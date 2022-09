FRI OG UFRI MANN: Russiske Grigoriy har forlatt Russland og Moskva. Nå håper han at kona og datteren kommer snarlig etter.

Russiske Grigoriy fryktet å bli sendt til krig – rømte til Kirkenes

KIRKENES (VG) Grigoriy lovet før krigen at hans seks år gamle datter skulle få se Disneyland i 2022. Isteden måtte han forklare hvorfor pappa rømmer landet, og forlater henne.

– La oss bare rydde en ting av veien først: Jeg er ikke spion, jeg jobber ikke for myndighetene og jeg har ikke noen politisk tilknytning. Jeg er en helt vanlig fyr, sier Grigoriy (44).

VG møter han i hjemme i stua til en kvinne Grigoriy aldri har møtt før, men som har latt ham overnatte på gjesterommet hennes.

VG kjenner hele Grigoriys navn. Han ønsker ikke at VG skriver etternavnet, men han ønsker at vi skriver hans historie. Grigoriy har bodd i Moskva sammen med sin kone og sin datter. De fryktet at han ville bli innkalt for å tjenestegjøre i krigen, og hans kone ga ham søndag beskjed om at han måtte forlate landet i forveien. Mandag morgen satt han på et fly fra Moskva til Murmansk.

FØRSTE ETAPPE: Grigoriy tok et bilde til familien fra flysetet i Moska – når han mandag startet reisen ut av landet.

Putins mobilisering og frykt for at grensene ut av landet kan stenges for menn i stridsdyktig alder innen kort tid. Derfor rømmer nå flere russere ut av landet – deriblant over grensen til Norge, og til Kirkenes. Her er alle hotellrommene fullbooket de neste døgnene.

Søndag kom det 234 personer over grensen. Tirsdag kom det totalt 458 personer. 379 av disse med Schengen-visum, opplyser politiet til VG.

De som kommer over har alle visum, og må dokumentere at de har midler til livets opphold utenfor Russland. Til tross for det, har flere russere oppsøkt Kirkens Bymisjon ettersom hotellene er fulle.

Andre har blitt innlosjert i private hjem.

Grigoriy (44) er én av dem.

MELDINGER TIKKER INN: Datteren til Grigoriy har sendt han meldinger konstant siden han forlot Moskva.

Får meldinger fra datteren

Samme dag som han dro lærte han og hans kone deres datter på seks år å sende bilder og talemeldinger på telefon.

Hvert femte minutt gjennom intervjuet plinger det i Grigoriys telefon. Meldinger fra datter med bilder, emojis eller talemeldinger med beskjeden «Jeg savner deg, pappa» og «Jeg elsker deg pappa», tikker inn.

– Før pleide vennene mine å si at jeg var emosjonelt impotent. Jeg gråt ikke under «Løvenes konge» engang. Nå sitter jeg bare og gråter hver gang telefonen lyser opp med en ny melding fra datteren min som jeg har forlatt, sier han på stødig engelsk.

Hans kone og datter som skal forsøke å følge etter han ut av landet. Konas arbeidsgiver har også har kontorer utenfor Russland, og hun forsøker nå å få flyttet sitt arbeidssted dit.

– Det vil minst ta en måned – om det i det hel tatt går, sier Grigoriy.

FORTVILT: Grigoriy sier at Moskva før krigen var en fantastisk storby å bo i. Nå er det blitt strenge lover som gir dramatisk mindre frihet.

Å komme seg fra Moskva til Murmansk var ikke noe problem, forklarer han. Deretter var det veien videre til Kirkenes.

– Det var lettere sagt enn gjort, forklarer han.

Grigoriy forteller at han brukte lang tid på å finne noen som kunne frakte han over, men via en venn av en venn av en venn fant han til slutt en minibuss han fikk kjøpe seg et sete i. Det er nemlig ikke tillatt å krysse grensen til fots, man er nødt til å passere i et transportmiddel.

KØ: Grigoriy har delt et foto av at han står i kø til grensekontrollen på den russiske siden av grensen.

Sa sannheten – bare ikke hele

For å krysse grensen måtte han gjennom seks kontrollposter – fem russiske og til slutt den norske på denne siden av grensen. I den første kontrollen måtte han stå utendørs i kulden i fire timer, uten hverken toalett eller tak over hodet, mens køen sakte snirklet seg fremover til det ble hans tur.

