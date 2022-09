DØD: Jonatan Krister Andersen tok sitt eget liv i Mandal fengsel i september 2021. Da var han 20 år gammel.

Kritiske til tilsyn i fengsler: − Styrer seg selv

En advokat og en jusprofessor mener tilsynsordningen for kriminalomsorgen er for dårlig. Nå tar justis- og beredskapsministeren grep.

– Med det begrensede mandatet vi har, så kan man jo lure på hvilket utbytte man har av tilsynet, sier Verna Rege Nilssen til VG.

Hun er advokat og leder Tilsynsrådet for kriminalomsorgen region sørvest.

Rådet utførte tilsyn etter at Jonatan Krister Andersen (20) tok sitt eget liv i Mandal fengsel i september 2021.

Jonatan begikk dobbeltdrap som 15-åring og satt i fengsel fra 2016 og frem til han døde i fjor.

– Sørgelig begrenset

Rapporten Tilsynsrådet utarbeidet etter Jonatans død, er to og en halv sider lang. I oppsummeringen står det:

«Tilsynsrådet finner det vanskelig å gå dypere inn i saken grunnet Tilsynsrådets begrensede mandat (...)».

– Det er sørgelig begrenset, sier leder Rege Nilssen om sitt eget mandat.

UTDRAG: I den to og en halv side lange rapporten skriver Tilsynsrådet at det er vanskelig for dem å gå dypt inn i saken.

– Styrer seg selv

Problemet, ifølge henne, er at Tilsynsrådet ikke komme med pålegg overfor et fengsel dersom det finner regelbrudd eller avvik.

Rådet får heller ikke tilgang på taushetsbelagt informasjon som kan kaste lys over saken.

– Hva er konsekvensene?

– Konsekvensen er at Kriminalomsorgen er en organisasjon som styrer seg selv.

LEDER: Advokat Verna Rege Nilssen er leder for Tilsynsrådet i region sørvest.

– Det er leit og trist, sier Asbjørn Strandbakken, leder for Tilsynsrådet i region vest, til VG.

Han er til daglig professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen og har ledet Tilsynrådet i region vest siden 2020.

– Den er veldig rar, hele ordningen. Vi har ikke tydelige retningslinjer og et veldig uklart mandat, sier han.

I andre land, som for eksempel i Storbritannia, er tilsyn med kriminalomsorgen institusjonalisert på en helt annen måte, sier Strandbakken.

– Norge skiller seg ut i negativ forstand, sier professoren.

– Frustrerende

Ordningen med Tilsynsrådet ble sendt ut på høring i 2020. Flere organisasjoner og institusjoner tok da til orde for at den bør endres.

Også Sivilombudsmannen har kritisert måten Tilsynsordningen i kriminalomsorgen fungerer på.

Strandbakken håper det snart blir endringer.

– Dette er en svak gruppe. Innsatte i norske fengsler har ingen interesseorganisasjoner som står utenfor Stortinget og demonstrerer. Og når de innsatte kommer ut, så vil de naturlig nok legge fengselsoppholdet bak seg og komme seg videre i livet.

NYTT: Mandal fengsel i Agder sto klart sommeren 2020. Jonatan Krister Andersen sonet her fra januar 2021 og frem til han døde.

Det er spesielt ved alvorlige hendelser at tilsynsordningen fungerer dårlig, mener Rege Nilssen.

– Vi er uavhengige, men vi mangler mandat. Vi kan ikke gjøre annet enn å påpeke feil og mangler. Det kan være frustrerende. Jeg skulle ønske vi hadde litt mer slagkraft, sier lederen.

Evaluerte seg selv

VG har tidligere omtalt at kriminalomsorgen konkluderte med at Mandal fengsel håndterte hendelsen «meget godt» etter at Jonatan tok sitt eget liv.

Dette til tross for at fengselet ikke hadde opprettet en tiltaksplan for Jonatan, da hans selvmordsfare ble kjent.

RAPPORT: I en én side lang rapport konkluderte Kriminalomsorgen region sørvest med at Jonatan hadde fått god oppfølging mens han sonet i Mandal fengsel.

– Betenkelig

Rege Nilssen stusser over dette.

– Det er betenkelig at de går gjennom selv og finner ett avvik, sier Rege Nilssen.

– Jeg tenker det er trist at man ikke kan lære mer av det som har skjedd.

– Det rette hadde vært at det var et uavhengig organ som hadde et mandat som kunne ført et ordentlig tilsyn med fengslene. Det blir bukken og havresekken slik det er nå, sier Rege Nilssen om at regionen evaluerer seg selv.

VARSLER: Det foreligger en rekke bekymringsmeldinger og varsler fra da Jonatan sonet i Mandal fengsel. Dette bildet er tatt kort tid før Jonatan døde.

Ble ikke varslet

Tilsynsrådet hun er leder av, ble ikke varslet av Mandal fengsel om selvmordet, ifølge advokaten.

Det var det i stedet Statsforvalteren som gjorde.

– Jeg tenker vi burde vært varslet om denne saken, og blitt bedt om å komme på tilsyn. At de ønsket at vi var der, sier hun.

Lederen mener Tilsynsrådet har en svært viktig funksjon for innsatte i norske fengsler, til tross for begrenset mandat.

Blant annet fører rådet kontroll med bruken av tvang og nakenvisiteringer.

– Vi jobber stadig med å se til at innsatte får det de har krav på, og at lover og regler blir fulgt, sier hun.

– Vi er ikke helt verdiløse. Vi er ment å være et lavterskeltilbud. Dette er et frivillig verv vi utfører i tillegg til ordinært arbeid, sier hun.

PRIORITERT OPPGAVE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl lover endringer i tilsynsordningen.

– Må gjøre endringer

Tilsynsrådet er et uavhengig organ oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet.

VG har spurt Justis- og beredskapsdepartementet hvordan arbeidet med ny tilsynsordning ligger an.

I en e-post til VG skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), via sin kommunikasjonsavdeling, at regjeringen nå skal foreslå en ny lovregulering.

–Jeg mener det er svakheter i dagens ordning med tilsynsråd for kriminalomsorgen, og dette er påpekt gjennom lang tid. Jeg mener blant annet at mandatet til rådet ikke er tydelig. Når noe ikke fungerer, må vi gjøre endringer.

Det er en prioritert oppgave å legge frem forslag til en ny lovregulering, skriver ministeren.

– Jeg har varslet Stortinget om at regjeringen vil legge frem forslag til nytt regelverk på dette området, og jeg vil komme tilbake til det endelige forslaget.

VARSLET IKKE: Fengselet er ikke pålagt å varsle selvmord til Tilsynsrådet, skriver Geir Jensen, konstituert fengselsleder i Agder til VG.

– Åpen for dialog

På spørsmål om hvorfor Mandal fengsel ikke varslet Tilsynsrådet etter Jonatans selvmord, skriver Geir Jensen, konstituert fengselsleder i Agder fengsel:

– Tilsynsrådet er ikke en del av varslingsrutiner ved alvorlige hendelser i kriminalomsorgen, og har derfor ikke blitt varslet i denne konkrete saken.

Han skriver videre at Agder fengsel er åpen for en dialog om endring av praksis og at de har et godt og konstruktivt samarbeid med Tilsynsrådet.