebilmiljø ulovlig sperret av motorveien for å kappkjøre. Ifølge politiet sperret maskerte personer av E18 ved Lier ved hjelp av biler uten skilt.

– Vår patrulje observerer at noen kappkjører, hvorav den ene stikker. Denne måler vi til 205 km/t før den kjører ut på et jorde og gjennom et gjerde. Tre personer ble senere funnet av hundepatruljen fra Sør-Øst politidistrikt, sier Karin M. Walin, distriktsleder i Utrykningspolitiet til VG.

Fikk hjelp av helikopter

Føreren av bilen ble pågrepet og fikk inndratt førerkortet. De to passasjerene ble innbrakt. UP fikk bistand av politihelikopteret under aksjonen.

– Du setter deg selv og andre i alvorlig fare, for det er klart når det er hastigheter over 200 km/t, så skal det ikke mye til før du mister kontrollen, sier Walin.

Hun mener fredagens hendelse virket planlagt.

– Det å stenge E18 på den måten kan skape farlige situasjoner og når man ser alle tilskuere på broen der, så viser det at dette må ha vært organisert på noe vis.

Walin understreker at gatebilmiljøet gjør mye bra, men at det er enkeltpersoner som går langt over grensen. Hun oppfordrer til å ta hensyn til andre og at man følger trafikkreglene.

– At ungdommer møtes er det jo ingenting i veien med, men det som skjedde på fredag er uakseptabel oppførsel.