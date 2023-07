90-SONE: To personer mistet livet på E6 i Saltdal søndag. Det dro opp tallet opp til fem døde i trafikken på fire dager.

Fem omkomne på fire dager: − Bare trasig

Så langt i år har 59 personer mistet livet i trafikken. Det er færre enn i fjor på samme tid, men utviklingen de siste dagene er urovekkende, mener Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsforeningen.

Kortversjonen I 2022 har 59 personer omkommet i trafikkulykker i Norge, færre enn på samme tid i fjor, men fem dødsfall de siste dagene vekker bekymring hos Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsforeningen.

Trygg Trafikk påpeker at sommeren er høysesong for trafikkulykker og oppfordrer trafikanter til å gjøre seg kjent med veiene på nye steder.

Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsforeningen oppfordrer bilister til å overholde fartsgrenser, kjøre i samsvar med forholdene, unngå distraksjoner og alltid bruke bilbelte.

2022 var et rekordår for antall omkomne på norske veier. Årets ulykkessommer er heller ikke lystig lesing for trafikksikkerhets-organisasjonene.

Siden torsdag har nemlig fem mennesker mistet livet i trafikken:

– Det er bare trasig. Det er tre tragiske ulykker som har krevd fem liv. Fem på så få dager, er fem for mange. Det viser hvor raskt utviklingen kan gå feil vei, sier Knut Olav Røssland Nestås i Trygg Trafikk til VG.

UNØDVENDIG: Enhver dødsulykke er unødvendig og ethvert menneske er umistelig, sier Knut Olav Røssland Nestås i Trygg Trafikk om dødsulykkene de siste dagene.

– Fellesnevneren ser ut til å være møteulykker, selv om det er for tidlig å si noe om årsak. Det er en form for ulykke som dessverre tar mange liv, sier han om de nevnte ulykkene, fortsetter han.

Høysesong

Nestås påpeker at sommeren er høysesong for trafikkulykker, og oppfordrer ferierende trafikanter om å gjøre seg godt kjent med veiene på nye steder.

– Mange tror det er vinteren som er den verste tiden, men det stemmer ikke. Farten øker ofte på tørre sommerveier. Og så er det mange som kjører på veier de vanligvis ikke er kjent med.

Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal, deler bekymringene til Nestås.

Han mener en medvirkende årsak til ulykkene er at veiene i Norge er for dårlige, spesielt fylkesveiene.

– Det er mer trafikk på veiene nå enn for bare noen få år siden. Samtidig er mange norske veier eldre, og ikke dimensjoner for dagens trafikk. Når det er flere biler på veiene, så er det også større sannsynlighet for at en sjåfør gjør en feilvurdering som ender i en ulykke, sier Holdal.

ØKT TRAFIKKSIKKERHET: Geirr Tangstad-Holdal mistet selv lillesøsteren i en trafikkulykke for 17 år siden. Nå jobber han med å øke trafikksikkerheten langs norske veier.

– Det foregår mye veiarbeid nå. Folk må stå i kø og det kan bli irritasjoner. Ta det rolig og nyt sommerferien på veiene. De ekstra sekundene eller minuttene du sparer på å kjøre over fartsgrensen er ikke verdt det. Det kan ende med at noen aldri kommer hjem igjen.

Møteulykker går igjen

Ved utgangen av juli 2022 hadde 65 personer mistet livet i trafikken. Så langt i år er tallet 59, viser statistikk fra Statens vegvesen.

– Fjoråret var en kraftig oppgang fra årene før. 2023 er noe høyere enn årene før 2022. En trend fra i fjor var at det tok seg skikkelig opp fra sommeren av og ut høsten. Mens i år er ulykkene jevnere fordelt mellom månedene, sier Nestås i Trygg Trafikk.

– Er det noen farevarsler dere ser igjen om sommeren?

– Møteulykker og utforkjøringer går ofte igjen. Den vanligste årsaken er menneskesvikt fordi farten er for høy eller folk er for uoppmerksomme. Det er noe vi ser igjen hele året.

TRAGISK UTFALL: To ungdommer omkom i en møteulykke i Steinkjer sist torsdag.

Han kommer med følgende anbefalinger til trafikanter som ferdes på norske sommerveier:

– Hold fartsgrensen, kjør etter forholdene, unngå ruspåvirket kjøring, ha øynene på veien og inngå distraksjoner som mobiltelefon under kjøring. Og selvfølgelig; bruk bilbelte, og bruk det på rett måte.

Info Ulykkesstatistikk for utgangen av juli Statistikk for antall drepte i trafikken i utgangen av juli de siste fire årene: 2020: 55 omkomne

2021: 40 omkomne

2022: 65 omkomne

2023: 59 omkomne (per 17. juli) (Kilde: Trygg Trafikk og Statens vegvesen)