– De spurte om alt mulig. Om jeg skulle tilbake, om jeg visste at jeg ennå kunne bli innkalt til å tjenestegjøre militært, og at jeg da måtte komme.

– Hva sa du til dem?

– Jeg forsøkte å si sannheten, men ikke hele sannheten. Si at jeg skulle møte noen venner i Tbilisi på en bursdagsfeiring. Og det er jo riktig.

Han viste også de russiske grensevaktene en returbillett han hadde kjøpt. Den har han ingen intensjoner om å benytte seg av.

Grigoriy vet ikke hva han skal gjøre når visum-perioden på 90 dager er over. Prioritet én er å få kone og barn ut av Russland. Etter det sier han at utsiktene fremdeles er uklare, men ett av alternativene er å søke asyl.

– Men jeg vil ikke være en byrde for noen, jeg vil bare klare å forsørge familien min.

TATT I HUS: Grigoriy er svært takknemlig for at en fremmed har sluppet han i hus, og gitt han tak over hodet.

– Nok en løgn

Grigoriys tanker om Russlands fremtid er en blanding av håp og fortvilelse.

– Jeg forteller meg selv et eventyr om at Putin plutselig en dag ikke lenger styrer landet, og at heller ikke de rundt han tar over. Men det er bare det: Et eventyr.

Han forteller at han har venner og bekjente som har rapportert fra noen av de russiske militærsentrene. Han sier vennene hans forteller at senger, mat, våpen og uniformer er mangelvare.

– Man blir sendt ut i krig med bare hender, som kanonføde, helt uten noen erfaring, opplæring eller utstyr, sier han fortvilet.

– Putin har lovet på tro og ære at de ikke skal mobilisere befolkningen utenom hæren til krig. Men det har bare vært nok en løgn.

ÅPNET HUSET: Marit Egholm Jacobsen har åpnet huset for to russere som har tatt seg over grensen – uten plass å bo.

To mirakel

Grigoriy sier at to mirakler har skjedd på turen så langt. At han fikk seg transport fra Murmansk til Kirkenes og kom seg ut av landet – og at en fremmed ga ham tak over hodet og en seng i Kirkenes.

Gjennom menneskerettighetsaktivister på Telegram kom han i kontakt med Marit Egholm Jacobsen, som lot ham overnattet frem til neste etappe – til Oslo, og så videre til Tbilisi.

– Det har vært krise. Vi jobber med koordinering for å sikre folk en plass å sove, men nå har det bare handlet om å hjelpe til. I vår snakket vi om «den nye hverdagen». Men det er bare tull. Det finnes ikke noen hverdag lenger, sier Jacobsen, som jobber ved Barentssekretariatet i Kirkenes.

Grigoriy vet ikke om han skal tilbake til Russland og Moskva. Men han føler seg lettet over å være ute av landet. Nå handler alt om hans datter og kone.

– Jeg har mistet dem. Ikke for alltid, håper jeg. Men det føles som hundre år, selv om det er dager siden jeg forlot dem. Hvordan forklarer du din datter at istedenfor å dra til Disney-land i Frankrike tidligere i vår som jeg hadde lovet, så skal pappa rømme? Det er ikke til å holde ut, sier han.

TRANSIT: Ordfører Lena Norum Bergeng forteller at for russerne er Kirkenes bare et stoppested, før de skal reise videre.

Transitt-samfunn

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng (Ap), bekrefter til VG at de har sett en stor økning i grensepasseringer de siste dagene.

– Vi har fått rapport om fullbookede hoteller, og at private har tatt inn russere. Men dette er mennesker som reiser på visum, så det er ikke noe kommunalt ansvar.

– De aller fleste skal videre til andre land, og bruker kun Kirkens som transitt. Så akkurat nå er vi et transittsamfunn, forklarer hun.

Sør-Varangers slagord står tapetsert over hele rådhuset: «En grensesprengende kommune.»

Men politiet har rapportert til VG at trafikken over grensen stanset klokken 13.15 onsdag, uten at de har fått noen informasjon fra russisk side.

Om det betyr at grensen er stengt eller delvis fra russisk side, eller om det skyldes normale svingninger er ennå uklart.

Dersom grensene er stengt, vil Grigoriy kunne være en av de siste mennene i stridsdyktig alder som har kommet over til Kirkenes fra russisk side.